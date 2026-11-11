Mirusi Roberta De Niro bijusī mīļotā un abu dvīņu māte - aktrise Tukija Smita
74 gadu vecumā mūžībā devusies amerikāņu aktrise un bijusī supermodele Tukija Smita, kura savulaik astoņus gadus bija romantiskās attiecībās ar Holivudas leģendu Robertu De Niro. Lai gan abi nekad neapprecējās, viņus vienoja divi bērni – dvīņi, kuri 1995. gadā nāca pasaulē ar surogātmātes palīdzību. Par Smitas nāvi paziņojuši abu kopīgie bērni, atklājot, ka viņu māte ilgstoši cīnījusies ar smagu slimību.
Tukija Smita mirusi trešdien, 4. novembrī, kādā Ņujorkas slimnīcā pēc ilgstošas cīņas ar multiplo sklerozi. Par aktrises nāvi šonedēļ paziņoja viņas un Roberta De Niro 31 gadu vecie dvīņi Airina un Džulians, kuri emocionālā paziņojumā godināja mātes piemiņu. “Tukija bija īsts dabas spēks. Viņa atstāja neizdzēšamas pēdas mūsu sirdīs un ikviena cilvēka dzīvē, kuram bija paveicies viņu pazīt,” teikts bērnu paziņojumā.
Viņi uzsvēra, ka māte devusi nozīmīgu ieguldījumu modes industrijā un palīdzējusi pavērt ceļu nākamajām modeļu un dizaineru paaudzēm.
Arī Airina sociālajos tīklos dalījusies ar aizkustinošu ierakstu, publiskojot bērnības fotogrāfiju kopā ar māti un pievienojot vārdus: “Es vienmēr tevi mīlēšu, mammu.”
Astoņdesmito gadu beigās Smita jau bija pazīstama modele un aktrise, kad viņas dzīvē ienāca viens no Holivudas slavenākajiem aktieriem – Roberts De Niro. Abi sāka satikties 1988. gadā, kad aktieris bija izšķīries no savas pirmās sievas, aktrises Diānas Ebotas.
Lai gan pāris regulāri kopā apmeklēja saviesīgus pasākumus un reizēm pozēja fotogrāfiem, savu attiecību detaļas viņi centās saglabāt noslēpumā. 1990. gadā intervijā izdevumam “Los Angeles Times” Smita izvairījās no jautājumiem par attiecībām ar De Niro, īsi paskaidrojot: “Privātās dzīves lielākā priekšrocība ir tā, ka tā ir privāta.”
Pāris kopā bija aptuveni astoņus gadus, taču pie altāra tā arī nedevās. Taču viens no nozīmīgākajiem pavērsieniem abu attiecībās notika 1995. gada 20. oktobrī, kad pasaulē nāca viņu dvīņi – Airina un Džulians.
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Bērni tika ieņemti ar mākslīgās apaugļošanas palīdzību, bet viņus iznēsāja surogātmāte. Tomēr vecāku kļūšana nespēja glābt pāra romantiskās attiecības. Jau 1996. gadā, aptuveni gadu pēc dvīņu piedzimšanas, De Niro un Smita izšķīrās.
Neraugoties uz šķiršanos, abi turpināja rūpēties par kopīgajiem bērniem, cenšoties viņiem nodrošināt pēc iespējas normālāku bērnību ārpus Holivudas uzmanības centra.
Tukija Smita, kuras īstais vārds bija Dorisa Smita, dzimusi 1952. gada 25. septembrī Filadelfijā, ASV. Viņas interese par modi aizsākās jau jaunībā, īpaši pateicoties vecākajam brālim Villijam Smitam, kurš kļuva par vienu no ietekmīgākajiem amerikāņu modes dizaineriem.
1972. gadā viņa sāka profesionālas modeles karjeru, kas drīz vien kļuva ļoti veiksmīga. Smita sadarbojās ar tādiem pasaulslaveniem modes namiem un dizaineriem kā “Yves Saint Laurent”, “Givenchy”, Tjerī Miglērs un Isejs Mijake. Viņas fotogrāfijas rotāja prestižo žurnālu “Vogue”, “Cosmopolitan”, “Ebony”, “Seventeen” un “Redbook” lappuses. Savukārt 1978. gadā prestižais Ņujorkas universālveikals “Bloomingdale's” viņu atzina par gada modeli.
Astoņdesmitajos gados Smita nolēma izmēģināt spēkus arī aktiermākslā. Viņa piedalījās populārajā kriminālseriālā “Miami Vice”, bet 1989. gadā pievienojās amerikāņu komēdijseriāla “227” aktieru sastāvam. Vēlāk aktrise filmējās arī tādās kinolentēs kā “Talkin' Dirty After Dark”, “I Like It Like That”, “Joe's Apartment” un “The Preacher's Wife”.
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Līdztekus darbam izklaides industrijā viņa aizrāvās arī ar kulināriju un deviņdesmitajos gados Ņujorkā atvēra savu restorānu “Toukie's”.
Pēdējos gados Tukija Smita lielākoties dzīvoja ārpus sabiedrības uzmanības centra. Pēc bērnu sniegtās informācijas, aktrise ilgstoši slimoja ar multiplo sklerozi – hronisku centrālās nervu sistēmas slimību, kuras laikā organisma imūnsistēma bojā nervu šķiedru aizsargapvalku.
Savā paziņojumā bērni uzsvēruši, ka vēlas, lai māti atcerētos ne tikai kā pazīstamu modeli, aktrisi un Roberta De Niro bijušo dzīvesbiedri, bet arī kā sievieti, kura ar savu talantu un personību atstājusi nozīmīgu nospiedumu modes un kultūras pasaulē.