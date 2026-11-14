Jauno Džeimsu Bondu varētu spēlēt jau labi zināma Holivudas zvaigzne
Leģendārā kino varoņa Džeimsa Bonda lomas pretendentu lokā nonākuši divi labi zināmi Holivudas aktieri, kas piedalījušies slepenās provēs.
Kā vēsta izklaides medijs "Variety", slepenās provēs piedalījušies Holivudas aktieri - Roberts Patinsons un Nikolass Holts. Šīs ziņas daudziem faniem šķitušas negaidītas, jo abi aktieri jau ir labi pazīstamas Holivudas zvaigznes. Bonda lomai nereti tiek izvēlēti aktieri, kuri pirms šīs lomas vēl nebija iemantojuši plašu popularitāti, un tieši Bonda loma palīdz aktierim kļūt par pasaules mēroga zvaigzni.
Piemēram, Šons Konerijs pirms pirmās Bonda filmas nebija plaši pazīstams, savukārt Daniels Kreigs, lai gan pirms "Casino Royale" jau bija spēlējis lomas vairākās starptautiskās filmās, par īstu zvaigzni kļuva tieši pateicoties aģenta 007 atveidošanai.
Patinsonam šis gads bijis īpaši ražīgs: viņš kopā ar Zendaju filmējies filmā "Drāma", atveidojis galveno lomu Kristofera Nolana filmā "Odiseja" un drāmā "Karstais raidlaiks". Aktieris būs redzams arī vispasaules grāvējā "Kāpa: Trešā daļa", ko režisē Denī Vilnēvs - režisors, kurš uzņems arī nākamo Džeimsa Bonda filmu. Globālu slavu viņš iemantoja ar vampīra Edvarda Kalena lomu filmā "Krēsla".
Britu aktieris Nikolass Holts skatītājiem pazīstams gan ar lomām supervaroņu filmās, gan vērienīgās fantāzijas un šausmu filmās. "X-cilvēku" sāgā viņš atveidoja zinātnieku Henku Makkoju, kurš pārvēršas par Zvēru, Džordža Millera filmā "Trakais Makss: Skarbais ceļš" – karotāju Nuksu, bet Roberta Egersa "Nosferatu" – Tomasu Hateru. Savukārt Džeimsa Gana filmā "Supermens" Holts iejutās Supermena pretinieka Leksa Lutora lomā.
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Līdz šim daudzi uzskatīja, ka cīņa par septītā Džeimsa Bonda lomu norit starp Kalumu Tērneru, Džeku Loudenu un Džošu O’Konoru. Aktieru atlases speciāliste Debija Makviljamsa, kas savulaik piedalījās Bonda sāgas aktieru atlasē, uzskata, ka nākamajam Bondam vajadzētu saglabāt noslēpumainību un skatītājiem par tēlu nevajadzētu zināt pārāk daudz.
Precīzs datums, kad tiks nosaukts jaunais Džeimss Bonds, vēl nav zināms. Tomēr nākamās Bonda filmas uzņemšanu plānots sākt 2027. gadā, un tās pirmizrāde gaidāma ne agrāk kā 2028. gadā.