Atceries mazo Vadu no filmas “Mana meitene”? Kā 35 gadus vēlāk dzīvo kādreizējā bērnu kinozvaigzne Anna Klamska
1991. gadā aizkustinošā filma “Mana meitene” iekaroja miljoniem skatītāju sirdis, bet tās galvenās lomas atveidotāja Anna Klamska vienā mirklī kļuva par vienu no atpazīstamākajām Holivudas bērnu aktrisēm. Tomēr pēc spožajiem panākumiem viņa pēkšņi pazuda no lielajiem ekrāniem. Tagad, gandrīz 35 gadus vēlāk, kādreizējai mazās Vadas atveidotājai ir 45 gadi, ģimene un pavisam citāda karjera, nekā daudzi, iespējams, varētu iedomāties.
Kad 1991. gadā uz kinoekrāniem nonāca režisora Hovarda Zīfa filma “Mana meitene”, tās galvenās lomas atveidotājai Annai Klamskai bija tikai desmit gadu. Filmā viņa spēlēja 11 gadus veco Vadu Saltenfusu – jūtīgu un zinātkāru meiteni, kura dzīvo kopā ar tēvu apbedīšanas birojā un cenšas izprast pieaugušo pasauli, mīlestību un zaudējumu. Viņas labāko draugu Tomasu Džeju atveidoja tolaik jau pasaulslavenais Makolijs Kalkins, kurš tikai gadu iepriekš bija iekarojis skatītāju sirdis ar galveno lomu Ziemassvētku komēdijā “Viens pats mājās”.
Lai gan filmā piedalījās arī tādas pazīstamas zvaigznes kā Džeimija Lī Kērtisa un Dens Ekroids, tieši abu bērnu draudzība un traģiskais sižeta pavērsiens kļuva par vienu no neaizmirstamākajiem filmas elementiem.
Aizkustinošā filma guva tik lielus panākumus, ka 1994. gadā tika uzņemts turpinājums “Mana meitene 2”, kurā Klamska atkal iejutās Vadas lomā. Šķita, ka jaunajai aktrisei priekšā ir spoža nākotne Holivudā. Taču realitāte izrādījās daudz sarežģītāka.
Kāpēc viņa pazuda no Holivudas?
Pēc bērnībā gūtajiem panākumiem Klamska turpināja filmēties, tostarp 1995. gada piedzīvojumu filmā “Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain” kopā ar Kristīnu Riči. Tomēr, kļūstot vecākai, piedāvājumu skaits pakāpeniski saruka. Vēlāk aktrise atklāja, ka pāreja no bērnu aktrises uz pieaugušo lomu atveidotāju viņai bijusi īpaši sāpīga.
Kādā intervijā viņa stāstīja, ka pusaudzes gados regulāri piedalījusies aktieru atlasēs, taču nereti dzirdējusi aizskarošus komentārus par savu ārieni. “Es nedabūju lomas, mani neizvēlējās, man teica, ka esmu pārāk resna vai pārāk neglīta,” atcerējās Klamska.
Aktrise atzina, ka šāda pieredze jaunam cilvēkam var būt ārkārtīgi traumējoša un pamazām iedragāt pašapziņu. Galu galā viņa nolēma, ka vairs nevēlas būt daļa no izklaides industrijas.
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Pēc vidusskolas beigšanas Klamska iestājās Čikāgas Universitātē, kur studēja starptautiskās attiecības. Viņa vēlējās iegūt izglītību un izveidot dzīvi, kas nebūtu atkarīga no Holivudas un aktieru atlasēm. Pabeigusi studijas, kādreizējā bērnu kinozvaigzne pārcēlās uz Ņujorku un sāka strādāt pavisam parastu darbu. Viņa bija faktu pārbaudītāja restorānu ceļveža izdevniecībā “Zagat”, bet vēlāk kļuva par redaktora asistenti grāmatu izdevniecībā “HarperCollins”. Tikai retais no viņas kolēģiem varēja iedomāties, ka jaunā sieviete reiz bijusi vienas no deviņdesmito gadu populārākajām ģimenes filmām galvenā varone.
Atgriezās aktiermākslā un piedzīvoja otro slavas vilni
Tomēr pēc vairākiem gadiem ārpus kino pasaules Klamska saprata, ka viņai pietrūkst aktiermākslas. Dzīvojot Ņujorkā, viņa sāka regulāri apmeklēt teātra izrādes un pamazām no jauna atklāja aizraušanos ar skatuvi. Aktrise nolēma iestāties aktiermeistarības skolā “Atlantic Acting School”, lai pilnveidotu savas prasmes. Sākotnēji viņa bija iecerējusi dot sev tikai vienu gadu, lai noskaidrotu, vai patiešām vēlas atgriezties profesijā, taču ļoti ātri saprata, ka aktiermāksla joprojām ir viņas īstais aicinājums.
Viņa atkal sāka piedalīties atlasēs un pamazām ieguva lomas neatkarīgajās filmās un televīzijas seriālos. Taču īstā atgriešanās uzmanības centrā notika 2012. gadā, kad Klamska ieguva vienu no galvenajām lomām HBO politiskās satīras seriālā “Veep”, kurā viņa atveidoja ambiciozo un bieži vien nervozo politisko darbinieci Eimiju Brūkheimeri, kura strādā kopā ar Džūlijas Luī-Draifusas atveidoto ASV viceprezidenti. Seriāls kļuva par lielu skatītāju un kritiķu favorītu, bet Klamskas aktierspēle viņai sagādāja sešas nominācijas prestižajai “Emmy” balvai.
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Pēc tam viņa piedalījās arī seriālos “Hanibals”, “Halt and Catch Fire” un 2022. gada “Netflix” miniseriālā “Inventing Anna”, kurā atveidoja žurnālisti Viviānu Kentu, kas izmeklē krāpnieces Annas Delvijas dzīvesstāstu.
Kā Anna Klamska izskatās un ko dara 2026. gadā?
Atšķirībā no daudzām kādreizējām bērnu kinozvaigznēm Anna Klamska nav pilnībā pametusi aktiermākslu. Gluži pretēji – 45 gadu vecumā viņa turpina aktīvi strādāt gan kino, gan televīzijā, gan teātrī. Tā, piemēram, 2025.gadā aktrise piedalījās asa sižeta komēdijā “Bride Hard” kopā ar Rebelu Vilsoni, Annu Kempu un Davainu Džoju Rendolfu.
Tajā pašā gadā Klamska bija redzama arī “Apple TV+” kriminālseriālā “Smoke”, kurā galvenās lomas atveido Tarons Edžertons un Džērnija Smolleta. Seriālā viņa iejutās federālās izmeklētājas Donas Hadsones lomā.
Savukārt 2025. gada rudenī Klamska atgriezās uz Ņujorkas teātra skatuves, piedaloties dramaturģes Martinas Majokas izrādē “Queens”, kurā atveidoja Agatu. Izrāde vēstīja par imigrantu sievietēm, viņu dzīvi Amerikā un sarežģītajām izvēlēm, kas jāizdara, meklējot labāku nākotni.
Arī 2026. gadā aktrises filmogrāfija papildinājusies ar televīzijas darbu – viņa piedalījusies seriāla “Line of Fire” epizodē.
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Lai gan Klamska vairs nav tik bieža viešņa uz Holivudas sarkanajiem paklājiem kā citas viņas paaudzes zvaigznes, viņa joprojām apmeklē ar savu profesionālo darbību saistītus pasākumus un sniedz intervijas.
Ģimenes dzīvi cenšas pasargāt no sabiedrības uzmanības
Arī privātajā dzīvē kādreizējā mazā Vada atradusi stabilitāti.2008. gadā Klamska apprecējās ar Šonu So, kuru bija iepazinusi studiju laikā Čikāgas Universitātē. Viņas vīrs ir bijušais ASV armijas rezervists un uzņēmējs. Laulībā pārim piedzimušas divas meitas – Penelope 2013. gadā un Klāra 2016. gadā.
Atšķirībā no daudziem citiem slavenību pāriem, Klamska un viņas vīrs ģimenes dzīvi lielākoties cenšas saglabāt ārpus sabiedrības uzmanības. Aktrise reti publisko personiskas detaļas par bērniem un nav īpaši aktīva sociālajos tīklos.
Intervijās viņa vairākkārt uzsvērusi, ka pēc bērnībā piedzīvotās slavas iemācījusies novērtēt privātumu un iespēju pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi.