Par interneta sensāciju kļuvušais deformētais jenots Džimotijs nokļuvis nāves briesmās
Pavisam nesen ASV pilsētā Sietlā dzīvojošais jenots ar deformēto mugurkaulu kļuva par mediju zvaigzni un iekaroja miljoniem sociālo tīklu lietotāju sirdis. Diemžēl dzīvnieciņam pienākuši grūti laiki.
Vispirms nedaudz par vēsturi. “Džimotijmānija” sākās šovasar, kad sociālajā vietnē “Instagram” tika publicēts video par viņa gaitām Sietlas Balardas rajonā, sajūsminātajiem komentētājiem aktīvi apspriežot viņa neparasto izskatu. Sākumā video autore bija pārliecināta, ka pagalmā ieskrējis īpatnējs kaķis, taču, ieskatoties vērīgāk, tas izrādījās jenots. Kā liecina nesen publiskotie kadri no Džimotija bērnības, par spīti kroplīgajam izskatam un lempīgajai gaitai, dzīvnieciņš nekad nav bijis pamests — kad viņš vēl bija mazs, mamma un pārējie ģimenes mazuļi par viņu rūpējās un palīdzēja pārvietoties. Kopš sākotnējā video publicēšanas daudzi Balardas apkaimes iedzīvotāji ziņojuši par nu jau pieaugušā īpatnējā zvēriņa gaitām, viņu pamanot pastaigājamies pagalmos, dzeram no suņu ūdens bļodiņām, staigājot pa žogiem un sēžot uz koku zariem. Daudzi sajūsminātie komentētāji pat pauduši vēlēšanos šo “burvīgo” dzīvnieciņu paņemt pie sevis mājās, tiesa, varas iestādes aicina viņu apbrīnot pa gabalu, netuvoties un nebarot viņu.
Sensāciju izraisījušo video noskatījies veterinārārsts secinājis, ka, visticamāk, Džimotijam ir reta patoloģija – īsā mugurkaula sindroms. Šīs slimības dēļ dzīvnieka skriemeļi ir saspiesti kopā, viņam praktiski nav kakla un viss ķermenis izskatās sabīdīts uz priekšu. Tiesa, šis veterinārs piebilda, ka diagnoze nav droša, jo zvēriņš nav izmeklēts.
Džimotijs kļuva tik slavens, ka vietējais Ziemeļamerikas galvenās profesionālās beisbola līgas MLB klubs “Seattle Mariners” viņu pieņēma par savu jauno talismanu, viņam par godu pat izlaida īpašu fanu kreklu sēriju, bet "Mariners" mājas spēļu stadions “T-Mobile Park” fanus iepazīstināja ar īpašu kokteili “Trashed Panda”, kas sastāv no “Hennessy” konjaka, ananāsu sulas un ingvera alus, ko pasniedz nelielā, purpursarkanas krāsas atkritumu tvertnes formas traukā.
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Te ir acīmredzama atsauce uz neseno interneta sensāciju jenotu, kurš piedzēries aizmiga alkohola veikala tualetē pēc grautiņa sarīkošanas stipro dzērienu nodaļā, kā arī uz jenotu tieksmi meklēt pārtiku it visur, tostarp izrakņājot atkritumu tvertnes. Pilnīgi atbilstoši, ka Džimotijam veltītajā "Mariners" spēlē pret Detroitas "Tigers" stadionā vērīgi ļaudis pamanīja ieklīdušo jenotu, tiesa, tas nebija pats Džimotijs.
Varētu padomāt, ka tāds piemīlīgs dzīvnieciņš ar grūtu likteni baudītu nedalītas ļaužu simpātijas. Nekā nebija! Nu viņa vārdā izveidotajā “Facebook” kontā pausts lūgums ļaudīm nekādā gadījumā neizpaust zvēriņa atrašanās vietu, jo viņa dzīvība ir apdraudēta. “Tikai pagājušajā nedēļā vien pieci cilvēki Džimotijam izteikuši nāves draudus un viņam vēlējuši nāvi,” teikts paziņojumā. Kāds komentētāji piedāvājis “izbeigt šī radījuma ciešanas”, cits tīksminājies, ka “man prieku sagādātu kojots, kas noteiktu jenotu izbarotu saviem mazuļiem”, vēl kāds cilvēks atklājis savu sapni, “kurā es sabraucu Džimotiju un viņa ģimeni”.
Džimotija “Facebook” konta administrators pavēstījis, ka šādu pretekļu izteikumus uztver nopietni un par tiem ziņots tiesībsargājošajām iestādēm. “Nav svarīgi, vai šie psihopāti tiešām ir vardarbīgi cilvēki vai drīzāk interneta troļļu tipāži. Es negrasos riskēt, kad runa ir par cilvēkiem, kuri var mierīgi teikt kaut ko tādu publiskā forumā, kur visa viņu personiskā informācija ir publiski redzama.”
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