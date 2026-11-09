"Stranger Things" faniem lieliskas ziņas - iemīļotais seriāls atgriezīsies ar jaunu stāstu
Lai gan populārais zinātniskās fantastikas seriāls "Stranger Things" noslēdzās pagājušā gada nogalē, tā faniem ir iemesls priecāties. Straumēšanas platforma "Netflix" oficiāli paziņojusi par jaunu seriālu "Other Worlds: A Stranger Things Adventure", kura darbība risināsies vairākus gadu desmitus pirms oriģinālā stāsta notikumiem.
Jaunā seriāla pirmizrāde paredzēta 2028. gadā, un tas būs priekšstāsts, kas skatītājus aizvedīs uz pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem.
Atšķirībā no oriģinālā seriāla, kura darbība risinājās izdomātajā Hokinsas pilsētā Indiānas štatā, jaunā stāsta notikumi norisināsies Nevadas štatā. Pirmajā publiskotajā reklāmas video atklāts arī konkrēts datums un vieta – 1955. gada 19. aprīlis, Merionas pilsēta.
Īsajā video redzams pamests velosipēds ar radio, no kura skan piecdesmito gadu mūzika. Kamera pakāpeniski pievēršas tumšām debesīm, kurās pēkšņi uzplaiksnī zibens, radot iespaidu, ka arī jaunajā seriālā skatītājus sagaida pārdabiski un noslēpumaini notikumi.
Pie jaunā projekta strādās arī oriģinālā seriāla veidotāji Mets un Ross Daferi, kuri atklājuši, ka ideja par šo stāstu tapusi jau pirms vairākiem gadiem. "Mēs jau daudzus gadus esam sapņojuši par šo projektu, un redzēt, kā tas kļūst par realitāti, ir sirreāli un aizraujoši," paziņojuši brāļi Daferi.
Viņi uzsvēruši, ka jaunais seriāls saglabās "Stranger Things" raksturīgo atmosfēru, tomēr piedāvās pilnīgi jaunu vidi, varoņus un ļaundarus.
Precīzas sižeta detaļas pagaidām netiek atklātas. Zināms, ka seriāla darbība risināsies vēl pirms notikumiem, kas attēloti teātra izrādē "Stranger Things: The First Shadow", kurā aplūkota viena no oriģinālā seriāla galvenajiem ļaundariem – Henrija Krīla jeb Veknas – pagātne.
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Jaunā seriāla galvenā scenāriste un radošā vadītāja būs Keita Trefri, kura jau iepriekš strādājusi pie "Stranger Things" un sarakstījusi arī minētās teātra izrādes scenāriju. Savukārt pirmās trīs sērijas režisēs Džo Raits, kurš pazīstams ar filmām "Lepnums un aizspriedumi" un "Piedošana".
Aktieru atlase vēl tikai sāksies, tādēļ pagaidām nav zināms, kuri aktieri piedalīsies projektā. Filmēšana paredzēta ASV Ņūmeksikas štatā.
Oriģinālais "Stranger Things" pirmizrādi piedzīvoja 2016. gadā un desmit gadu laikā kļuva par vienu no veiksmīgākajiem "Netflix" seriāliem. Tā piektā un noslēdzošā sezona iznāca 2025. gada nogalē.