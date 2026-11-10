DJ Ella prezentē albumu "Mājas"
Latviešu dziedētāja DJ Ella (Elīna Fūrmane) prezentējusi savu jauno, patriotisko un personisko albumu "Mājas".
Kā Sprīdīša atgriešanās. DJ Ella iepazīstina ar savu jauno albumu "Mājas". FOTO
Lāčplēša dienas priekšvakarā latviešu dziedātāja, dīdžejs, mūzikas producente un uzņēmēja DJ Ella jeb īstajā vārdā Elīna Fūrmane iepazīstinājusi ar savu jauno albumu "Mājas".
Albuma klausīšanās pasākums notika Rīgas bārā "When Coffee Meets Whiskey".
Mūziķe atklājusi, ka tas ir sava veida personisks un patriotisks muzikāls "Sprīdīša atgriešanās stāsts" par došanos pasaulē, sevis meklējumiem un atgriešanos pie savām saknēm. Viņa nesen atgriezusies Latvijā pēc daudzu gadu dzīvošanas ASV.
Šogad viņa piedzīvojusi smagu personisku traģēdiju dabas katastrofā, kas satrieca Latvijas sabiedrību. 26. augustā ledāja sabrukums uz Nepālas un Ķinas robežas izraisīja briesmīgus plūdus, paņemot apmēram 1500 cilvēku dzīvības, bet vairāk nekā 5800 pazuduši bez vēsts, tostarp 33 Latvijas valstspiederīgie, kuru skaitā ir viņas brālis raimonds Fūrmanis un viņa sieva Agnese.