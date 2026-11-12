FOTO: princis Džordžs pārsteidz ar mākslinieciskām dotībām, ko mantojis no vectēva karaļa Čārlza
Velsas princis Viljams ar lepnumu parādījis sava vecākā dēla, prinča Džordža, zīmējumu, kurā attēlots zivju dzenītis. Krāšņais mākslas darbs publicēts īpašā žurnāla “Country Life” izdevumā, kura viesredaktors bijis pats Viljams.
13 gadus vecā prinča Džordža rūpīgi izstrādātais zīmējums ieņem īpašu vietu šīs nedēļas “Country Life” numurā. Tas ir apjomīgs, 300 lappušu biezs izdevums, pie kura veidošanas princis Viljams strādājis pēdējos sešus mēnešus.
Šķiet, Džordžs ir mantojis sava vectēva, karaļa Čārlza III, aizraušanos ar mākslu. Lielbritānijas monarhs ir kaislīgs gleznotājs, savukārt Džordža mamma, Velsas princese Ketrīna, vidusskolā padziļināti apguvusi mākslu, bet universitātē studējusi mākslas vēsturi. Viņa lieliski zīmē, turklāt skice ar baznīcu 2017. gadā rotāja māsas Pipas Midltones kāzu ielūgumus.
Arī jaunais princis aizraujas ar zīmēšanu. Krāsaino zivju dzenīša attēlu, kurā putns redzams sēžam uz zara, viņš radījis šā gada pavasarī mājās, kad viņam vēl bija 12 gadu.
2025. gadā Ketrīna kopā ar bērniem jau bija ļāvusi sabiedrībai ielūkoties ģimenes radošajās nodarbēs, publicējot četrus portretus, kuros ģimenes locekļi bija zīmējuši cits citu. Darbi bija tapuši dažādās tehnikās, izmantojot gan ogli, gan tušu, taču netika atklāts, kurš ir katra zīmējuma autors.
Arī nākamā karaliene Ketrīna žurnālam sniegusi retu interviju, kurā runājusi par dabas dziedinošo spēku.
Viljams žurnālā stāsta par ģimenes pastaigām kopā ar suņiem Orlu un Oto, kā arī atklāj, cik ļoti Džordžam, princesei Šarlotei un princim Luisam patīk doties ārā un iepazīt apkārtējo pasauli. Viņš atceras savu bērnību Haigrovā – karaļa lauku īpašumā Glosteršīrā. Tur Viljamam nācies ielāgot, ka pirms apģērbšanās nedrīkst atvērt aizkarus, jo dārzā bieži uzturējušies apmeklētāji.
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Tā glezno karalis Čārlzs III
Princis neslēpj savu patiku reizēm iegriezties krogā, lai aprunātos un izdzertu glāzi sidra ar ledu. Viņš atzīst, ka aizraušanās ar futbola klubu “Aston Villa”, ko dēvē par savu "otro ģimeni", kļuvusi gluži vai fanātiska. Žurnālā intervēts arī “Aston Villa” galvenais treneris Unajs Emerijs, kurš runā par līderību un prinča Viljama atbalsta nozīmi klubam. "Tas mums ir fantastiski. Ja varam viņu iepriecināt ar labām ziņām, veiksmīgiem rezultātiem vai skaistiem futbola mirkļiem, mēs ar to lepojamies," Emerijs saka video, kas publicēts par godu žurnāla iznākšanai.
Viljams, kuram kā Kornvolas hercogistes pārvaldniekam ir saistība ar plašiem zemes īpašumiem, žurnālā stāsta arī par savu apņemšanos rūpēties par lauku vidi un tās nākotni. Izdevuma ievadrakstā viņš norāda: "Vietas, kuras mīlam visvairāk, nav tās, kuras cenšamies saglabāt pilnīgi nemainīgas, bet gan tās, kuras nemanāmi un pakāpeniski turpinām uzlabot. Kādu dienu Džordžs, Šarlote un Luiss, iespējams, man jautās, ko esmu darījis, lai palīdzētu vietējām kopienām attīstīties... Mēs ne tikai iztēlojāmies labāku nākotni, bet arī palīdzējām to veidot, lai nākamās paaudzes varētu turpināt iesākto." Princis žurnālā izceļ arī cilvēkus, kuri, viņaprāt, sniedz īpaši nozīmīgu ieguldījumu lauku vides saglabāšanā un attīstībā.
Viljams tāpat atklāj savu vājību pret šokolādes cepumu kūku, ar kuru viņu bērnībā pirmoreiz cienājusi vecmāmiņa, karaliene Elizabete II. Šis deserts, kura pagatavošanai nav nepieciešama cepšana, princim tik ļoti iegaršojies, ka viņš to izvēlējies arī savām kāzām ar Ketrīnu 2011. gadā.