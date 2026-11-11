Pavasarī Rīgā uzstāsies poļu ģitārspēles virtuozs Marcin
Poļu ģitāras virtuozs Marcin, kurš lieliski apvieno klasiskās ģitārspēles virtuozitāti ar flamenko ritmiem un perkusīvu spēles tehniku, ir spējis izveidot sev raksturīgu muzikālo rokrakstu, kas guvis plašu starptautisku atzinību. Savas jaunās pasaules koncertturnejas "An Evening With Marcin" ietvaros mākslinieks 9. aprīlī uzstāsies Rīgā, koncertzālē "Palladium".
Marcin, īstajā vārdā Mārcins Patžaleks, ir 26 gadus vecs poļu ģitārists, komponists un producents, kura spēles tehnika ļauj vienam instrumentam skanēt gluži kā veselam ansamblim. Viņa muzikālais ceļš aizsākās desmit gadu vecumā ar klasiskās ģitārspēles apguvi, kam vēlāk sekoja interese par flamenko un eksperimenti ar dažādiem spēles paņēmieniem. Laika gaitā par mākslinieka atpazīstamā rokraksta pamatu kļuva perkusīvā “fingerstyle” tehnika, kas ļauj vienlaikus izspēlēt melodiju un harmoniju, kā arī veidot ritmu, ģitāras korpusu izmantojot kā sitaminstrumentu.
Plašākai publikai Marcin sevi pieteica 2015. gadā, uzvarot Polijas talantu konkursā "Must Be The Music", savukārt dalība ASV televīzijas šovā "America's Got Talent" 2019. gadā, kur ģitārists sasniedza pusfinālu, palīdzēja nostiprināt viņa starptautisko atpazīstamību. Īpašu ievērību izpelnījušās mākslinieka veidotās pasaulslavenu skaņdarbu interpretācijas, kurās jaunu skanējumu iegūst gan Bēthovena "Mēnesnīcas sonāte" un "Piektā simfonija", gan grupas "System of a Down" dziesma "Toxicity". Šie un citi priekšnesumi guvuši plašu popularitāti soctīklos, kuros Marcin pulcējis vairāk nekā 14 miljonus sekotāju, kā arī piesaistījuši tādu starptautisku izdevumu kā "Rolling Stone", "Billboard" un "Guitar World" uzmanību.
Līdztekus pasaulslavenu skaņdarbu interpretācijām arvien nozīmīgāku vietu Marcin daiļradē ieņem oriģinālmūzika. To apliecina 2024. gadā "Sony Masterworks" paspārnē izdotais albums "Dragon in Harmony", kurā akustiskās ģitāras skanējums savijas ar dažādu mūzikas žanru ietekmēm un mūsdienīgiem producēšanas paņēmieniem.
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Marcin iepriekšējā pasaules koncertturneja "Art of Guitar World Tour" aptvēra 25 valstis piecos kontinentos, un visi 75 koncerti tika izpārdoti. Mākslinieka uzstāšanās izpelnījušās atzinību ne tikai par tehnisko meistarību, bet arī par enerģisku izpildījumu un spēju aizraut publiku.