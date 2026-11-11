Olga Rajecka lepojas, ka meita ir lieliska skolotāja
Foto: Mārtiņš Ziders
Olga Rajecka ar meitu Mariju Miglinieci, kas dzimusi laulībā ar bijušo basketbolistu Igoru Miglinieku.
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Olga Rajecka lepojas, ka meita ir lieliska skolotāja

Santa Sergejeva

Žurnāls "Kas Jauns"

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Dziedātāja Olga Rajecka ļoti lepojas ar savas pieaugušās meitas Marijas Miglinieces pedagoģes gaitām Rīgas Teikas vidusskolā, kā arī uzsāktajām maģistrantūras studijām Latvijas Kultūras akadēmijā.

Olga Rajecka lepojas, ka meita ir lieliska skolotā...

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Olga pastāstījusi, ka viņai meita Marija ir paraugs, kurai līdzināties, un iedvesmas avots: “Meita par mani atbild. Viņa rūpējas par maniem sociālajiem tīkliem un arī par maniem apģērbiem un skatuves tērpiem, jo meitai ir laba stila izjūta. Viņa man ir ļoti nozīmīgs cilvēks šajā dzīvē.”

Tāpat arī dziedātāja ļoti lepojas ar meitas pedagoģes panākumiem Teikas vidusskolā, kur viņa darba gaitas uzsāka 2024. gada septembrī. Marijai uzticēts būt par klases audzinātāju tieši tajā klasē, kurā mācās Edvards Bankavs! Zēna tētis ir Marijas mammas Olgas Rajeckas vīrs Ivo Bankavs, un Edvarda audzināšanā jau kopš agras mazotnes no sirds ieguldās arī Olga.

Foto: Mārtiņš Ziders
Ar vīru skaņu režisoru Ivo Bankavu dziedātājai ir saskanīga laulība, un viņa no visas sirds iesaistās arī vīra dēla Edvarda audzināšanā.
Ar vīru skaņu režisoru Ivo Bankavu dziedātājai ir saskanīga laulība, un viņa no visas sirds iesaistās arī vīra dēla Edvarda audzināšanā.

“Man ir ļoti liels prieks, esmu laimīga un ļoti lepojos ar savu meitu, ko esmu izaudzinājusi. Aizejot uz Teikas vidusskolas vecāku pasākumu, man nāk klāt skolēnu vecāki un saka paldies par meitu. Ka viņa ir lieliska skolotāja, bērni par viņu ir lielā sajūsmā. Meita ir 6. klases audzinātāja, 4. klasēm pasniedz teātra mākslu, kā arī no 1. līdz 3. klasei no pulksten 12 līdz 18 māca pagarinātās dienas grupu. Tāpat šajā mācību gadā viņa iestājās budžeta grupā maģistrantūrā Latvijas Kultūras akadēmijā, kur studē kultūras vadību,” par meitas gaitām pastāsta Olga Rajecka. Savukārt Marija atzīst, ka ļoti novērtē, ka jau kopš bērnības un pusaudžu gadiem viņai ar mammu vienmēr bijušas draudzīgas attiecības: “Katrā ģimenē jau ir citādāk!”

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