Džastins Timberleiks piedalās modes skatē ar sievas brāļameitu, kurai ir Dauna sindroms
Dziedātājs Džastins Timberleiks kopā ar sievas brāļameitu Zaju piedalījies fonda “Global Down Syndrome Foundation” 19. ikgadējā modes skatē. Uz mēles popzvaigznei pievienojās abi paša dēli un septiņus gadus vecā Zaja, kurai ir Dauna sindroms.
Sestdien, 7. novembrī, Denverā notikušajā labdarības modes skatē “Be Beautiful Be Yourself” ("Esi skaists, esi tu pats") uz mēles kāpa arī Džastins Timberleiks. Viņam pievienojās septiņus gadus vecā sievas brāļameita Zaja un abi dziedātāja dēli.
45 gadus vecais mūziķis pasākumā atbalstīja sievas Džesikas Bīlas brāļameitu, kurai ir Dauna sindroms. Zaja iepriekš bijusi arī fonda vēstnese.
Pēc modes skates Timberleiks dalījās iespaidos "Instagram" īsajos stāstos. "Vakar kopā ar savu brīnišķīgo [sievas] brāļameitu Zaju izgājām uz “Global Down Syndrome” modes skates mēles. Lepns onkulis!" viņš rakstīja.
Fonda izplatītajā paziņojumā dziedātājs veltīja mazajai radiniecei arī īpaši sirsnīgus vārdus. "Mēs ar Džesiku ļoti mīlam Zaju un esam bezgala lepni par to, cik daudz laba viņa spēj paveikt un kādu pozitīvu ietekmi atstāj uz apkārtējo pasauli," sacīja Timberleiks. Viņš arī uzsvēra, ka ikvienam cilvēkam ar Dauna sindromu ir jādod iespēja pilnībā attīstīt savas spējas un īstenot savu potenciālu.
Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā Timberleiks paņem Zaju uz rokām un abi māj sajūsminātajiem skatītājiem. Viņiem līdzās ir dziedātāja dēli, un visi kopā uz mēles dejo, pirms dodas atpakaļ.
Zaja bija tērpusies kuplā, baltā kleitā ar melnu zirnīšu rakstu, ko rotāja melnas bantes. Savukārt Timberleiks un viņa dēli bija izvēlējušies melnas žaketes un pieskaņotas bikses.
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Pasākumu apmeklēja arī Zajas vecāki Rouza un Džastins Bīli. Timberleika sieva, aktrise Džesika Bīla, šā gada pasākuma viesu vidū netika minēta. Pērn viņa kopā ar Zaju piedalījās modes skatē.
Fonda “Global Down Syndrome Foundation” rīkotā modes skate kļuvusi par ikgadēju tradīciju Denverā. Arī šoreiz Timberleika ģimenes klātbūtne apliecināja, ka Zajai netrūkst tuvinieku mīlestības un atbalsta.