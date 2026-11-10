"Man kontā bija tikai 190 dolāri!" Kādreizējā seriāla "Pilna māja" zvaigzne šokē ar atklāsmi par savu finansiālo stāvokli
Savulaik viņu pazina miljoniem televīzijas skatītāju visā pasaulē, taču aiz Holivudas spožās fasādes slēpās pavisam cita realitāte. Populārā seriāla “Pilna māja” zvaigzne Džodija Svītina atklājusi, ka reiz bijusi uz bankrota robežas un viņas kontā bija palikuši vien 190 ASV dolāri.
44 gadus vecā aktrise, kura skatītāju sirdis iekaroja ar Stefānijas Teneras lomu populārajā komēdijseriālā, par savām finansiālajām grūtībām pastāstījusi 4. novembra podkāsta “We're Still Here, Babe” epizodē.
Pēc seriāla “Pilna māja” noslēguma 1995. gadā Svītinas dzīve nebūt nav bijusi tik spoža, kā varētu šķist. Aktrise gadiem cīnījusies ar alkohola un narkotiku atkarību, bet, kad piedāvājumi filmēties kļuvuši arvien retāki, viņai nācies meklēt darbu ārpus izklaides industrijas.
Savulaik populārā aktrise strādājusi rehabilitācijas centrā Losandželosā, kur mēnesī pelnījusi aptuveni 2200 ASV dolāru. Ar šo summu bijis jāuztur ne tikai sevi, bet arī abas meitas. Ģimene mitinājusies nelielā dzīvoklī, un pusi īres maksas palīdzējuši segt Svītinas vecāki.
Aktrise atceras arī pazemojošus brīžus veikalā, kad nācies atteikties no daļas pirkumu, jo bankas kartē vienkārši nav pieticis naudas. “Tu iemācies pazemību, kad veikalā esi spiests nolikt preces atpakaļ plauktā, jo tev kontā nav pietiekami daudz naudas,” atzinusi Svītina.
Īpaši sarežģīta situācija izveidojusies 2016. gadā, kad aktrisei piedāvāta iespēja atgriezties televīzijā seriāla turpinājumā “Pilnāka māja”. Viņa pametusi iepriekšējo darbu, taču nebija rēķinājusies, ka līdz pirmajai algai par filmēšanos būs jāgaida.
“Pirmajā filmēšanas nedēļā man nācās aizņemties naudu. Līdz pirmajai algai es kaut kā izvilku ar aptuveni 190 dolāriem bankas kontā. Un neviens no kolēģiem par to neko nezināja,” atklājusi aktrise.
Neraugoties uz piedzīvotajām grūtībām, Svītina uzsver, ka šis dzīves posms viņai iemācījis novērtēt to, kas patiešām svarīgs. Viņa arī nekad nav kaunējusies strādāt parastu darbu, lai spētu uzturēt savus bērnus. “Esmu piedzīvojusi gan laikus, kad man ir bijis daudz, gan laikus, kad nav bijis gandrīz nekā. Un esmu iemācījusies dzīvot abās situācijās,” viņa atzinusi.
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Par laimi, atgriešanās televīzijā aktrisei izrādījusies veiksmīga. Seriāls “Pilnāka māja” piedzīvoja piecas sezonas un noslēdzās 2020. gadā.
Kopš tā laika Svītina turpinājusi aktrises karjeru, piedaloties dažādos televīzijas un kino projektos.