Nedēļas jaunumi "Tet+" - pašmāju kino izlase, pagātne, kas nelaiž vaļā, un skats nākotnē
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties latviešu kino izlasi bez maksas, kā arī seriālus "Ievērojama vieta, kur nomirt" un "Mūsu pilsēta".
Skats nākotnē
"Mūsu pilsēta" ir britu krimināldrāma.
Maikls visu savu pieauguša cilvēka mūžu ir bijis iesaistīts organizētajā noziedzībā, strādājot drauga un bandas līdera Ronija labā. Kad Ronijs sāk izteikt mājienus par aiziešanu pensijā, Maikls sāk iedomāties citu dzīvi. Viņš ir iemīlējies Diānā un pirmoreiz redz nākotni ārpus noziedzīgās pasaules. Tomēr pēc neveiksmīgā mēģinājuma aiziet no kriminālās vides Maikls atkal tiek ierauts bīstamos notikumos. Liverpūlē pieaug spriedze starp bandas locekļiem, bet situāciju vēl vairāk sarežģī kāda nesen no cietuma atbrīvota gangstera atgriešanās. Viņa vēlme noskaidrot patiesību draud izraisīt notikumu ķēdi, kas var iznīcināt visu, ko Maikls cenšas nosargāt.
Pagātne, kas nelaiž vaļā
Detektīve Anaīsa Malorija atgriežas dzimtajā Kvīnstaunā, Jaunzēlandē, un saskaras ar satraucošām slepkavībām. Viņa risina sarežģītus noziegumus, vienlaikus stājoties pretī saviem pagātnes rēgiem.
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"Ievērojama vieta, kur nomirt" ("A Remarkable Place To Die") ir aizraujošs Jaunzēlandes un Austrālijas krimināldrāmas seriāls, kas prasmīgi apvieno klasiskas detektīvžanra tradīcijas ar elpu aizraujošiem vizuālajiem skatiem. Seriāla darbība norisinās gleznainajā Kvīnstaunā, kas slavena ar majestātiskajiem kalniem un dzidrajiem ezeriem, taču aiz šīs idilliskās ainavas slēpjas noziegumu, alkatības un senu noslēpumu pasaule. Paralēli ikdienas izmeklēšanām Anaīsu neatlaidīgi vajā jautājumi par viņas pašas tēva un māsas traģisko nāvi. Otrajā sezonā viņa arvien vairāk riskē ar visu, lai atklātu patiesību par Majas slepkavību, nonākot bīstamas sazvērestības centrā. Izmeklēšana atklāj saikni starp vairākiem šķietami nesaistītiem noziegumiem, bet Anaīsa saprot, ka pati kļuvusi par mērķi. Katrs jauns pavediens ved arvien tuvāk patiesībai, vienlaikus pakļaujot briesmām gan viņu pašu, gan cilvēkus, kuri cenšas palīdzēt.
Svinam kopā!
"Tet+" Latvijas svētkos dāvina latviešu kino klasiku bez maksas! Sagaidot Latvijas valsts svētkus, "Tet+" ikvienam piedāvā bez maksas skatīties plašu latviešu kino klasikas izlasi. Svētku dāvana pieejama visiem Latvijas iedzīvotājiem – arī tiem, kas nav "Tet" klienti.
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Izlasē iekļautas vairākas paaudzes vienojošas filmas – "Emīla nedarbi", "Tās dullās Paulīnes dēļ", "Dāvana vientuļai sievietei", "Četri balti krekli", "Purva bridējs", "Mērnieku laiki", "Nāves ēnā", "Sprīdītis" un daudzas citas. Līdzās kino klasikai "Tet+" piedāvā arī jaunākus pašmāju darbus – seriālu "Mazā Mula lielajā mākslas pasaulē", filmu "Mātes piens" un "Tautumeitas. Rītausmas koncertrituāls". Tā ir iespēja svētku laikā kopīgi baudīt Latvijas kino vērtības, no jauna atklāt iemīļotus stāstus un iepazīt arī jaunākos pašmāju darbus.