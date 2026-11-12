Baiba Sipeniece-Gavare un Jurijs Djakonovs iejūtas neierastos tēlos
Gatavojoties jaunajai kabarē izrādei “Neatļautais flirts”, tās scenārija autore Baiba Sipeniece-Gavare un režisors Jurijs Djakonovs ļāvušies pikantai fotosesijai, iejūtoties sev ...
Baiba Sipeniece-Gavare ļaujas pikantām pārvērtībām - top jauns kabarē šovs
Gatavojoties jaunajai kabarē izrādei “Neatļautais flirts”, tās scenārija autore Baiba Sipeniece-Gavare un režisors Jurijs Djakonovs ļāvušies pikantai fotosesijai, iejūtoties sev neierastos tēlos. Drosmīgas pārvērtības, rotaļīgas provokācijas un kabarē raksturīgā koķetērija – izrādes veidotāji sola, ka pārsteigumu netrūks arī uz skatuves.
Gatavojoties izrādei, netrūkst arī amizantu piedzīvojumu. Piemēram, Baiba Sipeniece-Gavare kādā zirglietu veikalā iegādājusies izteiksmīgu un visai dekoratīvu pātadziņu. Vai šim neparastajam pirkumam būs īpaša loma arī izrādē, tās veidotāji pagaidām neatklāj, ļaujot vaļu skatītāju iztēlei.
Kabarē izrādi atbalsta arī intīmpreču veikals “Sexy Style”, kura sarūpētie aksesuāri, tostarp zeķes, tiks izmantoti uz skatuves. Turklāt izrāžu laikā pie veikala sagādātajām balvām varēs tikt arī skatītāji.
Kabarē “Neatļautais flirts” pirmizrāde gaidāma jau 8. decembrī Salaspils jaunajā koncertzālē. Skatītāju lielās intereses dēļ izsludināta arī papildu izrāde 20. decembrī. Savukārt 2027. gada februārī iestudējumu varēs noskatīties Latvijas lielākajās koncertzālēs.
“Tātad – mazliet noslēpumainības, drosmīgas pārvērtības un flirts, kurā ne viss ir tik nevainīgs, kā sākumā varētu šķist... Jo galu galā – kurš gan teicis, ka flirtam vienmēr jābūt atļautam?” uz izrādēm aicina tās veidotāji.
Kas piedalīsies izrādē?
Kabarē šovā uzstāsies dziedātāja Alise Kante, Elīna Mazur un dejotāju apvienība “Bua Show Agency”. Īpašo viesmākslinieku vidū būs burleskas māksliniece Zoe Stiefel, Brazīlijas dziedātājs, perkusionists un šovmenis Rodrigo Manfrinatti Gangser, kā arī aktieris, cirka mākslinieks un akrobāts Mariano “Cronopio” Gedwillo.
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Par muzikālo pavadījumu visa vakara garumā rūpēsies “Mirage Jazz Orchestra” mūziķi. Iestudējuma māksliniecisko vadību un horeogrāfiju veido Elīna Mazur, bet horeogrāfa pienākumus uzņēmies arī Ģirts Bisenieks.
Izrāžu datumi un laiki
- 8., 9., 10., 11., 12., 16., 17., 20., 28., 29. un 30. decembrī plkst. 20.00;
- 27. decembrī plkst. 18.00.
Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” tīklā.