Aizliegta mīla un salauztas sirdis: 90. gadu slavenību skaļākie neuzticības skandāli
Foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Vairāki 90. gadu slavenību sānsoļi nonāca avīžu pirmajās lapās.
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Aizliegta mīla un salauztas sirdis: 90. gadu slavenību skaļākie neuzticības skandāli

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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Deviņdesmitie gadi Holivudā bija ne tikai spožu filmu, neaizmirstamu zvaigžņu un krāšņu sarkanā paklāja pasākumu laiks, bet arī desmitgade, kurā netrūka skaļu mīlas skandālu. Slepeni romāni, neuzticība, izjukušas laulības un pat pēdējā brīdī atceltas kāzas regulāri nonāca pasaules mediju virsrakstos. Un nereti aiz šķietami ideālajiem pāriem slēpās īstas drāmas, kuru pavērsienus būtu grūti izdomāt pat talantīgākajiem Holivudas scenāristiem.

Aizliegta mīla un salauztas sirdis: 90. gadu slave...

Deviņdesmitie bija laiks, kad pasauli satricināja ASV prezidenta Bila Klintona un Monikas Levinskas skandāls, bet britu karaļnama noslēpumus atklāja princese Diāna, publiski paziņojot, ka viņas laulībā ar princi Čārlzu bijuši trīs cilvēki. Tolaik arī Holivudā slavenību privātā dzīve kļuva par īstu zelta āderi bulvārpresei, kas arvien neatlaidīgāk sekoja līdzi zvaigžņu attiecībām.

Viena no pasaulē iemīļotākajām aktrisēm tikai dažas dienas pirms kāzām pameta līgavaini un devās prom ar viņa labāko draugu. Kāds slavens aktieris iemīlējās kolēģē, kura uz teātra skatuves atveidoja viņa māti, savukārt cita Holivudas zvaigzne, kamēr viņa dzīvesbiedre bija aizbraukusi filmēties, paspēja slepeni apprecēties ar citu sievieti.

Lūk, desmit skaļi deviņdesmito gadu slavenību mīlas skandāli, kuros netrūka kaisles, nodevības un salauztu siržu un par kuriem savulaik runāja visa pasaule.

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