Viņš bija viens no 90. gadu televīzijas siržu lauzējiem: kā šodien dzīvo seriāla “Rouzvela" zvaigzne Džeisons Bērs?
Deviņdesmito gadu nogalē viņš bija viens no televīzijas iekārojamākajiem jaunajiem aktieriem. Noslēpumainais Makss Evanss no populārā zinātniskās fantastikas seriāla “Rouzvela” iekaroja miljoniem skatītāju sirdis, bet viņa atveidotājs Džeisons Bērs kļuva par īstu pusaudžu elku. Kopš seriāla pirmizrādes pagājuši jau 27 gadi, un aktierim šodien ir 52 gadi. Lai gan Holivudas uzmanības centrā viņš vairs nav tik bieži kā savulaik, Bērs turpina strādāt aktiermākslā, audzina dēlu un jau divdesmit gadus ir precējies ar kādu citu populāru televīzijas zvaigzni.
Kad 1999. gada oktobrī Amerikas televīzijas ekrānos pirmizrādi piedzīvoja pārdabiskais seriāls “Rouzvela”, tā veidotāji vēl nenojauta, cik lielu popularitāti iegūs stāsts par citplanētiešiem, kuri cenšas dzīvot parastu pusaudžu dzīvi nelielā Ņūmeksikas pilsētiņā.
Seriāla centrā bija 16 gadus vecā Liza Pārkere, kuru atveidoja Širi Eplbija, un noslēpumainais Makss Evanss, kura lomā iejutās tolaik 25 gadus vecais Džeisons Bērs. Kad Makss ar savām neparastajām spējām izglābj Lizas dzīvību, meitene atklāj viņa lielāko noslēpumu – Makss patiesībā ir citplanētietis, kurš kopā ar māsu Izabellu un draugu Maiklu dzīvo cilvēku vidū, cenšoties neatklāt savu izcelsmi. Abu jauniešu romantiskās attiecības kļuva par vienu no seriāla galvenajām sižeta līnijām, savukārt Bēra atveidotais Makss – nopietnais, noslēpumainais un vienlaikus jūtīgais puisis – ātri vien iekaroja skatītāju simpātijas.
Tolaik aktiera fotogrāfijas rotāja pusaudžu žurnālus, viņš piedalījās intervijās un fotosesijās, bet viņa vārds arvien biežāk parādījās populārāko jauno televīzijas zvaigžņu sarakstos. Seriālā piedalījās arī Ketrīna Heigla, kura vēlāk kļuva pasaulslavena ar lomu medicīnas drāmā “Grejas anatomija”.
Lai gan “Rouzvela” piedzīvoja tikai trīs sezonas un 2002. gadā tika pārtraukts, seriāls ieguva uzticīgu fanu loku, kas saglabājies līdz pat mūsdienām.
Interesanti, ka Džeisons Bērs gandrīz palika bez Maksa Evansa lomas, kas vēlāk kļuva par viņa karjeras nozīmīgāko darbu. Seriāla veidotājs Džeisons Katimss , atskatoties uz “Rouzvela” 25. gadadienu, atklāja, ka aktieris sākotnēji nav varējis piedalīties atlasē veselības problēmu dēļ. “Mēs bijām par viņu dzirdējuši, taču viņš bija saslimis un zaudējis balsi,” atcerējās Katimss.
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Par laimi, seriāla veidotāji nolēma nogaidīt, līdz aktieris atveseļosies un varēs ierasties uz noklausīšanos. Kad Bērs beidzot parādījās aktieru atlasē, Katimss uzreiz saprata, ka atradis īsto Maksu.
Tomēr “Rouzvela” nebija Bēra pirmais darbs televīzijā. Jau pirms slavenās lomas viņš bija piedalījies vairākos populāros deviņdesmito gadu seriālos, tostarp “Soli pa solim”, “JAG”, “Septītās debesis” un “Bafija pret vampīriem”. Viņš bija redzams arī jauniešu drāmā “Dousona līcis”, kurā atveidoja Krisu Volfu, un divas sezonas filmējās komēdijseriālā “Sherman Oaks”.
Taču tieši “Rouzvela” pārvērta viņu par starptautiski atpazīstamu aktieri.
Kas notika ar Džeisonu Bēru pēc seriāla beigām?
Pēc “Rouzvelas” noslēguma Bērs turpināja filmēties, tomēr viņa turpmākā karjera vairs nesasniedza tādus popularitātes augstumus kā deviņdesmito gadu beigās. 2004. gadā viņš piedalījās populārajā šausmu filmā “Niknuma varā”, kurā galveno lomu atveidoja seriāla “Bafija pret vampīriem” zvaigzne Sāra Mišela Gelāra. Vēlāk Bērs filmējās arī fantastikas filmā “D-War” (2007), šausmu trillerī “The Tattooist” (2007) un citos projektos.
Tomēr pēc 2012. gada aktieris uz vairākiem gadiem lielā mērā attālinājās no filmēšanās, pievēršoties privātajai dzīvei. Viņa atgriešanās televīzijā notika 2020. gadā, kad Bērs pievienojās seriāla “Rouzvela” jaunai versijai par iemīļoto deviņdesmito gadu citplanētiešu stāstu. Taču šoreiz viņš neatveidoja Maksu Evansu. Aktieris iejutās cita varoņa, Tripa Meinsa, lomā, parādoties piecās seriāla epizodēs. Viņa iesaistīšanās jaunajā projektā bija īpašs pārsteigums sākotnējā seriāla cienītājiem.
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2021. gadā viņš piedalījās arī supervaroņu seriāla “Supermeitene” pēdējā sezonā, atveidojot Zoru Elu – galvenās varones Karas tēvu. Lai gan šodien viņš vairs nav tik bieži redzams uz televīzijas ekrāniem, Bērs nav pilnībā pārtraucis aktiera karjeru un turpina iesaistīties jaunos projektos.
Džeisona Bēra privātajā dzīvē nozīmīgs pavērsiens notika 2004. gadā, kad viņš šausmu filmas “Niknuma varā” uzņemšanas laikā iepazinās ar aktrisi Keidiju Striklendu. Striklenda vēlāk kļuva pazīstama arī ar Šarlotes Kingas lomu medicīnas drāmas “Private Practice” seriālā. Abu iepazīšanās filmēšanas laukumā pārauga romantiskās attiecībās, un 2006. gada 10. novembrī viņi apprecējās Kalifornijā.
2013. gada oktobrī ģimenē piedzima dēls Atikuss.
Lai gan abi ir pazīstami aktieri, Bērs un Striklenda lielākoties cenšas sargāt savu ģimenes dzīvi no pārliekas sabiedrības uzmanības.
Kā Džeisons Bērs izskatās un dzīvo 2026. gadā?
Šodien aktierim ir 52 gadi, taču daudziem skatītājiem viņš joprojām ir viegli atpazīstams kā noslēpumainais Makss no “Rouzvelas”.
2026. gada aprīlī Bērs viesojās amerikāņu televīzijas raidījumā “The Jason Show”, kur atskatījās uz savu karjeru un atklāja, cik daudz viņam joprojām nozīmē “Rouzvelas” skatītāji.
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Aktieris pastāstīja, ka cilvēki joprojām viņu uzrunā uz ielas un atceras seriālu, kas viņiem palīdzējis pārvarēt grūtus dzīves brīžus. “Tas patiešām ir kaut kas īpašs. Kad mēs veidojām seriālu un filmējām pirmo sēriju, mums visiem bija sajūta, ka top kaut kas īpašs,” sacīja Bērs.
Viņš arī atklāja, ka seriāla popularitāte dažkārt pārsteidz pat viņu pašu. “Cilvēki joprojām pienāk pie manis un stāsta, kā skatījušies seriālu un kā tas viņiem palīdzējis pārvarēt grūtus laikus,” stāstīja aktieris.
Īpaši aizkustinoši viņam šķiet tas, ka sākotnējie skatītāji tagad iepazīstina ar seriālu savus bērnus, bet dažās ģimenēs “Rouzvelas” skatīšanās jau kļuvusi par vairāku paaudžu tradīciju. “Mēs nekad neiedomājāmies, ka tā notiks. Tā ir dāvana, kas turpina dāvāt,” atzina aktieris.