No cietuma kameras taisnā ceļā pie altāra. Amerikāņu reperis apprecējies tikai 10 mēnešus pēc atbrīvošanas!
Amerikāņu reperis Fetty Wap, kurš bija notiesāts uz sešiem gadiem cietumā par narkotiku tirdzniecību, aiz restēm pavadīja trīs gadus. Šā gada janvārī mūziķi atbrīvoja pirms termiņa, bet jau novembrī viņš mijis gredzenus ar savu mīļoto sievieti.
Šā gada sākumā no cietuma atbrīvotais reperis Fetty Wap sācis jaunu dzīves posmu – viņš ir apprecējies. Hita “Trap Queen” 35 gadus vecais izpildītājs un viņa mīļotā Aleksa mija gredzenus greznā ceremonijā Ņūdžersijā, ASV. Par priecīgo notikumu jaunā sieva paziņoja sestdien, 7. novembrī, vietnē "Instagram".
"Maksvela kungs un kundze,” viņa vēstīja sociālajā tīklā, publiskojot kāzu fotogrāfijas, kurās abi jaunlaulātie redzami baltos tērpos.
Kā vēsta izdevums "The Shade Room", pāris apprecējās 5. novembrī pilij līdzīgā svinību vietā, kur bija pulcējušies gandrīz 100 viesu. Aleksa kāzu dienai bija izvēlējusies baltu satīna princešu stila kleitu ar mežģīnēm, caurspīdīgām piedurknēm un garu plīvuru. Tērpu papildināja zīmola “Jimmy Choo” augstpapēžu kurpes. Savukārt Fetty Wap, kura īstais vārds ir Villijs Maksvels, bija tērpies balta satīna biksēs un kreklā, ko papildināja pieskaņots garš mētelis.
Par saderināšanos pāris paziņoja šā gada 20. jūlijā. Kāzas notikušas pēc lielām pārmaiņām repera dzīvē. Janvārī viņu atbrīvoja no cietuma, kur mūziķis bija izcietis daļu no viņam piespriestā sešu gadu cietumsoda par līdzdalību narkotiku tirdzniecības organizēšanā. 2023. gada maijā reperim tika piespriesta brīvības atņemšana par iesaistīšanos noziedzīgā grupējumā, kas Longailendā un Ņūdžersijā nodarbojās ar narkotiku tirdzniecību, izplatot aptuveni 100 kilogramu kokaīna, heroīna, fentanila un kreka.
Runājot par jauno dzīves posmu, reperis intervijā žurnālam "Rolling Stone" atzina: "Es jūtos kā no jauna piedzimis. Savā ziņā esmu mainījies uz labo pusi. Tagad uz dzīvi raugos skaidrāk un saprotu, ka daudzas lietas patiesībā nemaz nav tik svarīgas."