Viņa bija 90. gadu televīzijas sapņu meitene: kā šodien dzīvo seriāla “Beverlihilsa 90210” zvaigzne Tifānija Tīsena?
Deviņdesmitajos gados viņas seja rotāja žurnālu vākus, bet miljoniem pusaudžu visā pasaulē jūsmoja par skaisto Kelliju Kapovsku no seriāla “Glābējzvans”. Vēlāk Tifānija Tīsena iekaroja skatītāju sirdis arī populārajā seriālā “Beverlihilza 90210”, kļūstot par vienu no tā laika atpazīstamākajām televīzijas aktrisēm. Taču gadi ir pagājuši, un kādreizējai Holivudas sapņu meitenei šodien jau ir 52 gadi. Kā mainījusies viņas dzīve, un ko aktrise dara vairāk nekā 30 gadus pēc savas slavas virsotnes?
Tifānija Tīsena dzimusi 1974. gada 23. janvārī Longbīčā, Kalifornijā. Izklaides industrijā viņa nonāca jau bērnībā, sākot strādāt par modeli un piedaloties televīzijas reklāmās. 1987. gadā, būdama tikai 13 gadus veca, viņa uzvarēja skaistumkonkursā “Miss Junior America”, bet divus gadus vēlāk ieguva lomu, kas uz visiem laikiem mainīja viņas dzīvi.
1989. gadā 15 gadus vecā Tīsena tika izvēlēta Kellijas Kapovskas lomai jauniešu komēdijseriālā “Glābējzvans”. Viņas atveidotā Kellija bija viena no populārākajām meitenēm Beisaidas vidusskolā – skaista, sirsnīga, dzīvespriecīga un puišu apbrīnota.
Pats seriāls ātri kļuva par jauniešu iecienītu televīzijas pārraidi, bet Tīsena – par vienu no deviņdesmito gadu pusaudžu elkiem. Īpaši lielu skatītāju interesi izraisīja Kellijas un Zaka Morisa, kuru atveidoja aktieris Marks Pols Goselārs, romantiskās attiecības. Abu varoņu mīlasstāsts kļuva par vienu no seriāla galvenajām sižeta līnijām.
Tīsena piedalījās seriālā līdz 1993. gadam un vēlāk atgriezās arī tā turpinājumos.
No jaukās skolnieces līdz intrigantei Beverlihilsā
Kad “Glābējzvana” laiks tuvojās beigām, aktrisei radās iespēja pilnībā mainīt savu publisko tēlu. 1994. gadā Tīsena pievienojās pasaulslavenā jauniešu seriāla “Beverlihiza 90210” aktieru sastāvam, kurā atveidoja Valēriju Melounu – manipulatīvu, viltīgu un noslēpumiem apvītu jaunieti.
Viņa seriālā ienāca pēc Šenonas Dohertijas aiziešanas. Atšķirībā no labsirdīgās Kellijas Kapovskas Valērija bija daudz sarežģītāks tēls, kura rīcība bieži izraisīja konfliktus ar pārējiem varoņiem.
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Tīsena seriālā filmējās līdz 1998. gadam, nostiprinot savu vietu deviņdesmito gadu televīzijas zvaigžņu vidū. Pēc tam viņa turpināja strādāt kino un televīzijā, piedaloties tādos projektos kā “Fastlane”, “’Mahinatori” un “Alexa & Katie”. Tomēr ar laiku aktrises karjera ieguva pavisam citu virzienu.
Naudu pelna ar ēdiena gatavošanu
Lai gan Tīsena nekad pilnībā nepameta aktiermākslu, pēdējos gados viņa arvien vairāk pievērsusies kādai citai aizraušanai – ēdiena gatavošanai. 2015. gadā televīzijā pirmizrādi piedzīvoja viņas kulinārijas raidījums “Dinner at Tiffani's”, kurā aktrise savās mājās uzņēma slavenus draugus un kopā ar viņiem gatavoja dažādus ēdienus.
Raidījums tika demonstrēts trīs sezonas, bet pēc tā panākumiem Tīsena turpināja attīstīt savu kulinārijas zīmolu.
2018. gadā viņa izdeva pirmo pavārgrāmatu “Pull Up a Chair: Recipes from My Family to Yours”, kurā apkopoja ģimenes iecienītākās receptes un stāstus par ēdiena nozīmi savā dzīvē. Savukārt 2023. gadā klajā nāca otrā grāmata “Here We Go Again”, kuras galvenā tēma ir radoša ēdiena pārpalikumu izmantošana, lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu.
Aktrise kļuva arī par MTV izklaides raidījuma “Deliciousness” vadītāju, kurā tiek demonstrēti smieklīgi ar ēdienu un gatavošanu saistīti videoklipi.
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Vairāk nekā 20 gadus precējusies un audzina divus bērnus
Arī Tīsenas privātā dzīve deviņdesmitajos gados regulāri nonāca izklaides mediju uzmanības centrā. No 1992. līdz 1995. gadam viņai bija romantiskas attiecības ar “Beverlihilza 90210” zvaigzni Braienu Ostinu Grīnu, kurš seriālā atveidoja Deividu Silveru. Abi bija pāris jau pirms Tīsenas pievienošanās seriāla aktieru sastāvam un kādu laiku pat dzīvoja kopā.
Tomēr darbs vienā filmēšanas laukumā radīja negaidītas problēmas. Grīns vēlāk atzina, ka bijis ļoti greizsirdīgs, kad viņa draudzenei nācies filmēties romantiskās ainās ar citiem aktieriem, tostarp Lūku Periju. Pāris izšķīrās 1995. gadā, tomēr abi turpināja kopā strādāt seriālā. Laika gaitā viņiem izdevās saglabāt draudzīgas attiecības, un 2025. gada novembrī kādreizējie mīlnieki atkal satikās kādā pasākumā Losandželosā.
Savukārt 2005. gada jūlijā Tīsena apprecējās ar aktieri un mākslinieku Breidiju Smitu ar kuru laulībā ir jau vairāk nekā divas desmitgades. Pārim ir divi bērni – meita Hārpera un dēls Holts.
Aktrise neslēpj, ka ģimene ir viena no viņas dzīves lielākajām prioritātēm. Viņas sociālajos tīklos regulāri redzami ieskati ģimenes ikdienā, kopīgās maltītēs, svētkos un ceļojumos.
Interesanti, ka aktrises meita tagad ir gandrīz tajā pašā vecumā, kādā Tīsena pati kļuva slavena ar lomu seriālā “Glābējzvans”. 2026. gada oktobrī intervijā žurnālam “People” aktrise stāstīja, cik neparasti ir vērot, kā viņas meitas paaudze no jauna atklāj deviņdesmito gadu modi. Atkal popularitāti piedzīvo apģērbi, frizūras un aksesuāri, kurus pati Tīsena valkāja pirms vairāk nekā 30 gadiem.
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Vēl kādu negaidītu pārsteigumu Tīsenai sagādājusi meita, kura noskatījusies visas “Glābējzvans” sērijas. Aktrise atklāja, ka Hārpera pēc seriāla noskatīšanās secinājusi – mūsdienās šāds raidījums, iespējams, vairs negūtu tik lielus panākumus. Tomēr meita mammai izteikusi arī komplimentu, atzīstot, ka viņa seriālā izskatījusies ļoti piemīlīga.
52 gadu vecumā atgriezusies jauniešu seriālā
Lai gan Tīsena lielu daļu laika velta ģimenei un kulinārijas projektiem, arī aktiermāksla joprojām ieņem nozīmīgu vietu viņas dzīvē. 2026. gada oktobrī aktrise pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezās televīzijā ar lomu jaunajā fantāzijas seriālā “Coven Academy”, ko demonstrē “Freeform” un straumēšanas platformas “Disney+” un “Hulu”.
Seriāls vēsta par jaunām raganām, kuras mācās prestižā maģijas akadēmijā Ņūorleānā un cenšas atklāt savas spējas un noslēpumus. Tīsena atveido skolas vadītāju Greivsu – noslēpumainu un stingru sievieti, kurai ir cieša saikne ar akadēmijas pagātni.
Aktrise intervijā žurnālam “Good Housekeeping” atklāja, ka šī loma viņai sagādājusi īpašu gandarījumu. Turklāt jaunā loma viņai devusi iespēju izmēģināt ko pavisam neierastu – filmēšanas vajadzībām nācies apgūt burvestību tekstus latīņu valodā un īpašas roku kustības, kas nepieciešamas maģijas ainām.
Kā viņa raugās uz novecošanu?
2026. gada oktobrī Tīsena atklāti runāja arī par novecošanu un pārmaiņām, kuras piedzīvojusi, vairāk nekā trīs desmitgades dzīvojot sabiedrības uzmanības centrā.
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Aktrise atzina, ka jaunībā bieži bijusi pārāk kritiska pret savu izskatu, taču tagad uz sevi raugās daudz saudzīgāk. Viņa atcerējās, ka māte un vecmāmiņa vienmēr mācījušas novecošanu uztvert kā privilēģiju, par kuru jābūt pateicīgai.
Viņa arī priecājas, ka arvien vairāk sieviešu Holivudā atklāti pieņem dabisko novecošanas procesu un necenšas atbilst vienam noteiktam skaistuma standartam.