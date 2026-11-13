“Viņam tā būs elle zemes virsū...” bijušais cietumnieks par izvarošanu notiesātajam Raselam Brendam sola šausmīgus gadus cietumā
Britu komiķi un bijušo televīzijas personību Raselu Brendu, kuram par izvarošanu un seksuāliem uzbrukumiem piespriests desmit gadu un sešu mēnešu cietumsods, aiz restēm sagaida īpaši skarbi apstākļi.
Bijušie ieslodzītie brīdina, ka slavenības statuss un pastrādāto noziegumu raksturs viņa dzīvi cietumā var padarīt par īstu murgu.
51 gadu vecais Brends pirms nedēļas tika atzīts par vainīgu vienā izvarošanas un trīs seksuālas vardarbības epizodēs. Pašlaik viņš atrodas “HMP Wandsworth” cietumā Londonas dienvidos. Tā ir viena no lielākajām Viktorijas laikmetā būvētajām ieslodzījuma vietām Anglijā, kas pazīstama ar īpaši smagiem apstākļiem.
"Pirmais mēnesis ir pats briesmīgākais"
Kriss Atkinss, kurš par krāpšanos ar nodokļiem šajā cietumā pavadījis astoņus mēnešus, ieslodzījuma vietu BBC raksturojis kā “elli zemes virsū”.
“Pirmais mēnesis neapšaubāmi ir pats briesmīgākais. Psiholoģiskais šoks ir milzīgs. Man tas bija satriecošs pārdzīvojums, bet viņam tas būs desmit reižu smagāks gan pastrādāto noziegumu, gan kritiena no slavas virsotnēm dēļ,” sacīja Atkinss. Viņš uzsvēra, ka Brendam nāksies samierināties ar pilnīgi jaunu realitāti.
“Fiziskais un psiholoģiskais šoks, ko rada pēkšņa nonākšana aiz restēm, nedēļām ilgi atrodoties kā pazemes cietumā un lielāko daļu laika bez iespējas ar kādu aprunāties, ir šausminošs,” skaidroja bijušais ieslodzītais.
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Tikmēr kāds Brendam pietuvināts avots apgalvojis, ka komiķis, ņemot vērā apstākļus, turoties pārsteidzoši labi. Viņš arī esot pārvietots no izolācijas uz vienu no cietuma galvenajiem korpusiem, vēsta BBC.
Ieslodzītie dauza kameras durvis un izkliedz viņa vārdu
Kāds “HMP Wandsworth” darbinieks BBC tikmēr atklājis, ka Brenda ierašanās cietumā izraisījusi ievērojamu satraukumu pārējo ieslodzīto vidū.
"Cietumā ir garlaicīgi, un Rasela Brenda parādīšanās ieslodzītajiem sagādājusi zināmu izklaidi. Viņi dauza kameru durvis un izkliedz viņa vārdu. Taču viņš ir izvarotājs, tāpēc daļa ieslodzīto ir arī dusmīgi par viņa pastrādāto. Mēs ļoti labi apzināmies šo noskaņojumu," BBC sacīja darbinieks.
Visticamāk, Brends joprojām uzturas kamerā viens pats. Parasti šādā kamerā ir gulta, izlietne un tualete. Atkarībā no konkrētās cietuma nodaļas ieslodzītajam var būt pieejams arī televizors un elektriskā tējkanna.
Ierodoties cietumā, Brendam bija jānodod visas personīgās mantas, tostarp mobilais tālrunis, apģērbs un vērtslietas. To vietā viņam izsniegts pelēks cietuma sporta tērps, kuru bijušie ieslodzītie raksturo kā niezošu un bieži vien neatbilstoša izmēra.
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Cepumi, tēja un piena paka – pirmās dienas cietumā
Ierodoties ieslodzījuma vietā, Brendam bija jāsaņem arī tā dēvētā pirmās nakts pārtikas paka.
Saskaņā ar labdarības organizācijas “Prison Reform Trust” sniegto informāciju tajā parasti ir cepumi, tējas maisiņi, neliela brokastu pārslu paciņa, cukurs un piena paka. Šie produkti paredzēti, lai ieslodzītais varētu iztikt līdz brīdim, kad viņam rodas iespēja iegādāties nepieciešamās preces cietuma veikalā.
Brends, kurš pēdējos gados sevi pozicionējis kā kristīgās ticības vērtību popularizētāju, varēs pieteikties arī iknedēļas svētdienas dievkalpojumiem cietuma kapelā.
Bijušie ieslodzītie gan norāda, ka daudzi dievkalpojumus apmeklē nevis reliģiskas pārliecības dēļ, bet vienkārši tāpēc, lai kaut uz brīdi izkļūtu no kameras, paskaidro BBC. Ja Brends vēlēsies, viņam, visticamāk, būs iespēja regulāri tikties arī ar cietuma kapelānu.
Slavenība ar šādu sodāmību var kļūt par uzbrukumu mērķi
Ieslodzītie var saņemt naudu no ģimenes locekļiem vai nopelnīt to, strādājot cietumā. Tomēr vairāki bijušie ieslodzītie BBC atklājuši, ka darba iespēju ir maz.
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Darbs pieejams, piemēram, darbnīcās, veļas mazgātavās un bibliotēkās, taču vietu skaits ir ierobežots. Turklāt par seksuāliem noziegumiem notiesātajiem darbu iegūt ir ievērojami grūtāk, jo saskarsme ar citiem ieslodzītajiem palielina fiziska uzbrukuma risku.
Citu cietumu darbinieki brīdinājuši, ka Brenda atpazīstamība un viņa pastrādāto noziegumu raksturs var padarīt viņu par īpaši pievilcīgu mērķi vardarbīgi noskaņotiem ieslodzītajiem.
Par seksuāliem noziegumiem notiesātie cietumos bieži ir viena no visvairāk apdraudētajām ieslodzīto grupām. Kāds cietuma priekšnieks skaidrojis, ka plaša tiesas procesa atspoguļošana medijos pievērš pastiprinātu uzmanību notiesātā noziegumiem.
"Tas savukārt padara viņu neaizsargātu pret pašu ieslodzīto “tieslietu sistēmu”, kurā tiek īstenotas patvaļīgas piekaušanas un uzbrukumi, īpaši gadījumos, kas saistīti ar seksuāliem noziegumiem," viņš norādīja.
Cik ilgi Raselam Brendam patiesībā būs jāpavada aiz restēm?
Kopš Brendam piespriests vairāk nekā desmit gadus ilgs cietumsods, pagājušas tikai dažas dienas, un pagaidām nav zināms, kā veidosies viņa turpmākā dzīve ieslodzījumā.
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Iespējams, ar laiku viņu pārvietos uz citu cietumu, kurā ir mazāk stingrs režīms un modernāki sadzīves apstākļi.
Saskaņā ar Anglijā un Velsā spēkā esošajiem noteikumiem noteiktu smagu vardarbīgu un seksuālu noziegumu gadījumos ieslodzītie, kuriem piespriests vismaz četru gadu cietumsods, var tikt atbrīvoti pēc divu trešdaļu soda izciešanas.
Ja šie noteikumi attieksies arī uz Brendu, viņš ieslodzījumā pavadīs aptuveni septiņus gadus, pirms varēs tikt atbrīvots saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem.