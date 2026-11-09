"Paga, tas ko, nopietni?!" Latviete amerikāņu Ziemassvētku filmā negaidīti pamana Rīgas Gaismas pili
Ziemassvētku filmu sezona ir sākusies, un kādai Latvijas iedzīvotājai svētku noskaņu papildinājis pavisam negaidīts pārsteigums. Skatoties amerikāņu romantisko filmu "Christmas at the Palace", viņa pēkšņi ekrānā atpazinusi vienu no Rīgas ievērojamākajām ēkām – Latvijas Nacionālo bibliotēku jeb Gaismas pili. Atklājums izraisījis diskusiju sociālajos tīklos, kur arī citi latvieši dalījušies līdzīgā pieredzē.
Sociālajā platformā "Threads" lietotāja ar segvārdu "aivitaa" dalījusies ar ekrānuzņēmumu no 2018. gada amerikāņu televīzijas filmas "Christmas at the Palace", kurā uz dažām sekundēm redzama Rīgas panorāma ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.
"Esot Ziemassvētku filmu maratona režīmā, šovakar skatos “Christmas at the Palace”. Pēkšņi uz pāris sekundēm apstulbu un nācās pat pārtīt atpakaļ – paga, tas ko, nopietni?!" raksta sieviete.
Viņas publicētajā attēlā nepārprotami redzama Gaismas pils, kas filmā izmantota kā daļa no izdomātas Eiropas karaļvalsts ainavas.
Šis atklājums pārsteidzis arī citus sociālo tīklu lietotājus. "Ziemassvētki šajā Palace?" ironiski vaicā kāds komentētājs, uz ko ieraksta autore atbild: "Rīgas skati izmantoti kā karalistes ainava, ja tā to nosaukt..."
Tikmēr vairāki diskusijas dalībnieki atklājuši, ka arī citās ārzemju filmās un seriālos negaidīti pamanījuši Latvijas pilsētas un ēkas.
Kāda lietotāja atceras korejiešu filmu, kurā bijuši redzami vairāki Rīgas un Latvijas skati. Turklāt viņa atminas arī šīs filmas uzņemšanas laiku, kad filmēšanas vajadzībām nācies slēgt ielas un pat mākslīgi radīt sniegu, jo decembrī tā Latvijā trūcis.
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Cita komentētāja norāda, ka savulaik Ziemassvētku filmā, kas bijusi pieejama "Netflix", pamanījusi arī Cēsu baznīcu.
Savukārt vēl kāda diskusijas dalībniece atceras seriālu "The Day of the Jackal" jeb "Šakālis", kurā viena no varonēm ierodas Rīgā. Viņu gan pārsteigusi filmā attēlotā lidosta, kas, pēc komentētājas domām, nemaz nav līdzinājusies īstajai Rīgas lidostai.
Diskusijā pieminēta arī Latvijā uzņemtā filma "The Good Neighbor", kurā piedalījušies vietējie aktieri.
Kas ir filma, kurā redzama Gaismas pils?
Romantiskā Ziemassvētku filma "Christmas at the Palace" pirmizrādi piedzīvoja 2018. gada 22. novembrī ASV televīzijas kanālā "Hallmark Channel".
Tās galvenā varone ir bijusī profesionālā daiļslidotāja Keitija, kura tiek uzaicināta uz nelielu, izdomātu Eiropas karaļvalsti San Senovu. Tur viņai jāpalīdz karalim Aleksandram sagatavot īpašu Ziemassvētku priekšnesumu uz ledus viņa meitai. Laika gaitā starp daiļslidotāju un karali uzplaukst romantiskas jūtas, taču abiem nākas pārvarēt virkni šķēršļu.
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Galvenajās lomās filmā redzami aktieri Merita Patersone un Endrū Kūpers.
Interesanti, ka filmas uzņemšana galvenokārt notikusi Rumānijā, tostarp Bukarestē un tās apkārtnē. Filmēšanai izmantotas vēsturiskas pilis, kā arī īpaši veidoti dekorāciju laukumi. Savukārt Latvijas Nacionālās bibliotēkas kadrs izmantots kā viens no skatiem, kas palīdz radīt izdomātās karaļvalsts vidi.