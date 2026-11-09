Par 150 ASV dolāriem - matu gumijas un sprādzes! Kimas Kardašjanas Ziemassvētku kalendārs izraisa sašutumu
Amerikāņu realitātes šovu zvaigznes un uzņēmējas Kimas Kardašjanas apģērbu zīmols "Skims" nonācis pamatīgā kritikas vētrā pēc tam, kad sociālajos tīklos izplatījušies video ar tā jaunā Adventes kalendāra izpakošanu. Pircēji ir sašutuši, ka par gandrīz 150 ASV dolāriem (aptuveni 130 eiro) saņēmuši vien matu gumijas, sprādzes un citus nelielus aksesuārus.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, Kardašjanas zīmols laida klajā īpašu Adventes kalendāru ar 12 pārsteigumiem. Tā cena bija 148 ASV dolāri, un sākotnēji tas izraisīja lielu pircēju interesi. Tomēr prieks par dārgo pirkumu daudziem ātri vien pārvērtās vilšanās sajūtā.
Kalendārā bija ievietotas matu gumijas, matadatas, sprādzes, atslēgu piekariņi, neliela antistresa rotaļlieta, kabatas spogulītis un pat galvas lente, kas izgatavota no krūštura lencītēm līdzīga materiāla.
Viens no populārākajiem izpakošanas video platformā "TikTok" trīs dienu laikā sasniedza aptuveni 65 miljonus skatījumu. Tajā redzams, kā sieviete, atverot vienu kalendāra nodalījumu pēc otra, kļūst arvien neapmierinātāka ar saņemtajiem pārsteigumiem. "Es ceru, ka tas ir joks un pēdējā nodalījumā būs 150 dolāru dāvanu karte, lai es varētu atgūt savu naudu," ironizēja viena no pircējām, demonstrējot kalendāra saturu.
Arī citi sociālo tīklu lietotāji nespēja noslēpt izbrīnu par kalendāra cenu un saturu.
"Kimas Kardašjanas Adventes kalendārs izskatās pēc tā, ko es atrastu uz grīdas, ja pabīdītu gultu prom no sienas," jokoja kāds komentētājs.
Citi to nodēvēja par visu laiku sliktāko Adventes kalendāru un pauda neizpratni, kā tik dārga produkta saturā var būt tik ikdienišķi priekšmeti.
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Daļa komentētāju īpaši uzsvēra, ka "Skims" ir apģērbu zīmols, taču kalendārā nav neviena apģērba gabala. Savukārt citi aizstāvēja uzņēmumu, norādot, ka tā mājaslapā jau pirms pirkuma bija minēts, kāda veida aksesuāri kalendārā atrodami.
Kritikas vilnis bijis tik liels, ka uzņēmums nolēmis rīkoties. "Skims" pārstāvis apstiprinājis, ka uzņēmums personīgi sazinājies ar visiem Adventes kalendāra pircējiem, piedāvājot iespēju saņemt pilnu naudas atmaksu vai veikala kredītu citu produktu iegādei. Uzņēmums arī atzinis, ka daļai klientu kalendārs nav attaisnojis cerības, un solījis ņemt vērā saņemtās atsauksmes, veidojot turpmākos produktus.
Tikmēr pati Kardašjana publiski šo situāciju pagaidām nav komentējusi.
Kardašjana zīmolu "Skims" izveidoja 2019. gadā. Sākotnēji tas specializējās koriģējošās apakšveļas ražošanā, bet vēlāk paplašināja piedāvājumu, iekļaujot ikdienas apģērbus, pidžamas, sporta apģērbus un dažādus aksesuārus.