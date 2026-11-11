Norvēģijas karalienes dēls, kurš apsūdzēts smagos noziegumos, pats kļuvis par uzbrukuma upuri
Norvēģijas karalienes Metes Māritas dēls Mariuss Borgs Heibijs joprojām atrodas mājas arestā Skaugumas rezidencē, kas ir vien dažu simtu metru attālumā no mātes un viņas vīra karaļa Hokona dzīvesvietas. Turpat karaļnama īpašumā Mariuss piedzīvojis nepatīkamu incidentu – viņam uzbrucis kāds ģimenei nepiederošs vīrietis.
Piektdienas naktī kāds ielauzies karalienes Metes Māritas 29 gadus vecā dēla mājoklī. Mariuss Borgs Heibijs pašlaik atrodas mājas arestā Skaugumas pilī. Tas viņam noteikts pēc tam, kad jūnijā viņš tika notiesāts izvarošanas lietā.
Kā vēsta izdevums "Se og Hør", neilgi pēc pusnakts pie viņa mājas, kas atrodas tikai dažu simtu metru attālumā no karalienes Metes Māritas un karaļa Hokona galvenās rezidences, ieradies nepazīstams vīrietis. Viņš sācis dauzīt durvis, spārdījis tās un galu galā iekļuvis mājoklī. Iebrucējs pagrūdis Mariusu, taču viņam izdevies vīrieti izstumt ārā un izsaukt policiju. Likumsargi ieradušies jau pēc pusotras minūtes. Uzbrucējs aizturēts, un policija sākusi kriminālprocesu par iespējamu uzbrukumu un nelikumīgu iekļūšanu mājoklī, ziņo Norvēģijas sabiedriskais medijs NRK.
"Tā ir vieta, kur cilvēkam vajadzētu justies droši. Ņemot vērā Mariusa pašreizējo situāciju, ir viegli saprast, kāpēc notikušais viņam bija tik nepatīkams un radīja nedrošības sajūtu," izdevumam skaidrojis viņa aizstāvis Aleksandrs Greakers.
Jauns pavērsiens Mariusa tiesvedībā
2. novembrī Mariusa aizstāvis lūdza atcelt noteikto mājas arestu. Oslo rajona tiesa sākotnēji šo lūgumu apmierināja. Tomēr prokuratūra lēmumu pārsūdzēja, un apelācijas tiesa, izvērtējot risku, ka Mariuss varētu atkārtoti izdarīt likumpārkāpumus, nolēma atstāt spēkā iepriekš noteikto drošības līdzekli. Kā ziņo NRK, iepriekšējā apcietinājuma periodā Mariuss lietojis alkoholu, lai gan tas viņam bijis liegts.
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Karaļa Hokona audžudēls pozitīvo alkohola pārbaudes rezultātu esot skaidrojis ar mutes skalojamā līdzekļa un raudzētas ābolu sulas lietošanu. Tomēr tiesa šo skaidrojumu atzinusi par nepārliecinošu.
Tādējādi secināts, ka Mariuss ir pārkāpis mājas aresta noteikumus, tāpēc policija pastiprinājusi viņa uzraudzību Skaugumas pilī. Stingrāki kontroles pasākumi būs spēkā līdz 30. novembrim, kad beigsies pagarinātais pirmstiesas apcietinājuma termiņš. Kopumā Mariuss apcietinājumā pavadījis 39 nedēļas, no kurām 16 nedēļas viņš uzturējies Skaugumā ar elektronisko uzraudzības ierīci ap potīti.
Kas gaidāms Mariusa apelācijas lietā?
30. novembrī tiesa lems, vai Mariusam arī turpmāk jāpaliek apcietinājumā vai viņu var atbrīvot un noņemt elektronisko uzraudzības ierīci.
Karaļnama pārstāvis joprojām noliedz savu vainu, lai gan jūnijā Oslo tiesa viņam piesprieda četru gadu cietumsodu par divām izvarošanām, vardarbību tuvās attiecībās un citiem fiziskas vardarbības gadījumiem. Mariuss pārsūdzējis smagākās apsūdzības, tostarp par izvarošanu un vardarbību ģimenē. Septembrī apelācijas tiesa pieņēma izskatīšanai viņa apelācijas sūdzību pilnā apjomā, kas nozīmē, ka lieta tiks skatīta atkārtoti. Paredzams, ka jaunā tiesas prāva notiks nākamgad.
Pēdējo reizi Mariuss sabiedrībā redzēts, kad viņam piešķīra īpašu atļauju piedalīties sava audžuvectēva, karaļa Haralda, bēru ceremonijā. Karalis Haralds augustā devās mūžībā 89 gadu vecumā.
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Mariusam bija atļauts arī apmeklēt mirstošo monarhu slimnīcā, kā arī piedalīties atvadīšanās ceremonijā pie karaļa zārka un oficiālajās valsts bērēs Oslo katedrālē. No Skaugumas rezidences uz karalisko pili viņš devās vienā automašīnā ar savu pusmāsu un pusbrāli – kroņprincesi Ingrīdu Aleksandru un princi Sverri Magnusu.