Ieslēgta garderobē, sakosta un apsmidzināta ar piparu gāzi. Kailijas Dženeres bijusī mājkalpotāja nāk klajā ar šokējošiem apgalvojumiem
Jaunā tiesas prāvā pret 29 gadus veco Kailiju Dženeri izskanējušas nopietnas apsūdzības. Pēdējo septiņu mēnešu laikā pret realitātes šovu zvaigzni un uzņēmēju tiesā vērsušies jau četri bijušie darbinieki.
Realitātes šovu zvaigznes un kosmētikas uzņēmuma īpašnieces Kailijas Dženeres bijusī mājkalpotāja iesūdzējusi tiesā savu kādreizējo darba devēju. Sieviete apgalvo, ka darba laikā tikusi ieslēgta Dženeres garderobē, piedzīvojusi suņa uzbrukumu un nejauši saņēmusi piparu gāzes strūklu tieši sejā.
Šī ir jau ceturtā tiesas prāva, ko pēdējo septiņu mēnešu laikā pret 29 gadus veco realitātes šova "The Kardashians" zvaigzni un kosmētikas zīmola “Kylie Cosmetics” dibinātāju ierosinājuši viņas mājsaimniecībā strādājušie cilvēki.
Dinora Karolīna Kabrija Amaja prasību Losandželosas apgabala Augstākajā tiesā iesniedza 5. novembrī. Tajā viņa apsūdz Dženeri, viņas uzņēmumu un divas darbinieces – Loru Dūliju un Itzelu Sibrianu – diskriminācijā invaliditātes dēļ, atriebībā par sūdzībām, nelikumīgā atlaišanā un daudzos darba tiesību pārkāpumos.
Apsūdzībā norādīts, ka Amaja no 2025. gada marta līdz atlaišanai šā gada februārī strādājusi vairākos Dženeres īpašumos Kalifornijā. Viņas atalgojums sastādījis 40 ASV dolāru stundā –par 23 dolāriem vairāk nekā Kalifornijā noteiktā minimālā stundas maksa. Sieviete strādājusi sešas dienas nedēļā. Dženerei Losandželosas apkārtnē pieder vairāki īpašumi miljonu dolāru vērtībā, kā arī grezna savrupmāja netālu no Palmspringsas.