Žorža Siksnas dēls bijis izbrīnīts, uzzinot, cik tētim patiesībā gadu
Leģendārais latviešu estrādes dziedātājs Žoržs Siksna nākamgad ar vērienīgiem koncertiem atzīmēs 70. dzimšanas dienu, savukārt viņa dēls Jēkabs, kas šoruden uzsāka skolas gaitas, nesen no kādas žurnāla publikācijas uzzinājis, cik patiesībā tētim gadu.
Tā kā Jēkaba tētis Žoržs Siksna ir tik enerģijas pilns un aktīvi muzicē, zēns bija nodomājis, ka tētim nav vairāk par 37 gadiem. Ar Jēkaba mammu Annu dziedātājs apprecējās 2019. gada jūlijā Anglikāņu baznīcā – pāris mēnešu pēc abu dēla nākšanas pasaulē. Tolaik Žoržam jau bija 61 gads. Lai gan mūziķis par dēla aktivitātēm un muzikālo talantu runā ļoti piesardzīgi, jo nevēlas pārāk salielīt savu atvasi, tomēr ik teikumā jūtama liela mīlestība pret dēlu. Dziedātājs viedtālrunī rāda arī video, kuros Siksna juniors izjusti spēlē lielo mūzikas instrumentu – čellu. Iespējams, puika jau drīzumā pievienosies saviem vecākiem uz skatuves.
Žoržs Siksna sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka šoruden mainījies viņa dzīves ritms. Tagad tas tiek pieskaņots dēlam pirmklasniekam un arī sievai Annai, kas jau vairākus gadus strādā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē, pasniedzot viņiem mūziku. Žoržs uzslavē savu sievu Annu, kura paspēj gan novadīt mūzikas nodarbības, gan arī dēlu izvadāt uz mūzikas skolu.
Nesen skolēnu rudens brīvlaikā Siksnu ģimene bija devusies pa Žorža bērnības takām uz Lietuvu, jo Jēkabam skolā bija dots uzdevums pētīt savas dzimtas koku. Un, tā kā tētim bija iekritusi no koncertēšanas brīva nedēļas nogale un puika bija izteicis vēlmi, ka grib aizbraukt uz ārzemēm, vecāki, ilgi nedomājot, viņu aizveduši uz kaimiņos esošo Lietuvu. “Aizbraucām pie manas vecmātes un vectēva uz Žagares kapsētu, kur viņi, kā arī daudzi citi latvieši, ir apglabāti. Mazajā pierobežas pilsētiņā Žagarē Jonišķu rajonā pagāja mana bērnība. Tagad dzimtas kapus pieskata mana krustmāte. Mums izvērtās interesants brauciens pa manām bērnības takām. Dēls pats savām acīm redzēja, no kurienes mūsu dzimta ir cēlusies,” par savu ciešo saikni ar Lietuvu pastāsta Siksna.
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Valsts, kurā ir ģimenes saknes, Žoržam Siksnam ir ļoti tuva. Lietuviešu valodā mūziķis gan nerunā, bet viņa tēvs, kurš šajā vietā dzimis un audzis, labi runājis lietuviski. Braucot no nesenās ekskursijas mājup, Siksnas piestājuši ieturēt maltīti kādā krodziņā pirms Jonišķiem. “Autostāvvietā mums jau priekšā bija piecas mašīnas ar Latvijas numuriem, un mani pārsteidza, ka ēdienkarte bija pieejama arī latviešu valodā. Vasarā dzīvoju Jūrmalā, un tur viesojās daudz lietuviešu, kas pēdējā laikā ļoti iecienījuši atpūtu Jūrmalā. Un mūsu restorānos neesmu redzējis ēdienkarti lietuviešu valodā. Mūsējie arī varētu pret lietuviešiem izrādīt tādu pašu cieņu, jo esam tik tuvi kaimiņi,” tā Siksna.