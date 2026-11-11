“Šodien nestrādāsim!” kā viens, parasts Somijas diplomātu video izraisīja joku un zobgalību vētru
Somijas vēstniecība Austrālijā, galvaspilsētā Kanberā droši vien domāja, ka ar šo video “Instagram” vienkārši informēs par būtisko. Taču tas izvērtās neskaitāmās, asprātīgās video atbildēs no citiem sociālo tīklu lietotājiem.
“Somijas vēstniecība Kanberā būs īslaicīgi slēgta 10. novembrī. Darbs atsāksies 11. novembrī,” videoklipu ar šādu tekstu vēstniecība ievietoja “Instagram” dienu pirms paredzētās, īslaicīgās slēgšanas:
Teksts tika uzrakstīts uz īsa video fona, kurā redzama ziemeļblāzma. Pa virsu tam skanēja jestra klaviermūzika. Jādomā, ka Somijas vēstniecība būtiski pārvērtēja to, cik būtisks un ikdienu ietekmējošs ir šis vēstījums par tās īslaicīgu nepieejamību tālajā, siltajā Austrālijā, 10. novembrī.
Pēc šī video turpat “Instagram” sāka parādīties lērums zobgalīgu atbildes videoklipu, kuros cilvēki asprātīgi pārspīlē to, cik smagi viņiem ir apzināties, ka 10. novembrī vēstniecības durvis būs slēgtas un cik ļoti tas ir ietekmējis viņu dienas plānu:
Par kolēģiem Austrālijā iesmēja pat citas Somijas vēstniecības, piemēram, britu salās:
Smējās pat Francijas diplomāti ASV:
Citi demonstrē, ka par notikušo pārdzīvo automašīnā, citi – ka ir mērojuši ceļu pāri trejdeviņiem kalniem, lai tiktu uz vēstniecību, bet tad sapratuši, ka skandināvu diplomāti ir aizslēguši tai durvis līdz 11. novembrim.
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Viss aizgāja tik tālu, ka gana asprātīgu un vienlaikus diplomātiskā stilā ieturētu atbildi 11. novembrim sagatavoja arī pati vēstniecība. Tika nofilmēts video – ar to pašu klaviermūziku fonā –, ka solītajā datumā Somijas vēstniecības durvis tiek atvērtas pat ar sarkanās lentītes pārgriešanas ceremoniju:
Cik zināms, Somijas vēstniecība Kanbērā, Austrālijā šodien 11. novembrī joprojām ir pieejama un apciemojama.