Uzņēmēji ar bailēm, bet fani ar sajūsmu gaida 19. novembri. Dienas gaismu ieraudzīs visu laiku gaidītākā videospēle “Grand Theft Auto VI”
Strauji tuvojas 19. novembris, un daudzi darba devēji šo datumu gaida ar šausmām, kamēr fani nespēj vien valdīt nepacietību. Dienas gaismu ieraudzīs visu laiku visvairāk gaidītā videospēle “Grand Theft Auto VI”, un miljoniem cilvēku var neierasties darbā, lai pilnībā nodotos tās baudīšanai.
Kaut gan augstāk redzamais sižets ierakstīts iepriekšējā mēnesī, būtība nav mainījusies. Visu laiku visvairāk gaidītā videospēle nav pārspīlējums, jo tās priekšteci, kulta franšīzes “Grand Theft Auto” iepriekšējo spēli “Grand Theft Auto V” daudzi uzskata par visu laiku labāko, un līdz tās turpinājumam bija jāgaida 13 gari gadi.
Visi prognozē, ka šīs ārkārtīgi populārās franšīzes jaunā spēle ātri pārspēs peļņas rekordus, taču ažiotāžai ir arī ēnas puse. Valstis gatavojas prāviem ekonomiskiem zaudējumiem, jo 19. novembrī, kad tieši pusnaktī attiecīgajās laika joslās šī spēle kļūs pieejama, biznesā iestāsies paralīze — jo vienkārši daudzviet nebūs, kas strādā!
Eksperti brīdina, ka ilgi gaidītās GTA VI nonākšana tirgū varētu būtiski ietekmēt ekonomiku, jo daudzi amerikāņi atzinuši, ka šajā dienā plāno paņemt brīvu vai izlikties slimi, lai mājās varētu spēlēt jauno spēli.
Izdevums “International Business Times” nesen vēstīja par ekonomikas profesora Hosē Garsijas Montalvo aprēķinu, ka masveidīga darbinieku neierašanās darbā šajā dienā ASV ekonomikai varētu izmaksāt gandrīz miljardu dolāru. Aprēķinot potenciālo zaudējumu apmēru, Montalvo pieņēmis, ka “slimības” dēļ darbā varētu neierasties aptuveni pusotrs miljons cilvēku, savukārt viena darbinieka vidējais gada laikā radītais ekonomiskais pienesums ir aptuveni 70 000 dolāru.
Savukārt tabloīds “The Sun” norāda, ka britu uzņēmumiem spēles iznākšana varētu izmaksāt 12 miljonus sterliņu mārciņu. Personāla vadības programmatūras un konsultāciju uzņēmums “BrightHR” atklājis, ka šajā un nākamajā mēnesī ar GTA saistītu iemeslu dēļ jau pieteiktas kopskaitā 83 000 brīvdienas. Tiek prognozēts, ka tikai spēles iznākšanas diena uzņēmumiem izmaksās 3,14 miljonus mārciņu. Aptuveni 4,63% no visiem atvaļinājumu pieprasījumiem šajā datumā kā iemesls minēta GTA spēle, turklāt daudzi spēles cienītāji pat piedraudējuši aiziet no darba, ja priekšniecība atteiksies piešķirt viņiem brīvdienu.
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“Šīs spēles iznākšana uzņēmumiem izmaksās vairāk nekā 12 miljonus sterliņu mārciņu, un tie ir ievērojami zaudējumi tik īsā laikā. Iespējams, daži priekšnieki būs neizpratnē par atvaļinājuma ņemšanu videospēļu dēļ, taču tas ir tikpat pamatots iemesls kā brīvdienu ieplānošana, lai apmeklētu futbola spēli, koncertu vai vecmeitu ballīti. Fani šo spēli ir gaidījuši 13 gadus,” ažiotāžu komentēja “BrightHR” vadītājs Alans Praiss.
Tehnoloģiju uzņēmuma “BambooHR” pētījums liecina, ka 19. novembrī brīvdienu paņēmušo cilvēku skaits ASV palielinājies par nepilniem 13% salīdzinājumā ar citām ceturtdienām, bet no aptaujātajiem 1530 pilna laika darbiniekiem 18% atzina, ka tieši tajā datumā paņems brīvdienu spēlēšanai, turklāt puse gatava pat izlikties par slimniekiem. Lielbritānijā 19. novembrī brīvdienu paņēmušo cilvēku skaits palielinājies par 8,3% salīdzinājumā ar citām ceturtdienām.
Izdevums norāda, ka, piemēram, Lielbritānijā par slimniekiem varētu izlikties gandrīz 900 000 darbinieku. 9. novembrī publicētais “Uswitch” pētījums liecina, ka 9% nodarbināto geimeru spēles iznākšanas dienā plāno kļūt par slimniekiem. Vairums gan blēdīties negrasās — 17% teica, ka varētu paņemt ikgadējo atvaļinājumu, bet 14% ir gatavi ņemt bezalgas atvaļinājumu.
Pēc GTA V iznākšanas 2013. gada 17. septembrī tika ziņots, ka tādās pilsētās kā Losandželosa un Ņujorka līdz pat 6% strādājošo vecumā no 18 līdz 35 gadiem bija paņēmuši brīvdienu, lai spēlētu jauno spēli.
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Tiesa, ne visur uzņēmēji ar aukstiem sviedriem gaida 19. novembri. Maiami pilsēta ASV Floridas štatā to gaida ar nepacietību, galu galā GTA VI darbība pēc 24 gadu pārtraukuma (tā jau bija “Vice City” spēlē) norisinās pilsētā, kuras prototips ir tieši Maiami, un šī pilsēta maksimāli cenšas izmantot iegūto slavu. Piemēram, Nacionālās basketbola asociācijas Maiami kluba “Heat” arēna “Kaseya Center” uz sava jumta uzlikusi milzīgu reklāmas paziņojumu, bet pats klubs 18. novembra vakarā regulārā čempionāta spēli pret Milvoki “Bucks” spēlēs “Vice City” krekliņos.
Kopš GTA V iznākšanas franšīzes cienītājiem nācās ilgi mocīties neziņā, kad un vai sekos turpinājums. Tikai 2022. gada 4. februārī spēles izdevējs “Rockstar Games” beidzot pielika punktu baumām, oficiāli apstiprinot jau vairākus gadus notiekošo darbu pie jaunās spēles. GTA VI sākotnēji bija plānots izdot 2025. gada rudenī, tad to pārcēla uz šā gada maiju, līdz beidzot paziņoja par 19. novembri. Spēli jau iespējams iepriekš pasūtīt par 79,99 dolāriem.
Kaut gan “Rockstar Games” un tās mātesuzņēmums “Take-Two Interactive” nav oficiāli izpauduši spēles tapšanas budžetu, medijos tiek ziņots, ka tā ir izmaksājusi pasakainu summu — apmēram 1,5 miljardus dolāru. Taču nav jāšaubās, ka GTA VI ļoti ātri sevi atpelnīs ar uzviju. Līdzšinējais pasaules rekords pieder tās priekštecei GTA V, kas pirmo 24 stundu laikā nopelnīja 815,7 miljonus dolāru.
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Analīzes uzņēmums “Sensor Tower” aprēķinājis, ka iepriekšpasūtījumi jau pārsnieguši viena miljarda dolāru robežu un jau pārdots apmēram 10,31 miljoni spēles eksemplāru — kaut gan to oficiāli izlaidīs tikai pēc nedēļas! Vislielākā cieņā ir “Playstation” paredzētās versijas, kas ir 75% no jau pārdotā skaita, kamēr “Xbox” ir 25%. “Take-Two” vadītājs Stross Zelniks otrdien atzinis, ka iepriekšpasūtījumu skaits ir krietni pārspējis sākotnējās prognozes.
Salīdzinājumam GTA V bija saņēmis 7 miljonus iepriekšpasūtījumus un izdošanas diena tika pārdoti 11 miljoni eksemplāru, pirmās nedēļas laikā šim rādītājam sasniedzot 16 miljonus. “Take-Two” atklāja, ka visas GTA franšīzes spēļu pārdošanas apjoms ir gandrīz 480 miljoni eksemplāru.
Jāpiebilst, ka iepriekšējā sērijas spēle GTA V ir visu laiku otrā vislabāk pārdotā spēle, kas 13 gadu laikā pārdota 235 miljonos eksemplāru. Līdz šim labāk veicies tikai “Mojang Studios” 2011. gadā izstrādātajam “Minecraft”, kas pārdots 425 miljonos eksemplāru. Salīdzinājumam — trešā vispelnošākā spēle ir "Rockstar Games" radītā “Red Dead Redemption 2”, kas kopš 2018. gada pārdevusi “tikai” 89 miljonus eksemplāru. Pirmajā piecdesmitniekā ir vēl divas GTA spēles — 43. vietā 2004. gada "San Andreas" ar 27,5 miljoniem eksemplāru un 50. vietā 2008. gada GTA IV ar 25 miljoniem.
Ar 480 miljoniem pārdoto eksemplāru “Grand Theft Auto” ir piektā populārākā videospēļu franšīze, pagaidām atpaliekot vien no “Mario” (950 mlj.), “Tetris” (520 mlj.), “Pokemon” (515 mlj.) un “Call of Duty” (500 mlj.). Nav jāšaubās, ka GTA VI ļoti ātri nodrošinās nokļūšanu otrajā vietā.
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“Grand Theft Auto” franšīzei ir sena vēsture, nākamgad tā svinēs apaļo 30 gadu jubileju. Pēc divarpus gadu pūlēm (darbs sākās jau 1995. gada 4. aprīlī!) 1997. gada 28. novembrī dienas gaismu ieraudzīja nelielas Skotijas pilsētas Dandī studijas “DMA Design” izstrādātā sērijas pirmā spēle, kas tā arī saucās “Grand Theft Auto”. Mūsdienu spēlētājiem neierastais divdimensiju skats netraucēja baudīt atvērto pasauli, kurā varēja īstenot visādas kriminālas fantāzijas, pildīt misijas vai vienkārši izpētīt pilsētas.
Starp citu, kādā GTA IV epizodē ir pamanāms kaut kas tāds, kas attāli atgādina Latvijas ģerboni. Tiesa, uz kastēm norādīts, ka tur ir degvīns no Krievijas...
Pirmās divas sērijas spēles bija divdimensiju, bet 2001. gada 23. oktobrī izdotās GTA III darbība notiek jau trīsdimensiju pasaulē. “DMA Design” pārtapa par “Rockstar North”, kuras paspārnē tapušas ļoti populārās “GTA Vice City” (2002. g.), “GTA San Andreas” (2004. g.), GTA IV (2008. g.), GTA V (2013. g.) un vairāki papildinājumi, tostarp “GTA Liberty City Stories” (2005. g.), “GTA Vice City Stories” (2006. g.), “GTA IV: The Lost and Damned” un “GTA IV: The Ballad of Tony Gay” (abas 2009. g.). GTA sērijas spēlēm ir raksturīgi, ka vairāki spēļu galvenie un ne tik galvenie varoņi var būt pārceļot uz citām spēlēm un pat piedzīvot ne visai patīkamas beigas.
Spēļu popularitāti veicināja daudzveidīgās mūzikas un melnā humora pārpilnās sarunu šovu radiostacijas, kā arī slavenu Holivudas aktieru un mūziķu piesaiste lomu ierunāšanā. Piemēram, GTA III savas balsis aizlienēja Frenks Vinsents (“The Sopranos”), Kails Maklahlins (“Twin Peaks”), Džo Pantoliano (“Memento”), nesen mirušais Maikls Medsens (“Kill Bill”). “Vice City” galveno varoni Tomiju Verseti ierunāja Rejs Liota (“Goodfellas”), bet galveno antivaroni, mafijas bosu Soniju Forelli — Toms Saizmors (“Witness Protection”), savu artavu deva leģendas Deniss Hopers un Bērts Reinoldss, bet “San Andreas” galveno ļauno varoni, policistu Frenku Tenpeniju ierunāja Semjuels L. Džeksons (“Pulp Fiction”), bet viņa rokaspuisi Ediju Pulaski — Holivudas superzvaigznes Šona Penna nelaiķa brālis Kriss Penns (“The Funeral”), ekscentrisko hipiju “Patiesību” ierunāja veterāns Pīters Fonda (“Easy Rider”), bet aģentu Maiko Toreno — Džeimss Vudss (“Once Upon A Time in America”). Savās lomās iejutušies arī pasaulslaveni mūziķi, piemēram, “GTA: Vice City Stories” sevi atveidoja Fils Kolinss, bet GTA IV — Igijs Pops.
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Jāpiebilst, ka 2020. gadā “Rockstar” komandu atstāja galvenais scenārists Dens Hauzers, kurš spēlēja galveno lomu ne tikai gandrīz visas GTA sērijas, bet arī “Red Dead Redemption”, “Manhunt” sēriju, kā arī, piemēram, “Bully” un “Max Payne 3” spēļu tapšanā.