Valdis Lūriņš meitai Ditai jau nopircis izlaiduma dāvanu
Režisors un aktieris Valdis Lūriņš saka paldies savam znotam, aktierim Mārtiņam Eglienam, kas ļoti drosmīgi apņēmās palikt ar bērniem, lai Dita Lūriņa-Egliena varētu iegūt Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas maģistrantūras diplomu aktiermeistarības performanču mākslā. Decembrī pirmizrādi piedzīvos viņas diplomdarba performance.
Valdis Lūriņš žurnālam "Kas Jauns" teic, ka par saviem bērniem uztraucas neatkarīgi no viņu vecuma. Tāpat arī tētim īpaši liels saviļņojums ir par meitas Ditas Lūriņas-Eglienas diplomdarba izrādi un maģistrantūras studiju noslēgumu. Kopš 2025. gada janvāra Lūriņa-Egliena dzīvo Tallinā, kur Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas maģistrantūrā studē aktiermeistarību performanču mākslā. “Par meitu man ir liels prieks. 1. un 2. decembrī kopā ar meitas četriem kursabiedriem un arī ar četriem Nacionālā teātra aktieriem tiks izrādīts viņas Laikmetīgās fiziskās performances veidošanas maģistra programmas diplomdarbs "Per se". Pēc tam laikam šī performance tiks izrādīta Tallinā. Jāsaka arī paldies Mārtiņam, jo tas nebija viegls periods, kad viņš palika ar abiem bērniem. Lai arī Ernests jau ir liels, Grēta jau prasa savu.”
“Meita stāsta, kā viņai tur klājas, un jāteic, ka krampis viņai ir riktīgs. Kad lasu horoskopus par Auniem, es atpazīstu savas meitas portretu. Esmu arī redzējis vienu otru viņas kursadarbu, devāmies tos skatīties uz Tallinu. Neapšaubāmi, braukšu uz Tallinu sveikt meitu nākamā gada pavasarī, kad viņa saņems maģistrantūras diplomu. Dāvanu jau nopirku pusgadu iepriekš, ceru, ka meita būs priecīga. Dāvanas saturu atklāt nevaru, jo tas būs pārsteigums."
"Nedomāju, ka Dita nākotnē pievērsīsies tikai režijai. Ja patrāpīsies gudrs režisors, kurš ar viņu tiek galā, tad jau viņa droši vien spēlēs. Taču es domāju, ka tendence uz režiju viņai jau bija kopš bērna kājas. Kad viņa vēl mācījās Liepājas 5. vidusskolā, kopā ar Kristīni Klētnieci (aktrises Dzintras Klētnieces un režisora Naura Klētnieka meitu) viņas abas bīdīja teātri ne pa jokam. Es redzēju "Minhauzena precības", kur viņas bija pierunājušas uz Jukuma lomu vienu no skolotājiem. Skatītāju zālē bija liels prieks, ka kāda no izrādes personāžiem to Jukumu nosauca par idiotu. Dita jau pēdējā vidusskolas klasē rādīja sevis iestudēto izrādi uz bijušā Dailes teātra, tagad Jaunā Rīgas teātra skatuves. Un tur piedalījās tādas zvaigznes kā, piemēram, Ivars Stonins. Acīmredzot Ditai prasās tā domas izpausme telpā un vārdos,” par meitas izvēli studēt režiju stāsta tētis Valdis Lūriņš.
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Pats režisors šobrīd bieži ciemojas pie rakstnieka Ērika Hānberga viņa Pārdaugavas mājoklī, jo lolo ieceri izveidot izrādi, kuras pamatā būs Hānberga stāsti. Pirmizrāde varētu būt nākamā gada martā. Lūriņš priecājas par viesmīlīgo omulību, ko bauda Hānbergu mājās, jo rakstnieka sirsnīgā sieva Velga vienmēr pacienā ar kaut ko garšīgu. Režisors atklāj, ka pie Hānberga brauc pēc iedvesmas un ir izlasījis visus viņa stāstus.
“Ar izrādes starpniecību Hānbergs vēlas pateikt paldies tās paaudzes cilvēkiem, kas visos sarežģītajos laikos, kurā ietilpa arī kolhozi, uzturēja tautu pie dzīvības. Zināmā veidā daudzi kolhoza priekšsēdētāji bija unikālas personības. Mēs no Nacionālā teātra nesen bijām Raita Aparjoda bērēs. Viņš bija no tiem kolhoza priekšsēdētājiem, kas ļoti rūpējās par teātri, par aktieriem. Raita draugu pulkā bija Kārlis Sebris, Uldis Dumpis un Ģirts Jakovļevs. Mēs viņu apglabājām Jaunpiebalgas kapos. Viņš bija goda vīrs, kas zināmā veidā rūpējās un cīnījās par cilvēkiem. Laižot Raiti kapā, skanēja dziesma Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme, un tā, šķiet, ir skaistākā atzinība, ko vispār cilvēks, kas ir strādājis tādā amatā, var nopelnīt,” tā Lūriņš.
Režisors atzīst, ka bez darba nemaz nespētu, tāpēc ir uzņēmies šefību par Jelgavas novada amatierteātriem. “Regulāri tiekamies ar režisoriem un pārrunājam lietas. Man ir liels prieks par viņiem, jo, godīgi sakot, amatierteātrī brīžiem var sagaidīt īstus mākslas brīnumus.”