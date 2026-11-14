Atklāts, cik Džonijs Deps nopelnīja par lomu jaunajā filmā "Skrūdžs"
Kinoteātros šobrīd skatāma Džonija Depa jaunā filma "Skrūdžs: Ziemassvētku dziesma". Tā ir pirmā vērienīgā Holivudas filma kopš 2018. gada, kurā piedalījies pēdējos gados vairākos skandālos ierautais aktieris. Kļuvis zināms arī tas, cik iespaidīgu honorāru Deps saņēmis par galveno lomu šī Ziemassvētku stāsta ekranizācijā.
Aktieris Džonijs Deps pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezies lielbudžeta Holivudas kino ar filmu "Skrūdžs: Ziemassvētku dziesma". Par Ebenīzera Skrūdža atveidojumu viņš saņēmis piecus miljonus ASV dolāru. Izdevums "Variety" raksta, ka šī summa ir niecīga, ja salīdzina ar honorāriem, ko aktieris savulaik saņēmis par lomām lielo Holivudas studiju filmās. Jāatzīmē, ka papildus jau saņemtajam atalgojumam par Ziemassvētku filmu aktiera līgums paredz arī papildu piemaksas, kuru apmērs būs atkarīgs no kinolentes panākumiem kinoteātros.
"Skrūdžs: Ziemassvētku dziesma" (“Ebenezer”) ir jauna versija Čārlza Dikensa slavenajam stāstam "Ziemassvētku dziesma" (“A Christmas Carol”). Filmas režisors ir Tajs Vests, kurš pazīstams ar savu šausmu filmu triloģiju "X".
Tā ir Depa pirmā nozīmīgā loma Holivudas lielās studijas filmā kopš 2018. gada, kad viņš piedalījās ekranizējumā "Fantastiskās būtnes: Grindelvalda noziegumi" ("Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald").
Jaunajā filmā Deps atveido īgnu un skopu uzņēmēju, kuru apciemo pagājušo, tagadējo un nākamo Ziemassvētku gari. Filmas reklāmas rullītī redzams, kā viņa varonis biedē ciema iedzīvotājus un skopojas ar Ziemassvētku prēmijām. Tiek ziņots, ka kinostudija "Paramount" filmas uzņemšanā ieguldījusi aptuveni 38 miljonus dolāru, bet tās reklamēšanai atvēlējusi vēl ap 50 miljoniem dolāru. Pati studija šīs summas komentēt atteikusies. Saskaņā ar sākotnējām prognozēm filma pirmajās izrādīšanas dienās ASV un Kanādā varētu nopelnīt aptuveni 20 miljonus dolāru. Vēl tikpat lieli ieņēmumi tiek prognozēti 63 ārvalstu tirgos.
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Kinoteātru pārstāvji uz filmas panākumiem raugās ar piesardzīgu optimismu. Marks O'Mīra, kurš vada kinoteātrus Fērfeksā, Virdžīnijas štatā, norādījis, ka skatītāju reakcija uz Depa atgriešanos ir dažāda, taču sabiedrība nav krasi sadalījusies pretējās nometnēs. Savukārt kinoteātru tīkla "Regal" vadītājs Eduardo Akunja paudis optimismu. Viņaprāt, šī loma Depam ir ļoti piemērota, turklāt režisoram piemīt savs, atšķirīgs rokraksts.
Kinoteātru tīkla "Classic Cinemas" vadītājs Kriss Džonsons uzskata, ka filmas panākumus noteiks tas, cik aizraujošs būs stāsts. Viņš arī norādījis, ka skatītāji, šķiet, ir gatavi piedot aktierim pagātnes skandālus. Līdzīgu ainu atklāj arī aptaujas. 2026. gada aprīlī pētījumu kompānijas "National Research Group" veiktajā anketēšanā Deps ierindojās desmit aktieru skaitā, kuru piedalīšanās filmā visvairāk mudinātu cilvēkus doties uz kinoteātri. Pētnieks Kevins Gecs norādījis, ka skatītājiem vairs nerūp skandāli un peripētijas, kas iepriekš apvija aktiera vārdu.
Pēc aiziešanas no lielo Holivudas studiju projektiem Deps piedalījies vairākās mazākās filmās. 2020. gadā viņš nofilmējās kinolentē "Minamata" un 2023. gadā vēsturiskajā drāmā "Žanna Dibarī. Karaļa favorīte" ("Jeanne du Barry"). Savukārt 2024. gadā viņš kā režisors strādāja pie filmas "Modiljāni. Trīs dienas uz neprāta spārniem" ("Modì, Three Days on the Wing of Madness"). Aktierim ir arī iespaidīgs sadarbības līgums ar luksusa zīmolu "Dior", kura vērtība, kā ziņots, sasniedz 20 miljonus dolāru.
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Filmas "Skrūdžs: Ziemassvētku dziesma" panākumi varētu būtiski ietekmēt arī Depa turpmāko karjeru. Aktieris iepriekš izteicies, ka būtu gatavs vēlreiz atveidot kapteini Džeku Sperovu populārajā filmu sērijā "Karību jūras pirāti" ("Pirates of the Caribbean"). Viņa lielākā vēlēšanās esot piešķirt šim stāstam labāku noslēgumu. Avoti vēsta, ka kinostudija "Disney" pirms lēmuma pieņemšanas par vēl vienas "Karību jūras pirātu" filmas uzņemšanu vēlas novērtēt skatītāju reakciju uz Depa atgriešanos filmā "Skrūdžs: Ziemassvētku dziesma".