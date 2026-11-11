Pēc filmas, kas viņu padarīja slavenu, nācās saņemt bezdarbnieka pabalstu: Dastins Hofmans atklāj pārsteidzošas detaļas par dzīvi pēc “Absolventa”
Grūti iedomāties, ka aktieris, kurš tikko kļuvis par Holivudas sensāciju un izpelnījies nomināciju prestižajai “Oskara” balvai, varētu būt spiests stāties bezdarbnieku rindā. Taču tieši tā savulaik noticis ar leģendāro amerikāņu aktieri Dastinu Hofmanu.
Savā jaunajā autobiogrāfijā 89 gadus vecā kinozvaigzne atklājusi, ka pēc 1967. gada filmas “Absolvents” milzīgajiem panākumiem viņam tikpat kā nav bijis naudas iztikai.
Dastins Hofmans, kurš savas ilgās karjeras laikā saņēmis divas Amerikas Kinoakadēmijas balvas, jaunajā autobiogrāfijā “Look at Me” atskatījies uz savas karjeras pirmsākumiem un atklājis vairākas līdz šim maz zināmas detaļas par filmu, kas viņu padarīja pasaulslavenu.
1967. gadā uzņemtā romantiskā drāma “Absolvents” kļuva par vienu no sava laika veiksmīgākajām Holivudas filmām, bet tolaik 30 gadus vecais Hofmans vienā mirklī no mazpazīstama aktiera pārvērtās par starptautisku kinozvaigzni. Tomēr finansiālie ieguvumi izrādījušies krietni pieticīgāki, nekā varētu šķist.
Aktieris atklājis, ka pēc visu ar filmēšanos saistīto izdevumu segšanas viņam no honorāra bija palikuši vien 3000 ASV dolāru. “Pēc visu izdevumu apmaksas no filmas man palika tikai 3000 dolāru. Ticiet vai ne, bet man pat pašam bija jāmaksā par nokļūšanu Losandželosā uz filmēšanu,” autobiogrāfijā atceras Hofmans.
Taču arī šī summa drīz vien iztērēta, un, neraugoties uz strauji augošo popularitāti, aktierim nācies vērsties pēc valsts finansiālās palīdzības. “Kad nauda beidzās, es sāku saņemt bezdarbnieka pabalstu,” raksta kinozvaigzne.
Lai gan Hofmanam tolaik patiešām bija nepieciešama finansiāla palīdzība, situācija kļuvusi īpaši nepatīkama, kad viņa viesošanās bezdarbnieku birojā nonākusi preses uzmanības centrā. Žurnāls “Life” publicējis fotogrāfiju, kurā jau slavenais aktieris redzams, gaidot rindā pēc pabalsta. Hofmans atceras, ka pēc fotogrāfijas publicēšanas vairs nav spējis saņemties, lai atgrieztos iestādē. “Es vairs nekad nevarēju tur atgriezties. Man bija kauns no citu rindā stāvošo cilvēku nosodošajiem skatieniem. Viņiem patiešām bija vajadzīga nauda, un viņi uzskatīja, ka man tā nav nepieciešama,” skaidro aktieris.
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Hofmans atzinis, ka sabiedrības priekšstats par viņa finansiālo stāvokli krasi atšķīries no realitātes. Lai gan viņa seja jau bija kļuvusi atpazīstama visā Amerikā, aktieris joprojām cīnījies ar ikdienas izdevumiem.
Jaunajā autobiogrāfijā Hofmans atklāti runā arī par sarežģītajām attiecībām ar filmas “Absolvents” režisoru Maiku Nikolsu. Aktieris atzīst, ka filmēšanās laikā regulāri juties nedrošs un baidījies, ka režisors jebkurā brīdī varētu viņu atlaist. “Es bieži jutu, ka mani tūlīt atlaidīs,” atceras Hofmans, atklājot, ka režisora kritiskā attieksme viņu turējusi pastāvīgā satraukumā.
Lai gan Nikolsam dažkārt patikusi viņa aktierspēle, citreiz režisors izteicis tik asus aizrādījumus, ka jaunais aktieris sācis apšaubīt savas spējas. “Tā bija briesmīga pieredze, uzņemot filmu, kas mainīja manu dzīvi,” atzīst Hofmans.
Viņam nepārtraukti šķitis, ka režisors ir neapmierināts ar viņa darbu vai arī nožēlo lēmumu uzticēt galveno lomu tieši viņam. Tomēr filmas panākumi pierādīja pretējo. “Absolvents” saņēma septiņas “Oskara” nominācijas, tostarp par labāko filmu un labāko aktieri. Nikolsam tā atnesa balvu par labāko režiju, savukārt Hofmanam – pirmo nomināciju viņa karjerā.
Hofmans atklājis, ka finansiālā situācija uzlabojusies tikai pēc nākamās nozīmīgās lomas iegūšanas. 1969. gadā viņš filmējās drāmā “Pusnakts kovbojs”, kurā atveidoja Ņujorkas ielu krāpnieku Ratso Rico. Aktieris šo projektu raksturojis kā tieši to, kas viņam bijis nepieciešams pēc sarežģītās pieredzes ar “Absolventu”.
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Turklāt šoreiz Hofmans bijis ievērojami drosmīgāks sarunās par atalgojumu. Viņš pieprasījis divreiz lielāku honorāru un to arī saņēmis. “Es pieprasīju divreiz vairāk, vienkārši tāpat, joka pēc,” atceras aktieris.
“Pusnakts kovbojs” kļuva par vēl vienu nozīmīgu panākumu viņa karjerā un sagādāja Hofmanam otro “Oskara” nomināciju.
Turpmākajās desmitgadēs viņš kļuva par vienu no Holivudas cienījamākajiem aktieriem, piedaloties tādās filmās kā “Krāmers pret Krāmeri”, “Sirdspuķīte” un “Lietus cilvēks”. Par lomām filmās “Krāmers pret Krāmeri” (1979) un “Lietus cilvēks” (1988) Hofmans saņēma divas “Oskara” balvas kā labākais aktieris.
Tagad, gandrīz 60 gadus pēc filmas, kas aizsāka viņa spožo karjeru, Hofmans pirmo reizi tik plaši atskatījies uz piedzīvoto savā autobiogrāfijā “Look at Me”, kas klajā nāca 2026. gada 10. novembrī. Grāmatā aktieris stāsta ne tikai par slavu un kino panākumiem, bet arī par finansiālajām grūtībām, nedrošību, personiskajām attiecībām un izaicinājumiem, ar kuriem nācies saskarties vairāk nekā sešas desmitgades ilgajā karjerā.