"Frīlanceru" pirmizrāde Čehova teātra arkādē 2026. gada 7. novembrī
2026. gada 7. novembrī Čehova teātra arkādē pirmizrādi piedzīvoja režisora Edvīna Klimanova izrāde "Frīlanceri" pēc rumāņu aktiera, režisora un dramaturga ...
FOTO: Čehova teātrī nosvin mīlas stāsta "Frīlanceri" pirmizrādi
Aizvadītās nedēļas nogalē Čehova teātra arkādē pirmizrādi piedzīvoja režisora Edvīna Klimanova izrāde "Frīlanceri" pēc rumāņu aktiera, režisora un dramaturga Jona Sapdaru lugas Mihaila Potoraka tulkojumā.
“Frīlanceri” ir mīlas stāsts par diviem jauniem aktieriem, kuri cenšas noturēties pie saviem sapņiem un viens pie otra pasaulē, kas viņus nemitīgi pārbauda. “Viņu attiecības attīstās līdz ar dzīves pārmaiņām – no jaunības aizrautības un iemīlēšanās līdz laulībai, bērna piedzimšanai un ģimenes dzīves izaicinājumiem. Taču ikdienas rūpes, profesionālās iespējas un nepieciešamība meklēt darbu ārpus dzimtenes pamazām pārbauda viņu tuvību,” saka režisors Edvīns Klimanovs.
Izrādes stilistika apvieno pankroka enerģiju un skarbu humoru. “Un, iespējams, pēc tās paliks jautājums: cik daudz iespējams upurēt mīlestības, brīvības un mākslas vārdā, nezaudējot to, kas šīm vērtībām piešķir jēgu?” min Klimanovs. Izrādes režisors – Edvīns Klimanovs, scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Daria Vipulis, gaismu mākslinieks – Sergejs Plenne, muzikālā noformējuma autore – Evilena Protektore, video mākslinieks –Vadims Bogdanovs, izrādes vadītāja – Kristiāna Drevinska.
Ieskats Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrādē "Frīlanceri"
2026. gada 7. novembrī Čehova teātra arkādē pirmizrādi piedzīvoja režisora Edvīna Klimanova izrāde "Frīlanceri" pēc rumāņu aktiera, režisora un dramaturga ...
Izrādē piedalās Čehova teātra aktieri Jūlija Berngardte un Ivans Streļcovs. Video redzamas aktrises Tatjana Lukašenkova un Jeļena Sigova. Tuvākās izrādes: 11. novembrī, 15. novembrī, 13., 19. un 20. decembrī.