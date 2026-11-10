Dziedātāja Adriana Miglāne uzsākusi jaunas attiecības.
Slavenības
Šodien 11:11
Dziedātāja Adriana Miglāne atrāda savu jauno mīļoto
Dziedātāja Adriana Miglāne sociālajos tīklos apstiprinājusi, ka ir uzsākusi jaunas attiecības. Savā “Instagram” stāstā dziedātāja pirmo reizi dalījusies ar kopīgu fotogrāfiju, kurā redzama kopā ar jauno mīļoto.
“Ilgi turēju noslēpumā, bet nu jau nav tur ko slēpties,” izteikusies Adriana.
Adriana ar savu jauno sirdsāķīti.
Kā zināms, pērn dziedātāja piedzīvoja šķiršanos no uzņēmēja Oļega Zabirko.
Iepriekš Adriana publiski runājusi arī par savu aizraušanos ar alkoholu, šo periodu raksturojot kā vienu no tumšākajiem savā dzīvē: “Es atzīstu, ka biju aizrāvusies ar atkarību - alkohols! Tā ir elle, kas ierauj bezdibenī, ļoti smagi. Tu vairs neesi Tu! Bet es lepojos ar sevi, ka tiku pāri!”
Dziedātāja alkohola atkarības dēļ pat nonākusi rehabilitācijā.