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Pilnīgi neatpazīstama! Ieva Sutugova šovā pārtop par leģendāro Haraldu Sīmani

Izklaides nodaļa

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Šova “Izklausies redzēts” piektajā raidījumā Ieva Sutugova piedzīvoja vienu no neparastākajām pārvērtībām – viņai bija jāiejūtas dziesminieka Haralda Sīmaņa tēlā un jāizpilda viņa dziesma “Ezers”.

Pilnīgi neatpazīstama! Ieva Sutugova šovā pārtop p...

Skatuves priekšā Ieva parādījās ar pilnīgi citādu vizuālo tēlu, kas ievērojami atšķīrās no dziedātājas ierastā izskata. Šoreiz uzmanību piesaistīja ne tikai pārvērtības, bet arī tas, cik ļoti bija jāmaina ierastā dziedāšanas maniere, lai pietuvotos Haralda Sīmaņa raksturīgajam izpildījumam.

Foto: Publicitātes
Šova “Izklausies redzēts” piektajā raidījumā Ieva Sutugova piedzīvoja vienu no neparastākajām pārvērtībām – viņai bija jāiejūtas dziesminieka Haralda Sīmaņa tēlā un jāizpilda viņa dziesma “Ezers”.
Šova “Izklausies redzēts” piektajā raidījumā Ieva Sutugova piedzīvoja vienu no neparastākajām pārvērtībām – viņai bija jāiejūtas dziesminieka Haralda Sīmaņa tēlā un jāizpilda viņa dziesma “Ezers”.

Ievai izdevās pārsteigt ar drosmīgu pārtapšanu, kurā viņa uz brīdi atteicās no sava ierastā skatuves tēla. Dziesma “Ezers” kļuva par iespēju parādīt pavisam citu savas balss un skatuves personības šķautni.

Foto: Publicitātes
Šova “Izklausies redzēts” piektajā raidījumā Ieva Sutugova piedzīvoja vienu no neparastākajām pārvērtībām – viņai bija jāiejūtas dziesminieka Haralda Sīmaņa tēlā un jāizpilda viņa dziesma “Ezers”.
Šova “Izklausies redzēts” piektajā raidījumā Ieva Sutugova piedzīvoja vienu no neparastākajām pārvērtībām – viņai bija jāiejūtas dziesminieka Haralda Sīmaņa tēlā un jāizpilda viņa dziesma “Ezers”.

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