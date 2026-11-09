Lielbritānijas tiesa pasludinās spriedumu izvarošanā vainotajam britu komiķim Raselam Brendam
Pirmdien Lielbritānijas tiesa pasludinās spriedumu 51 gadu vecajam britu aktierim un komiķim Raselam Brendam, kuru pagājušonedēļ atzina par vainīgu izvarošanā un seksuālos uzbrukumos. Kā iepriekš brīdinājis tiesnesis, bijušajai Holivudas zvaigznei draud bargs sods.
Kā ziņots, pagājušajā nedēļā tiesa atzina Brendu par vainīgu vienā izvarošanas un trijās seksuāla uzbrukuma epizodēs, kas notikušas laika posmā no 2004. līdz 2009. gadam. Pats aktieris, kurš savulaik atklāti lepojās ar vētrainu intīmo dzīvi, visas apsūdzības noliedza, apgalvojot, ka attiecības vienmēr bijušas labprātīgas.
Tiesnesis Džoels Benatans uzsvēris, ka Brendam draud "ievērojams" cietumsods. Saskaņā ar Lielbritānijas likumiem maksimālais sods par izvarošanu ir mūža ieslodzījums, savukārt par katru seksuāla uzbrukuma epizodi var piespriest līdz 10 gadiem cietumā.
Pirmdienas tiesas sēdē cietušās sievietes, kurām saskaņā ar likumu garantēta mūža anonimitāte, sniedza liecības par gadiem ilgušo traumu. Viena no upurēm tiesā atzina, ka gadiem dzīvojusi šokā, un nosauca Brendu par seksuālu plēsēju, kurš neizrāda ne mazāko nožēlu.
Brends atzīts par vainīgu savas fantes izvarošanā viņa mājās 2009. gadā. Tāpat viņš notiesāts par trim seksuāliem uzbrukumiem, tostarp par kādas sievietes sagrābšanu aiz krūtīm ballītē 2004. gadā un citas sievietes apgrābstīšanu Londonas radiostacijā. Vienlaikus zvērinātie viņu attaisnoja divās citās apsūdzībās par izvarošanu un vienā mēģinājumā veikt nepiedienīgu uzbrukumu.
Prokuratūra tiesā norādīja, ka cietušās sievietes viena otru nepazīst un vērsās policijā atsevišķi, kad 2023. gadā Lielbritānijā tika pārraidīta dokumentālā filma par Brendam veltītajām apsūdzībām. Tikmēr Londonas policija paziņojusi, ka kopš notiesājošā sprieduma ir nodevusi prokuratūrai materiālus par vēl divām izvarošanas apsūdzībām pret aktieri.
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Savas karjeras zenītā Brends filmējās tādās Holivudas filmās kā "Aizmirstot Sāru Maršalu" ("Forgetting Sarah Marshall") un "Dabū viņu uz skatuves" ("Get Him to the Greek"), kā arī bija īslaicīgi precējies ar ASV popzvaigzni Keitiju Periju.