VIDEO: mazs korgijs sarīko pamatīgu haosu NFL spēlē - vairāki cilvēki nespēj noķert četrkājaino bēgli
Amerikāņu futbola spēle ASV izvērtusies par īstu komēdiju, kad neliels korgijs nolēmis, ka laukums pieder viņam. Suns ne tikai aizkavējis Nacionālās futbola līgas (NFL) spēles atsākšanos, bet arī licis vairākiem stadiona darbiniekiem pamatīgi nopūlēties, mēģinot viņu noķert.
Neparastais notikums risinājās svētdien, 8. novembrī, ASV pilsētā Šarlotā, kur vietējā komanda Karolīnas "Panthers" savā laukumā uzņēma Denveras "Broncos". Spēles pārtraukumā skatītāju izklaidei bija sarīkotas īpašas korgiju skriešanās sacensības, kurās piedalījās vairāki šīs šķirnes suņi.
Taču vienai no dalībniecēm, korgijam vārdā Kvīna, bija pavisam citi plāni.
Tērpusies Karolīnas komandas zilajā džemperītī, četrkājainā sacensību dalībniece nolēma nepamest laukumu un tā vietā sāka aizrautīgu skrējienu pa stadionu. Sākotnēji viņu mēģināja notvert viens cilvēks, taču drīz vien mazajam sunim pakaļ skrēja jau vairāki stadiona darbinieki.
Korgijs veikli mainīja skriešanas virzienu, izvairījās no izstieptām rokām un pat lika saviem vajātājiem mesties zemē, cerot viņu notvert. Taču suns allaž izrādījās veiklāks.
Īpaši amizantu situāciju padarīja sporta komentētājs Skots Hansons, kurš negaidīto pakaļdzīšanos sāka komentēt gluži kā īstu amerikāņu futbola epizodi.
Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem stadiona darbiniekiem beidzot izdevās noķert mazo bēgli aptuveni pie 40 jardu atzīmes.
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Lai gan Kvīna sarīkoja neaizmirstamu priekšnesumu, oficiālajās korgiju sacensībās uzvarēja cits suns – Ollijs.
Video ar neparasto pakaļdzīšanos ātri kļuva populārs sociālajos tīklos, kur cilvēki jokoja, ka Karolīnas komandai steidzami vajadzētu parakstīt līgumu ar jauno četrkājaino talantu. "Kāds, lūdzu, iedod šim sunim formastērpu!" rakstīja viens no komentētājiem.
Citi sprieda, ka korgijam piemīt labākas izvairīšanās prasmes nekā dažam labam profesionālam amerikāņu futbolistam.