Pēc 28 gadiem atdzims romantiskā kino klasika: jaunu versiju iegūs filma "Tev pienācis pasts"
Viena no deviņdesmito gadu iemīļotākajām romantiskajām komēdijām gatavojas atgriezties uz lielajiem ekrāniem. Gandrīz 28 gadus pēc filmas “Jums pienācis pasts” pirmizrādes Holivudas kinostudija “Warner Bros.” sākusi darbu pie jaunas šī kino stāsta versijas.
1998. gadā iznākusī romantiskā komēdija, kurā galvenās lomas atveidoja Toms Henkss un Mega Raiena, kļuva par vienu no sava laika veiksmīgākajām mīlas filmām. Tagad studija iecerējusi piešķirt iemīļotajam stāstam jaunu elpu.
Jaunās filmas režisora krēsls uzticēts Džeisonam Orlijam, kurš iepriekš veidojis romantisko komēdiju “I Want You Back” (2022) un filmu “Big Time Adolescence” (2019). Orlijs strādā arī pie jaunās filmas scenārija, par pamatu izmantojot scenāristu Deboras Kaplanas un Harija Elfona iepriekš izstrādāto versiju. Par projekta producentiem kļūs Nīls Morics un Tanja Landava.
Pagaidām gan filmas veidotāji neatklāj, kāds būs jaunās versijas sižets. Saskaņā ar izdevuma “The Hollywood Reporter” informāciju iecerēts veidot jaunu stāstu, nevis precīzi pārfilmēt 1998. gada oriģinālu.
Tāpat vēl nav zināms, kuri aktieri atveidos galvenās lomas un vai jaunajā projektā jebkādā veidā iesaistīsies sākotnējās filmas zvaigznes Toms Henkss un Mega Raiena.
Režisores Noras Efronas 1998. gada romantiskā komēdija “Jums pienācis pasts” stāstīja par diviem Ņujorkas grāmatu tirgotājiem, kuri reālajā dzīvē ir konkurenti, taču internetā, nezinot viens otra patieso identitāti, kļūst par tuviem sarakstes draugiem un pamazām iemīlas.
Toms Henkss atveidoja Džo Foksu – vērienīgas grāmatnīcu ķēdes pārstāvi, kura uzņēmuma paplašināšanās apdraud nelielu, neatkarīgu bērnu grāmatnīcu. Savukārt Megas Raienas varone Ketlīna Kellija ir šīs grāmatnīcas īpašniece, kura cenšas nosargāt savu ģimenes biznesu.
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Lai gan abi ikdienā viens otru uzskata par pretiniekiem, virtuālajā pasaulē viņu attiecības izvēršas pavisam citādi. Nezinot, ar ko patiesībā sarakstās, Džo un Ketlīna pamazām atklāj viens otram savas domas, sapņus un jūtas.
Filma skatītājus aizveda laikā, kad internets vēl tikai kļuva par ikdienas sastāvdaļu un elektroniskās vēstules šķita jauns, aizraujošs veids, kā iepazīties un iemīlēties.
“Jums pienācis pasts” guva ievērojamus komerciālus panākumus, visā pasaulē nopelnot vairāk nekā 250 miljonus ASV dolāru.
Interesanti, ka arī 1998. gada filma nebija pilnīgi oriģināls stāsts. Tās pamatā bija ungāru dramaturga Mikloša Lāslo 1937. gada luga “Parfumerie”, kas jau iepriekš bija iedvesmojusi vairākas ekranizācijas.
Viena no pazīstamākajām bija 1940. gada romantiskā komēdija “Veikaliņš aiz stūra” ar Džeimsu Stjuartu un Mārgaretu Salavanu galvenajās lomās. Toreiz galveno varoņu romantiskās attiecības veidojās ar vēstuļu palīdzību.