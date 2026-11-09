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Pilnīgi neatpazīstama! Ieva Sutugova šovā pārtop par leģendāro Haraldu Sīmani
Šova “Izklausies redzēts” piektajā raidījumā Ieva Sutugova piedzīvoja vienu no neparastākajām pārvērtībām – viņai bija jāiejūtas dziesminieka Haralda Sīmaņa tēlā un jāizpilda viņa dziesma “Ezers”.
Skatuves priekšā Ieva parādījās ar pilnīgi citādu vizuālo tēlu, kas ievērojami atšķīrās no dziedātājas ierastā izskata. Šoreiz uzmanību piesaistīja ne tikai pārvērtības, bet arī tas, cik ļoti bija jāmaina ierastā dziedāšanas maniere, lai pietuvotos Haralda Sīmaņa raksturīgajam izpildījumam.
Šova “Izklausies redzēts” piektajā raidījumā Ieva Sutugova piedzīvoja vienu no neparastākajām pārvērtībām – viņai bija jāiejūtas dziesminieka Haralda Sīmaņa tēlā un jāizpilda viņa dziesma “Ezers”.
Ievai izdevās pārsteigt ar drosmīgu pārtapšanu, kurā viņa uz brīdi atteicās no sava ierastā skatuves tēla. Dziesma “Ezers” kļuva par iespēju parādīt pavisam citu savas balss un skatuves personības šķautni.
Šova “Izklausies redzēts” piektajā raidījumā Ieva Sutugova piedzīvoja vienu no neparastākajām pārvērtībām – viņai bija jāiejūtas dziesminieka Haralda Sīmaņa tēlā un jāizpilda viņa dziesma “Ezers”.