Medicīnas drāma "Grejas anatomija" gadu gaitā iemantojusi plašu skatītāju mīlestību visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā.
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Šodien 07:14
21 gads kopš "Grejas anatomijas" pirmizrādes: kā mainījušās zvaigznes, ar kurām viss sākās?
Kopš pirmizrādes 2005. gada martā medicīnas drāma "Grejas anatomija" kļuvusi par vienu no visu laiku populārākajiem un ilgāk demonstrētajiem televīzijas seriāliem, iemantojot skatītāju mīlestību visā pasaulē, tostarp Latvijā.
Aizraujoši medicīnas gadījumi, vētrainas mīlas dēkas, sāpīgi zaudējumi un negaidīti sižeta pavērsieni jau vairāk nekā divas desmitgades spējuši noturēt skatītāju uzmanību. Tomēr seriāla panākumu pamatā nenoliedzami ir arī tā harismātiskais aktieru sastāvs.
Skatītāji iemīļoja Elenu Pompeo, Patriku Dempsiju, Sandru O, Ketrīnu Heiglu un citus sākotnējā aktieru sastāva dalībniekus, kuriem “Grejas anatomija” kļuva par nozīmīgu pavērsienu karjerā. Gadu gaitā daudzi no viņiem seriālu pametuši, pievērsušies jauniem projektiem un piedzīvojuši būtiskas pārmaiņas arī personīgajā dzīvē.
Pagājis jau 21 gads kopš seriāla pirmizrādes! Kā šajā laikā mainījušies iemīļotie aktieri, ar ko viņi nodarbojas šodien?