Eksbītls Pols Makartnijs kļuvis par trešo mūziķi miljardiera godā
Pasaulslavenā kvarteta “The Beatles” kādreizējais dalībnieks, sers Pols Makartnijs pievienojies miljardieru pulkam, kļūstot par trešo turīgāko mūziķi pasaulē. Pirmdien žurnāls “Forbes” viņa mantību novērtēja iespaidīgu 1,4 miljardu ASV dolāru (1,25 miljardi eiro) apmērā.
Seru Polu bagātības ziņā apsteidz tikai divi mūzikas industrijas censoņi. Otrajā vietā ir viņa draudzene Teilora Svifta (2 miljardi dolāru), ar kuru kopā Makartnijs jūlijā “Madison Square Garden” arēnā viņas greznajās kāzās ar Kansassitijas “Chiefs” spēētāju Trevisu Kelsī izpildīja “The Beatles” pirmo ASV hitparādes topa dziesmu “I Want To Hold Your Hand”. Visbagātākais “Forbes” sarakstā ir “Jay-Z” ar 2,8 miljardiem dolāru.
84 gadus vecā Makartnija pakāpšanos uz trešo vietu “Forbes” skaidro ar viņa ilgās karjeras laikā radīto plašo dziesmu klāstu, virkni pārdomātu biznesa lēmumu un iespaidīgu mākslas darbu kolekciju.
Kaut gan pirms vairāk nekā pusgadsimta “The Beatles” kļuva par kultūras fenomenu, Makartnijs un pārējie trīs grupas dalībnieki Džons Lenons, Džordžs Harisons un Ringo Stārs bītlomānijas kulminācijas laikā saņēma vien nelielu daļu no ienākumiem. Kā ziņo “Forbes”, saskaņā ar pirmo ierakstu līgumu mūziķi par katru pārdoto albumu saņēma mazāk nekā vienu pensu. “Lai cik veiksmīgu mēs padarītu uzņēmumu, mūsu pašu atalgojums nepieauga,” Makartnijs rakstīja 2017. gadā žurnālā “Forbes” publicētajā esejā.
Meklējot risinājumu, Makartnijs 1969. gadā nodibināja savu mūzikas izdevniecību “MPL Communications”. Tā bija pirmā reize, kad mūziķis pats sāka pārvaldīt savu intelektuālo īpašumu, tādējādi nodrošinot sev ievērojami lielāku autoratlīdzību daļu. MPL Makartnijam ir nesusi milzīgus ienākumus, turklāt ar šī uzņēmuma starpniecību viņš iegādājies autortiesības uz tūkstošiem citu izpildītāju skaņdarbu.
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Makartnijs ir iesaistījies vairākās tiesvedībās, lai panāktu, ka viņš ar pārējiem “The Beatles” dalībniekiem un viņu mantinieki saņemtu pēc iespējas lielākas autoratlīdzības. Grupas pārvaldītājsabiedrība “Apple Corps” pašlaik ik gadu nopelna vairāk nekā 50 miljonus dolāru no mūzikas straumēšanas, vinila plašu pārdošanas un dažādām precēm ar grupas simboliku. Saskaņā ar “Forbes” aplēsēm Makartnija daļa no “The Beatles” dziesmu autortiesībām viņam ik gadu nodrošina vēl vismaz 10 miljonus dolāru. “Forbes” arī norāda, ka Makartnija bagātību papildina nekustamie īpašumi dažādās vietās Lielbritānijā un ASV, kā arī mākslas kolekcija, kurā ietilpst Pablo Pikaso un Renē Magrita darbi, vēsta CNN.
Jāpiebilst, ka pati grupa pastāvēja salīdzinoši īsu brīdi, tikai no 1960. līdz 1970. gadam, tās dalībniekiem iesaistoties citos mūzikas projektos. No eksbītliem bez Pola Makartnija ir dzīvs tikai Ringo Stārs. Džonu Lenonu 40 gadu vecumā 1980. gada 8. decembrī nošāva psihiski neveselais Marks Deivids Čepmens, kurš joprojām izcieš mūža ieslodzījumu, savukārt 58 gadus vecais Džordžs Harisons aizsaulē aizgāja 2001. gada 29. novembrī pēc cīņas ar vēzi.