Princis Viljams iemācījies dzīvot bez Harija: eksperti atklāj, kāpēc brāļu izlīgums kļūst arvien mazāk ticams
Lielbritānijas karaliskajā ģimenē ieilgušais konflikts starp princi Viljamu un viņa jaunāko brāli princi Hariju, šķiet, sasniedzis punktu, no kura atpakaļceļa vairs nav. Lai gan Harijs vairākkārt publiski paudis vēlmi atjaunot attiecības ar ģimeni, Viljams, pēc karaļnama ekspertu domām, jau esot iemācījies dzīvot bez brāļa un neredzot iemeslu spert pirmo soli izlīguma virzienā.
Karaliskās ģimenes biogrāfs Kristofers Andersens, grāmatas "Keita!" autors, uzskata, ka abu brāļu attiecības ir tik ļoti pasliktinājušās, ka izlīgums tuvākajā laikā ir maz ticams. "Harijs nekad nav uzskatījis, ka viņam būtu par kaut ko jāatvainojas. Arī Viljams nekad nav domājis, ka viņam būtu jāatvainojas," skaidro Andersens.
Pēc viņa teiktā, Viljams jaunākā brāļa rīcību uztver kā nodevību ne tikai pret ģimeni, bet arī pret pašu monarhijas institūciju. Eksperts norāda, ka abi prinči ir spēcīga rakstura un ārkārtīgi spītīgi cilvēki, kuri pēdējos gados diemžēl iemācījušies iztikt viens bez otra.
Andersens atgādina, ka brāļus nav spējuši satuvināt pat nozīmīgākie ģimenes notikumi – vecmāmiņas karalienes Elizabetes II nāve, tēva karaļa Čārlza III kronēšana, kā arī karaļa un Velsas princeses Ketrīnas cīņa ar vēzi. "Ja pat šie notikumi nespēja viņus atkal satuvināt, ir grūti iedomāties, kas vēl to varētu izdarīt," spriež biogrāfs.
Harijam pēdējā laikā izdevies panākt zināmu progresu attiecību atjaunošanā ar tēvu karali Čārlzu III, taču attiecībās ar vecāko brāli joprojām nekas nav mainījies. Kāds avots norādījis, ka īpaši no Viljama puses neesot vērojama nekāda vēlme tuvināties.
Pats Harijs gan vairākkārt uzsvēris, ka vēlas atjaunot attiecības ar tuviniekiem. 2025. gada maijā intervijā BBC viņš atzina, ka ļoti vēlētos izlīgumu ar ģimeni. Arī šā gada oktobrī intervijā žurnālam "GQ" Saseksas hercogs atkārtoti uzsvēra, ka attiecību sakārtošana viņam ir viena no svarīgākajām prioritātēm.
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Tomēr, pēc britu karaļnama komentētājas Helēnas Čārdas domām, Viljamam varētu būt ārkārtīgi grūti piedot jaunākajam brālim.
Viņa skaidro, ka savulaik Viljams Hariju uztvēris kā savu tuvāko sabiedroto, uz kuru varēs paļauties, gatavojoties nākotnē kļūt par karali. Taču pēc Harija aiziešanas no karalisko pienākumu pildīšanas Viljams esot juties atstāts viens ar milzīgo atbildību, kas gulstas uz nākamo monarhu.
Prinči Harijs un Viljams
Nesen britu izdevums "Express" vēstīja, ka Harijs un viņa sieva Megana Mārkla varētu gatavoties atvainoties Viljamam un Ketrīnai par izteikumiem, kas izskanēja viņu 2021. gada intervijā ar Opru Vinfriju.
Toreiz Megana apgalvoja, ka karaliskajā ģimenē pirms viņu dēla Ārčija piedzimšanas notikušas sarunas par iespējamo bērna ādas krāsu. Tomēr kāds Harijam un Meganai pietuvināts avots šīs ziņas kategoriski noliedzis, nosaucot tās par muļķībām.
Tikmēr karaliskās ģimenes komentētāja Meredita Konstanta uzskata, ka Harijam un Meganai nemaz nav iemesla atvainoties par intervijā sacīto. Viņa atgādina, ka Megana intervijas laikā Ketrīnu raksturojusi arī pozitīvi, savukārt pāra galvenie pārmetumi bijuši saistīti ar atbalsta trūkumu no karaliskās ģimenes un attiecībām ar britu presi.
Konstantas ieskatā tieši Viljamam kā nākamajam karalim vajadzētu demonstrēt līderību un spert pirmo soli izlīguma virzienā.
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Ilgu laiku britu medijos tika izteiktas cerības, ka tieši Velsas princese Ketrīna varētu palīdzēt abiem brāļiem atjaunot attiecības. Savulaik Ketrīnai un Harijam bija ļoti tuvas un draudzīgas attiecības, un viņi bieži kopā piedalījās karaliskās ģimenes publiskajos pasākumos. Tomēr Andersens, atsaucoties uz saviem avotiem, apgalvo, ka Ketrīna vairs nevēlas uzņemties samierinātājas lomu.
Princis Harijs un hercogiene Ketrīna
Princis Harijs un hercogiene Ketrīna.
Viņa esot ļoti vīlusies Harija rīcībā un izteikumos par Viljamu un pārējo karalisko ģimeni. Lai gan sākotnēji princese cerējusi palīdzēt brāļiem atrisināt domstarpības, tagad šādu iespēju viņa vairs nesaskatot.
Arī karaļnama eksperte Hilarija Fordviča uzskata, ka izlīguma šķērslis ir uzticības trūkums. Viņasprāt, Viljams joprojām ir dusmīgs par brāļa publiskajiem izteikumiem un bez patiesas atvainošanās neredz pamatu attiecību atjaunošanai.
Harija un Viljama attiecības sāka strauji pasliktināties pēc tam, kad 2020. gadā Harijs un Megana paziņoja par atteikšanos no augstāko karaliskās ģimenes pārstāvju pienākumiem un pārcēlās uz ASV.
Turpmākajos gados pāris vairākās intervijās un dokumentālajos projektos publiski kritizēja britu karaļnamu. Īpaši lielu rezonansi izraisīja 2023. gadā izdotie Harija memuāri "Liekais", kuros viņš atklāti aprakstīja saspringtās attiecības ar vecāko brāli.
Šā gada augustā Harijs un Megana kopā ar bērniem atgriezās Lielbritānijā, lai tur uzturētos ilgāku laiku, taču arī tas pagaidām nav palīdzējis atjaunot brāļu attiecības.