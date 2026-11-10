Viena piemiņa, divas pasaules: dziļi aizkustinātā Ketrīna blakus karalim Londonā un vientuļais Harijs pasākumā mazpilsētā
Britu karalis Čārlzs III un citi karaliskās ģimenes pārstāvji, tostarp Velsas princese Ketrīna, 8. novembrī pulcējās pie pieminekļa karos kritušajiem Londonā, kur piedalījās ikgadējā Piemiņas svētdienas ceremonijā.
Karalis, kurš nesen atgriezies no vizītes Karību jūras reģionā, kopā ar karalieni Kamillu, Velsas princi Viljamu un princesi Ketrīnu, citiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem, politiķiem un aptuveni 10 000 kara veterānu piedalījās ikgadējā Piemiņas svētdienas ceremonijā pie kritušo pieminekļa Londonā.
Princese Ketrīna Piemiņas svētdienas pasākumā 2026. gadā
Īsi pirms pulksten 11 karalis kopā ar princi Viljamu, princi Edvardu un princesi Annu ieradās pie pieminekļa. Atskanot Bigbena zvaniem, visā valstī ar klusuma brīdi tika godināta karos kritušo piemiņa.
Karaliene Kamilla un princese Ketrīna, abas melnos mēteļos un cepurēs, ceremoniju vēroja no Lielbritānijas Ārlietu ministrijas ēkas balkona. Kādā brīdī Ketrīna aizvēra acis, lai klusībā pieminētu kritušos. Pie viņas apģērba bija piespraustas trīs sarkanas magones, kas Lielbritānijā simbolizē karos kritušo piemiņu. Princese bija izvēlējusies arī auskarus, kas savulaik piederēja princesei Diānai, un piespraudi ar karakuģa "HMS Glasgow" simboliku.
Ceremonijā piedalījās arī Edinburgas hercogiene un Kentas hercogs.
Savukārt princis Harijs un Megana, kuri augustā pārcēlās atpakaļ uz Lielbritāniju, pie kritušo pieminekļa Londonā nebija ieradušies. Tā vietā Harijs, kurš desmit gadus dienējis armijā un divreiz piedalījies militārajās misijās Afganistānā, svētdien tika manīts piemiņas pasākumā Breklijas mazpilsētā Anglijas vidienē.
Saseksas hercogs pasākumu apmeklēja viens, bez Meganas. Viņš bija ģērbies mētelī, pie kura bija piesprausta sarkana magone un militārie apbalvojumi. Harijs kopā ar vietējiem iedzīvotājiem godināja kritušo piemiņu.
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Kāds aculiecinieks pastāstīja: "Viņš piedalījās piemiņas ceremonijā un stāvēja netālu no kroga. Viņš tur vēroja ceremoniju, bet pēc tās devās uz tirgus laukumu un sāka visiem spiest roku. Viņš bija klātesošs visu ceremonijas laiku. Mēs tur pavadījām kādas 20 vai 30 minūtes, bet viņš bija ieradies vēl pirms mums. Viņš tikai vēlējās izrādīt cieņu. Žēl, ka par to vispār jārunā. Galu galā viņš ir dienējis armijā, kāpēc gan lai viņš nevarētu godināt kritušo piemiņu?"
Pirms nedēļas Harijs arī nosūtīja vēstījumu labdarības organizācijai “Scotty's Little Soldiers”, kas palīdz bērniem, kuri zaudējuši vecākus militārā dienesta laikā. Tajā viņš godināja bojāgājušo piemiņu un pateicās par dienestu. Tiek uzskatīts, ka Harijs un Megana šo piemiņas dienu atzīmēja arī privāti.
Pēc klusuma brīža karalis Čārlzs, tērpies feldmaršala uniformā ar zobenu, pirmais nolika pie pieminekļa vainagu. Uz tā bija uzraksts "Mūžīgā piemiņā". Pēc tam monarhs atkāpās un atdeva militāro godu.
Pēc tam karaļa adjutants karalienes Kamillas vārdā nolika vēl vienu vainagu. Viņam sekoja princis Viljams. Princis bija ģērbies Karaliskās gvardes kavalērijas pulkvežleitnanta formas tērpā ar melnu apmetni un zobenu. Arī viņš pēc vainaga nolikšanas atdeva militāro godu. Vainagu rotāja Velsas prinča simbols – trīs spalvas –, un uz tā bija arī Ketrīnas paraksts. Princis Viljams 2013. gadā beidza septiņarpus gadus ilgo dienestu bruņotajos spēkos. Pēc viņa vainagus pie pieminekļa nolika Edinburgas hercogs un princese Anna.
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