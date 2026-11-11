Kimas Kardašjanas zīmols "Skims" pēc kritikas viļņa atmaksā naudu par 148 dolārus vērto adventes kalendāru
Kimas Kardašjanas dibinātais zīmols "Skims" piedāvā pircējiem atpakaļ naudu par adventes kalendāru, kas maksā 148 ASV dolārus un sociālajos tīklos izpelnījies plašu kritiku.
Aksesuāru adventes kalendārs solīja "divpadsmit dienas ar jautriem pārsteigumiem", taču tā saturs kļuvis par izsmiekla objektu internetā. Lietotāji kritizē kalendārā iekļauto priekšmetu, piemēram, matu sprādžu un atslēgu piekariņu, kvalitāti. Daži tos pat salīdzina ar nevajadzīgiem niekiem, ko varētu atrast aizkritušus aiz dīvāna.
“Skims” pārstāvis vairākiem medijiem atzinis, ka "daļai pircēju kalendārs nav attaisnojis cerības". Uzņēmums esot personīgi sazinājies ar katru klientu, piedāvājot pilnībā atmaksāt naudu vai piešķirt kredītu citu preču iegādei.
Kardašjana 2019. gadā bija viena no “Skims” dibinātājām. Uzņēmums, kas piedāvā figūru koriģējošu apakšveļu un apģērbu, palīdzējis realitātes šovu zvaigznei kļūt par miljardieri, vēsta žurnāls “Forbes”. 2025. gadā, kad uzņēmums piesaistīja jaunus ieguldījumus vairāku miljonu dolāru apmērā, “Skims” vērtība sasniedza piecus miljardus dolāru.
“TikTok” konta “spicychathouse” veidotājs kalendāra saturu salīdzinājis ar lietām, "ko mans kaķis savāc pa visu māju". Savukārt kāds cits lietotājs norādījis, ka tas izskatās pēc "dažādu nieku kaudzes, ko Kima Kardašjana izvilkusi no sava naktsgaldiņa".
Vairāki sociālo tīklu lietotāji pat publicējuši video, kuros tīra savus dīvānus un jokojot apgalvo, ka nejauši izveidojuši paši savu “Skims” adventes kalendāru.
"Ir patiešām interesanti vērot šādu kritikas vilni," atzina tirgus izpētes uzņēmuma “Mintel” pārtikas un dzērienu nozares vecākā direktore Keita Vlīstra. "Pēdējos gados šādas situācijas novērojam arvien biežāk, jo sociālajos tīklos aizvien populārāki kļūst video, kuros cilvēki izpako iegādātās preces," viņa skaidroja. "Tas nozīmē, ka gadījumos, kad cilvēkiem šķiet, ka iegādātais adventes kalendārs nav iztērētās naudas vērts, neizbēgami seko negatīva reakcija," piebilda eksperte.
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Tirgus izpētes uzņēmuma “Ipsos” inovāciju nodaļas vadītāja Helēna Vinga norādīja, ka adventes kalendāri joprojām ir populāri, lai gan ažiotāža ap tiem ir nedaudz mazinājusies. Viņa skaidroja, ka saskaņā ar “Ipsos” pētījumiem cilvēki ir gatavi maksāt par adventes kalendāru nedaudz vairāk, taču tā saturam jāatbilst prasītajai cenai. Kā piemēru Vinga minēja britu luksusa universālveikala “Liberty” adventes kalendāru, kas maksā 285 Lielbritānijas mārciņas. Viņa uzsvēra, ka veikals ļoti atklāti informē pircējus par kalendārā iekļauto preču vērtību. "Viņi norāda, ka kalendārā ir preces vairāk nekā 1000 mārciņu vērtībā," skaidroja Vinga. "Ja pircējam jau iegādes brīdī ir šāda pārliecība, īpaši tad, ja kalendārs tiek pirkts dāvanai, ir svarīgi zināt, ka tā saturs patiešām būs iztērētās naudas vērts."
Kas atrodams “Skims” adventes kalendārā?
1. diena – atslēgu piekariņš rūtainā lācīša formā.
2. diena – matu gumijas.
3. diena – matu gumijas.
4. diena – matu sprādzes ar “Skims” logotipu.
5. diena – mīksts, saspiežams rotājums ar “Skims” logotipu.
6. diena – matu sprādzes ar “Skims” logotipu.
7. diena – bēšas elastīgas lentes, ko var izmantot arī matiem.
8. diena – matu sprādzes ar “Skims” logotipu.
9. diena – atslēgu piekariņš ķemmes formā ar “Skims” logotipu.
10. diena – matu gumijas.
11. diena – atslēgu piekariņš ar “Skims” logotipu.
12. diena – pūkains atslēgu piekariņš ar nelielu spogulīti.