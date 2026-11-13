Viesnīcās pazūd 13. stāvs, lidmašīnās – 13. rinda: cik tālu cilvēki iet māņticības dēļ?
Foto: Shutterstock
Māņticības dēļ pasaulē pazūd viesnīcu numuriņi, lidmašīnu sēdvietu rindas un pat slimnīcu palātas.
Trakā pasaule

Viesnīcās pazūd 13. stāvs, lidmašīnās - 13. rinda: cik tālu cilvēki iet māņticības dēļ?

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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Piektdiena, 13. datums, daudziem joprojām šķiet nelaimi vēstoša diena. Lai gan zinātnisku pierādījumu tam, ka šajā datumā notiktu vairāk nelaimes gadījumu, nav, bailes no skaitļa 13 ir tik dziļi iesakņojušās, ka tās ietekmē pat viesnīcu arhitektūru, aviokompāniju lēmumus un nekustamo īpašumu cenas. Dažviet cilvēki ir gatavi pat mainīt savus kāzu plānus, lai tikai izvairītos no šķietami neveiksmīgā skaitļa.

Viesnīcās pazūd 13. stāvs, lidmašīnās – 13. rinda:...

Ar skaitli 13 saistītā māņticība ir pārdzīvojusi gadsimtus un joprojām nav zaudējusi savu ietekmi. Daudziem tas ir tikai nevainīgs ticējums, par kuru pasmaidīt, taču citiem pietiek ar vienu skatienu kalendārā, lai atliktu svarīgu tikšanos, izvairītos no ceļošanas vai īpaši uzmanīgi vērotu visu, kas dienas gaitā notiek. 

Lūk, desmit spilgti piemēri, kas parāda, cik liela ietekme māņticībai ir arī šodien.
 

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