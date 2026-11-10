DJ Ella prezentē albumu "Mājas"

DJ Ella prezentē albumu "Mājas"

Latviešu dziedētāja DJ Ella (Elīna Fūrmane) prezentējusi savu jauno, patriotisko un personisko albumu "Mājas".

Mūzika

Kā Sprīdīša atgriešanās. DJ Ella iepazīstina ar savu jauno albumu "Mājas". FOTO

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Lāčplēša dienas priekšvakarā latviešu dziedātāja, dīdžejs, mūzikas producente un uzņēmēja DJ Ella jeb īstajā vārdā Elīna Fūrmane iepazīstinājusi ar savu jauno albumu "Mājas".

Kā Sprīdīša atgriešanās. DJ Ella iepazīstina ar sa...

Albuma klausīšanās pasākums notika Rīgas bārā "When Coffee Meets Whiskey".

Mūziķe atklājusi, ka tas ir sava veida personisks un patriotisks muzikāls "Sprīdīša atgriešanās stāsts" par došanos pasaulē, sevis meklējumiem un atgriešanos pie savām saknēm. Viņa nesen atgriezusies Latvijā pēc daudzu gadu dzīvošanas ASV.

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