FOTO. VIDEO. Selīna Diona pārsteidz ar netipisku uzvedību: rokkoncertā krata galvu un atdarina ģitārspēli
Dziedātāja Selīna Diona kopā ar saviem 16 gadu vecajiem dvīņiem Ediju un Nelsonu nesen apmeklēja grupas "Metallica" šovu "Life Burns Faster" Lasvegasā. Brīnišķīgās balss īpašniece tik aizrautīgi juta līdzi uz skatuves notiekošajam, ka tas pārsteidza ne vienu vien fanu – oho, Selīna fano par metālu!
Kurš gan būtu domājis, ka Selīna Diona ir smagā metāla cienītāja? 58 gadus vecā dziedātāja sestdien, 7. novembrī, kopā ar saviem dvīņiem Ediju un Nelsonu apmeklēja grupas “Metallica” koncertu “Life Burns Faster” Lasvegasā. Fanu uzņemtajos video redzams, kā Diona VIP ložā aizrautīgi krata galvu mūzikas ritmā un izliekas spēlējam basģitāru.
Kad grupa izpildīja instrumentālo skaņdarbu “Kirk and Rob Doodle”, dziedātāja ar lielu aizrautību atdarināja basģitārista Roberta Truhiljo kustības. Mūziķis tobrīd uzstājās kopā ar ģitāristu Kērku Hametu.
Dziesmas “Enter Sandman” laikā Diona VIP ložā izklaidējās kopā ar aktieri Džeku Bleku. Abi, pacēluši rokas gaisā, aizrautīgi kustējās mūzikas ritmā un pilnībā ļāvās koncerta atmosfērai.
Selīna Diona fano “Metallica” koncertā
Vēlāk Selīna Diona sociālajos tīklos publicēja fotogrāfijas, kurās redzama kopā ar grupas dalībniekiem, tostarp basģitāristu Robertu Truhiljo. Viņa pateicās mūziķiem par sirsnīgo uzņemšanu. "Mēs lieliski pavadījām laiku, skatoties jūsu uzstāšanos “Sphere” koncertzālē. Mums ārkārtīgi patika šovs,” Diona rakstīja pie fotogrāfijām.
Izrādās, ka Selīna Diona jau sen ir grupas “Metallica” cienītāja. Šā gada sākumā dziedātāja dalījās ar savu iecienītāko dziesmu izlasi, kurā bija iekļauts arī grupas 1996. gada hits “Until It Sleeps”.