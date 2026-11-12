Jau 16 gadus prom no kino: Maikls Duglass atklāj, kā šodien dzīvo Holivudas leģenda Džeks Nikolsons
Savulaik viņš bija viena no Holivudas spožākajām zvaigznēm, kura filmas pulcēja miljoniem skatītāju, bet pēdējos 16 gadus Džeks Nikolsons nav redzēts uz lielajiem ekrāniem un arvien retāk parādās sabiedrībā. Tagad par 89 gadus vecā aktiera ikdienu pastāstījis viņa ilggadējais draugs, aktieris Maikls Duglass, atklājot, kā šodien klājas trīs “Oskara” balvu ieguvējam.
82 gadus vecais Maikls Duglass oktobra beigās viesojās Svonsī pilsētā Velsā, kur tikās ar skatītājiem, lai iepazīstinātu ar savu memuāru grāmatu “One Helluva Ride”. Pasākuma laikā aktierim tika uzdots jautājums par viņa ilggadējo draugu Džeku Nikolsonu, kurš jau daudzus gadus izvairās no Holivudas sabiedriskās dzīves.
Duglass atklāja, ka, neraugoties uz Nikolsona pazušanu no publiskās telpas, viņi joprojām uztur kontaktus un leģendārajam aktierim klājas labi. “Es būtu gribējis filmēties kopā ar Džeku. Viņš vairs nestrādā. Viņam klājas labi. Viņš ir pazudis no sabiedrības redzesloka, es to zinu,” izteicās Duglass.
Aktieris arī atklāja, ka joprojām mēdz satikt savu draugu, kurš tagad bauda mierīgu dzīvi tālu no Holivudas spožuma. “Es joprojām viņu satieku, un ar viņu viss ir kārtībā. Viņš uzturas pie savas mājas un staigā apkārt čībās. Tā vienkārši notiek. Viņš to ir pelnījis. Es viņu saprotu. Viņš ir dažus gadus vecāks par mani, un es saprotu viņa izvēli,” stāstīja Duglass.
Abus aktierus saista vairāk nekā 50 gadus ilga pazīšanās. Lai gan viņi nekad nav kopā filmējušies, Duglass bija producents 1975. gada filmai “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”, kurā Nikolsons atveidoja galveno lomu. Šis kinodarbs ieguva piecas Amerikas Kinoakadēmijas balvas, tostarp par labāko filmu un labāko aktieri, sagādājot Nikolsonam viņa pirmo “Oskaru”.
Džeks Nikolsons ir viens no titulētākajiem aktieriem Holivudas vēsturē. Viņa karjera aptver vairāk nekā piecas desmitgades, un šajā laikā viņš piedalījies vairākos desmitos filmu, kļūstot par vienu no atpazīstamākajām kino personībām pasaulē. Skatītāji viņu atceras no tādām filmām kā “Mirdzums” (1980), “Betmens” (1989), “Daži labi vīri” (1992), “Cik labi vien var būt” (1997), “Atkritēji” (2006) un daudzām citām.
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Savas karjeras laikā Nikolsons saņēmis 12 nominācijas “Oskara” balvai, no kurām trīs pārvērtis uzvarās.
Tomēr 2010. gadā aktieris pēkšņi pārtrauca filmēties. Viņa pēdējais kinodarbs bija romantiskā komēdija “Kā lai to zina…”, kurā viņš piedalījās kopā ar Rīzu Viterspūnu, Polu Radu un Ouenu Vilsonu. Lai gan kopš šīs filmas iznākšanas pagājuši jau 16 gadi, Nikolsons nekad nav oficiāli paziņojis par aiziešanu pensijā. Viņš vienkārši pārtraucis pieņemt jaunas lomas un pakāpeniski attālinājies no publiskās dzīves.
Savulaik aktieris bija biežs viesis Holivudas pirmizrādēs, televīzijas sarunu šovos un saviesīgos pasākumos. Tāpat viņš bija pazīstams kā kaislīgs Losandželosas “Lakers” basketbola komandas līdzjutējs, kurš regulāri apmeklēja spēles un sēdēja pirmajās rindās pie laukuma. Taču pēdējo gadu laikā viņa parādīšanās sabiedrībā kļuvušas par retumu.
2023. gada aprīlī Nikolsons pēc ilgāka pārtraukuma tika nofotografēts “Lakers” izslēgšanas spēlē, kuru apmeklēja kopā ar savu dēlu, aktieri Reju Nikolsonu. Savukārt 2025. gada februārī aktieris sagādāja patīkamu pārsteigumu skatītājiem, parādoties populārā amerikāņu televīzijas šova “Saturday Night Live” 50. gadadienas svinībās. Pasākumā viņš sēdēja skatītāju rindās līdzās savai meitai Lorēnai un īsi uzrunāja publiku, piesakot komiķa un aktiera Ādama Sendlera muzikālo priekšnesumu.
Savukārt 2026. gada aprīlī, kad Nikolsons svinēja 89. dzimšanas dienu, viņa meita Lorēna sociālajos tīklos dalījās ar retu tēva fotogrāfiju. Tajā aktieris bija redzams smaidām un aplaudējam, sēžot līdzās mūziķei Džonijai Mičelai. Fotogrāfijas uzņemšanas laiks gan netika atklāts.
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Lai gan pēdējos gados sabiedrībā izskanējušas dažādas spekulācijas par Nikolsona veselību un iemesliem, kādēļ viņš vairs nefilmējas, pats aktieris nav publiski sniedzis detalizētu skaidrojumu par savu lēmumu.
Jau iepriekš viņam tuvi cilvēki stāstījuši, ka Nikolsons dod priekšroku mierīgai ikdienai savās mājās Losandželosā. Tā, piemēram, 2025. gadā viņa draugs, mūzikas producents Lū Adlers, atklāja, ka aktierim patīk pavadīt laiku, sēžot zem koka un lasot grāmatas. Arī Maikla Duglasa jaunākie izteikumi liecina, ka Nikolsons ir izvēlējies dzīvi ārpus Holivudas uzmanības centra un šobrīd neplāno atsākt aktiera karjeru.
Džeks Nikolsons ar dēlu Reimondu jeb Reju
Džeks Nikolsons ar dēlu Reimondu devies vērot savas iecienītās komandas „Lakers” spēli.