"Netflix" gatavo pārsteigumu "Krēslas" faniem. Iemīļotais stāsts atdzims jaunā veidolā
Sāgas “Krēsla” cienītājus gaida saviļņojoši jaunumi. Lai gan kopš pēdējās filmas iznākšanas pagājuši jau 14 gadi, Edvarda Kalena un Bellas Svonas mīlasstāsts joprojām nav aizmirsts. “Netflix” šobrīd gatavo iespēju atgriezties noslēpumainajā vampīru pasaulē un ieraudzīt jau zināmos notikumus no pavisam cita skatpunkta.
"Krēslas" ("Twilight") sāgas faniem ir iemesls priecāties – apstiprināts, ka taps animācijas seriāls “Pusnakts saule” un tam būs divas sezonas. Tas nozīmē, ka stāsts nebeigsies pēc pirmās sezonas un skatītājiem būs iespēja ilgāk uzkavēties Edvarda Kalena un Bellas Svonas pasaulē. Seriāla pamatā ir rakstnieces Stefanijas Meieres 2020. gadā izdotais romāns "Pusnakts saule", kurā "Krēslas" notikumi atainoti no Edvarda skatupunkta.
Ja sākotnējā romānā lasītāji iepazina Bellas domas un pārdzīvojumus, tad "Pusnakts saule" ļauj tos pašus notikumus ieraudzīt Edvarda acīm. Stāsts arī dziļāk atklāj viņa jūtas pret Bellu un grūtības, ar kurām Edvards saskaras, cenšoties būt viņai līdzās.
Roberts Patinsons sāgā „Krēsla”
Roberts Patinsons sāgā „Krēsla”.
Par divu animācijas seriāla sezonu veidošanu studija “Lionsgate” paziņoja 5. novembrī. Studija uz jauno projektu liek lielas cerības, uzskatot, ka tas ļaus "Krēslas" cienītājiem vēlreiz atgriezties iemīļotajā pasaulē un iepazīt jaunus stāstus.
Seriāla veidošanu vada scenāriste un producente Šineida Deilija, savukārt par režiju atbild Linna Vanga. Arī romāna autore Stefanija Meiere iesaistījusies projektā un uzņēmusies izpildproducentes pienākumus. Pagaidām “Netflix” nav atklājis ne seriāla pirmizrādes datumu, ne aktierus, kuri ierunās animācijas tēlus. Plānots, ka seriāla veidošana turpināsies līdz 2027. gada maijam, tāpēc pie skatītājiem tas varētu nonākt 2028. gadā.