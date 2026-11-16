Viņa bija pasaulē pirmais "Victoria’s Secret" eņģelis. Kā šodien izskatās 57 gadus vecā supermodele Karena Maldere?
Karena Maldere bija pasaulslavenā apakšveļas zīmola “Victoria’s Secret” pirmo eņģeļu skaitā. Pagājušā gadsimta 90. gadi bija arī viņas karjeras ziedu laiki. Tagad modelei ir 57 gadi, bet savu šarmu un seksapīlu daiļava nav zaudējusi.
57 gadus vecā nīderlandiešu supermodele savulaik rotājusi vairāk nekā 700 žurnālu vākus un sadarbojusies ar tādiem luksusa modes namiem kā “Dior”, “Chanel” un “Yves Saint Laurent”. Maldere, kuru dēvēja par "izsmalcināto blondīni", 90. gados bija viena no vislabāk apmaksātajām modelēm pasaulē. Viņa pelnījusi aptuveni 10 000 ASV dolāru dienā.
2000. gadā skaistule nolēma pārtraukt modeles karjeru, lai pievērstos citām izklaides industrijas jomām, tostarp mūzikai. Gadu vēlāk, piedaloties kādā televīzijas raidījumā, Maldere izteica apsūdzības par piedzīvotu vardarbību modes industrijā.
Nīderlandiešu supermodele Karena Maldere laiku lokos
Lai gan raidījums tā arī netika pārraidīts, drīz pēc tam Maldere nonāca psihiatriskajā ārstniecības iestādē Parīzē un uz vairākiem gadiem pazuda no sabiedrības redzesloka. Taču šā gada septembrī viņa piedzīvoja iespaidīgu atgriešanos, rotājot žurnāla “Vogue” vācu izdevuma vāku.
Nesenā intervijā ar Dilanu Kelliju supermodele atskatījās uz nozīmīgākajiem savas karjeras notikumiem un atklāja, kā viņai klājas šobrīd.
Intervijā, kas pirmdien tika publicēta vietnē “Instagram”, supermodele pastāstīja, kā sākās viņas ceļš uz slavu. Vēl pusaudzes gados viņa uzvarēja modeļu konkursā Nīderlandē, kas pavēra durvis uz starptautisko modes pasauli. "Man bija vajadzīgi pāris gadi, lai iemantotu slavu visā pasaulē," viņa atzina.
Žurnālists arī pieminēja, ka 1996. gadā Maldere ieguvusi gada modeles titulu. Izrādījās, ka viņa pati par šo atzinību nemaz nezināja. "Tev tas ir jaunums?" pārjautāja Kellijs. "Jā. Es īpaši nesekoju līdzi tam, ko pati daru. Tas man liek pārāk daudz domāt par sevi un justies neērti," paskaidroja Maldere.
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Atceroties supermodeles gaitas 90. gados, viņa šo laiku raksturoja kā aizraujošu. "Tas bija jautrs un dinamisks laiks. Mēs skrējām no vienas modes skates uz nākamo, steigā veidojām frizūras un grimu. Es pati sev klāju dekoratīvo kosmētiku," viņa stāstīja. “Tomēr, salīdzinot ar mūsdienām, toreiz temps, iespējams, nemaz nebija tik straujš.”
Viņa izdomāja leģendāros “Victoria’s Secret” eņģeļus
1998. gadā Maldere kopā ar Tairu Benksu izgāja uz mēles kā pasaulē pirmie “Victoria’s Secret” eņģeļi. Turklāt supermodele atklāj, ka pati ideja par eņģeļiem esot nākusi tieši no viņas. "Es tolaik domāju par "Čārlija eņģeļiem" un ierosināju Edam Razekam: kāpēc gan neizveidot “Victoria’s Secret” eņģeļus? Un viņi to arī izdarīja."
Kellijs pajokoja, ka tas laikam ir “Victoria’s Secret” rūpīgāk glabātais noslēpums, un Maldere smejoties piekrita.
Šā gada septembrī supermodele atkal nonāca uzmanības centrā. Viņas fotogrāfija rotāja žurnāla “Vogue” vācu izdevuma vāku. Šī fotosesija iezīmēja Malderes atgriešanos modes industrijā pēc ilgas prombūtnes.
Kas īsti notika pagātnē?
Runājot par lēmumu atgriezties, supermodele atzina: "Kas notika, tas notika. Es to visu atstāju pagātnē un vēlos doties tālāk. Es nevēlos glabāt sevī rūgtumu par notikušo un cilvēkiem. Esmu ļoti priecīga atgriezties. Visi ir tik jauki."
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2001. gadā, kad Malderei bija 32 gadi, viņa piedalījās kādā Francijas televīzijas raidījumā un izteica apsūdzības par vardarbību modes industrijā. Raidījums tā arī nenonāca televīzijas ēterā, taču Maldere ar savām apsūdzībām vērsās arī Francijas policijā. Neilgi pēc tam viņu ievietoja psihiatriskajā ārstniecības iestādē Parīzē. Pēc vairākiem mēnešiem, kad supermodeli izrakstīja no ārstniecības iestādes, viņa policijai paziņoja, ka apsūdzības esot izdomājusi.
Tomēr šā gada septembrī intervijā žurnāla “Vogue” vācu izdevumam Maldere atklāja pavisam ko citu. "Mani piespieda pateikt, ka es to visu esmu izdomājusi," viņa sacīja. "Domāju, ka tāpēc, ka biju slavena, cilvēki man ticētu. Viss, ko vēlējos, bija panākt, lai tās briesmīgās lietas beigtos – lai vīrieši pārstātu domāt, ka var darīt visu, kas vien ienāk prātā," skaidroja modele.
Deviņdesmitos gados populārā supermodele Karena Maldere ar meitu pludmalē
Aizvadītajā mēnesī Maldere apmeklēja 2026. gada “Victoria’s Secret” modes skati Losandželosā un atkal piesaistīja uzmanību ar savu eleganto izskatu. Viņa bija izvēlējusies melnu satīna kleitu un melnu žaketi, ko papildināja melnas augstpapēžu kurpes. Rokās supermodele turēja nelielu melnu somiņu, bet tēlu papildināja caurspīdīgi melni cimdi un grezna kaklarota.
Šogad Maldere apmeklēja arī Heidijas Klumas rīkoto Halovīna ballīti Ņujorkā, kur bija pārģērbusies par leģendāro modes dizaineru Karlu Lāgerfeldu.