Princeses Šarlotes nākotnē saskata ko īpašu - un tas nav saistīts ar karaļnama pienākumiem
Velsas prinča Viljama un princeses Ketrīnas 11 gadus vecā meita princese Šarlote nonākusi uzmanības centrā pēc tam, kad par viņas iespējamo ietekmi uz jaunām meitenēm tika runāts apbalvošanas ceremonijā Vindzoras pilī.
Būdama nākamā britu karaļa vienīgā māsa, princese Šarlote, visticamāk, visu mūžu atradīsies sabiedrības uzmanības centrā, un viņas dzīve būs saistīta ar daudziem pienākumiem un lielu atbildību. Līdzīgi kā savulaik princese Anna, arī Šarlote, domājams, būs nozīmīgs atbalsts savam brālim princim Džordžam, kad viņš kļūs par karali, un paliks viņam līdzās visu mūžu.
Tomēr, tāpat kā princese Anna, arī Šarlote, visticamāk, spēs izcelties pati ar saviem sasniegumiem. Lai gan viņai ir tikai 11 gadu, jau tagad tiek prognozēts, ka princese varētu iedvesmot daudzas meitenes pievērsties sportam.
Par Šarlotes iespējamo ietekmi otrdien runāja slavenā maratoniste Pola Redklifa, kura Vindzoras pilī no prinča Viljama saņēma Britu impērijas ordeni. Stāstot par ceremoniju, sportiste atklāja, ko pārrunājusi ar princi. "Viena no lietām, par ko runāju ar princi Viljamu, bija tas, ka visstraujāk augošā Londonas maratona dalībnieku vecuma grupa pašlaik ir jaunieši no 18 līdz 29 gadiem. Tas ir fenomenāli," sacīja Redklifa.
Viņa norādīja, ka sievietēm joprojām nākas saskarties ar dažādiem šķēršļiem, kas attur no skriešanas. To skaitā ir gan kultūras atšķirības dažādās pasaules valstīs, gan vainas apziņa par ģimenes atstāšanu mājās, lai dotos trenēties un gatavotos sacensībām.
Tomēr, pēc sportistes teiktā, attieksme pamazām mainās. Kā pozitīvu piemēru viņa minēja arī prinča Viljama sievu un meitu. "Man šķiet, ka šī domāšana patiešām mainās. Arvien vairāk tiek rīkotas arī sievietēm piemērotas sacensības un pasākumi, kā arī veidotas treniņu grupas, kurās viņas var justies droši," skaidroja Redklifa. "Tas viss palīdz, taču tikpat svarīgi ir arī cilvēki, no kuriem ņemt piemēru. Ir lieliski redzēt Velsas princesi sportojam kopā ar bērniem un jo īpaši princesi Šarloti nodarbojamies ar fiziskajām aktivitātēm. Viņu piemērs var iedvesmot daudzus cilvēkus pievērsties sportam," uzsvēra maratoniste.
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Princeses Šarlotes aizraušanās ar sportu
Princis Viljams un princese Ketrīna jau kopš Šarlotes agras bērnības ir stāstījuši par meitas daudzveidīgajām sportiskajām interesēm. Gadu gaitā karaliskais pāris atklājis, ka princesei patīk balets, vingrošana, peldēšana un teniss. Šarlote kopā ar mammu apmeklējusi arī Vimbldonas tenisa turnīrus un klātienē vērojusi Sadraudzības spēles.
Īpaši labi princesei padodoties netbols – basketbolam līdzīga komandu spēle. Kā vēstīts, Šarlote spēlē ārpusskolas netbola komandā, kas piedalās augsta līmeņa sacensībās visā valstī.
Pagājušajā gadā princis Viljams, sarunājoties ar Holivudas aktieri Jūdžinu Leviju, apstiprināja meitas aizraušanos ar netbolu un baletu. "Ir ļoti svarīgi, lai bērni būtu aizņemti ar sportiskām aktivitātēm un pavadītu laiku svaigā gaisā," uzsvēra princis. Tāpat zināms, ka Šarlote ir liela futbola – jo īpaši sieviešu futbola – cienītāja. Viņas brālis princis Džordžs bieži kopā ar tēvu apmeklē abu iecienītās komandas “Aston Villa” spēles. Savukārt tieši Šarloti princis Viljams izvēlējās, lai pirms 2022. gada Eiropas čempionāta kopā ierakstītu atbalsta vēstījumu Anglijas sieviešu futbola izlasei “Lionesses”, kas vēlāk kļuva par čempioni.
Laiks rādīs, kā turpmāk attīstīsies Šarlotes aizraušanās ar sportu. Kas zina – iespējams, nākotnē britu karaliskajā ģimenē būs vēl viena olimpisko spēļu dalībniece!