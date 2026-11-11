85 gadu vecumā miris seriāla “Izlaušanās” aktieris Steisijs Kīčs
85 gadu vecumā mūžībā devies amerikāņu aktieris Steisijs Kīčs, kurš skatītājiem bija pazīstams ar lomām populārajos televīzijas seriālos “Izlaušanās”, “Dzimuši policisti” un “Mike Hammer”.
Aktieris miris otrdien, 10. novembrī, savās ģimenes mājās Polijā pēc ilgstošas cīņas ar sirds slimību.
Par aktiera nāvi paziņoja viņa sieva Malgosja Tomasi Kīča. Saskaņā ar sievas sniegto informāciju Kīčs ilgstoši cietis no nopietnas sirds slimības un sirds mazspējas.
Atvadoties no vīra, viņa uzsvērusi, ka Kīčs bijis ne tikai leģendārs aktieris, kuru apbrīnojuši skatītāji visā pasaulē, bet arī mīlošs dzīvesbiedrs un ģimenes balsts. Viņa arī norādījusi, ka aktieris savas veselības problēmas pārvarējis ar ievērojamu drosmi un apņēmību.
Kīčam jau iepriekš bijušas nopietnas veselības problēmas. 2017. gada jūnijā viņš piedzīvoja sirdslēkmi, atrodoties uz teātra skatuves Čikāgā.
Steisijs Kīčs dzimis 1941. gada 2. jūnijā Savannā, Džordžijas štatā, ASV. Savu aktiera meistarību viņš pilnveidojis Kalifornijas Universitātē Bērklijā, Jēlas Drāmas skolā un Londonas Mūzikas un dramatiskās mākslas akadēmijā.
Viņa profesionālā karjera ilga vairāk nekā sešas desmitgades, kuru laikā aktieris piedalījās desmitiem filmu, televīzijas seriālu un teātra izrāžu. Īpašu popularitāti Kīčs ieguva astoņdesmitajos gados, atveidojot privātdetektīvu Maiku Hammeru kriminālseriālā “Mickey Spillane's Mike Hammer”. Šī loma kļuva par vienu no viņa karjeras pazīstamākajiem darbiem.
Jaunākās paaudzes skatītājiem aktieris bija labi zināms arī kā Henrijs Poups – Foksriveras cietuma priekšnieks populārajā seriālā “Izlaušanās”. Šo tēlu viņš atveidoja seriāla pirmajās divās sezonās.
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Interesanti, ka, gatavojoties cietuma priekšnieka lomai, aktieris iedvesmojies no paša dzīves pieredzes. Astoņdesmitajos gados Kīčs bija izcietis cietumsodu Lielbritānijā par kokaīna kontrabandu un vēlāk atklāja, ka sava varoņa veidošanā izmantojis atmiņas par cietuma priekšnieku, kuru sastapis ieslodzījuma laikā.
Kīčs piedalījās arī tādos televīzijas seriālos kā “Dzimuši policisti”, “Ray Donovan”, “Melnais saraksts” un “Divarpus vīri”. Viņa kino darbu vidū ir tādas filmas kā “Amerikāņu vēsture X”, “Borna mantojums”, “Nebraska” un “The Long Riders”.
Līdztekus kino un televīzijas darbam Kīčs bija augstu novērtēts teātra aktieris, kurš īpaši izcēlās ar Viljama Šekspīra lomu interpretācijām. Viņš atveidojis gan Hamletu, gan karali Līru un par darbu teātrī ticis nominēts prestižajai “Tony” balvai.
Par rakstnieka Ernesta Hemingveja atveidojumu televīzijas miniseriālā “Hemingvejs” aktieris saņēma “Zelta globusu”. Savukārt 2019. gadā par ieguldījumu izklaides industrijā Kīčs tika godināts ar zvaigzni Holivudas Slavas alejā.
Aktieris turpināja strādāt arī cienījamā vecumā. Viens no viņa pēdējiem kinodarbiem bija 2025. gadā iznākusī filma “Džejs Kellijs”.