“Viņš būtu vēlējies tieši tā!”: 97 gadus vecs vīrietis nomirst savas dzimšanas dienas ballītē, nodancojis “Stayin’ Alive” ritmos
Kāds vīrietis Losandželosā nomiris 97 gadu vecumā savā dzimšanas dienas ballītē īsu mirkli pēc tam, kad bija jestri dancojis pasaulslavenās grupas “Bee Gees” disko ēras simbola “Stayin’ Alive” ritmos.
never deleting this app bc wdym your 97yo neighbor made a “dramatic exit” at his birthday party https://t.co/zq6OERXIOH— Danielle (@DLVermeer) November 4, 2026
Vīrietis, kurš minēts kā Vito, bija rīkojis Helovīna stila dzimšanas dienas ballīti. Par sirmgalvja “dramatisko aiziešanu” pavēstīja viņa kaimiņiene Īdena Malinofa, kura pagājušo pirmdien sociālajā vietnē “TikTok” bija publicējusi ballītes video, kurā redzams laimīgi dancojošais Vito.
Jāpiebilst, ka austrāliešu grupas “Bee Gees” superhits “Stayin’ Alive” (ironiski tulkojumā “Palikt dzīvam”) dienas gaismu ieraudzīja 1977. gadā filmā “Saturday Night Fever” ar Džonu Travoltu galvenajā lomā, un šai filmai bija milzīga ietekme uz tā laika popkultūru, popularizējot disko mūziku. Dziesma ASV “Billboard Hot 100” tabulas pirmajā vietā noturējās četras nedēļas, bet “Rolling Stone” 2021. gada 500 visu laiku labāko dziesmu sarakstā tā ierindota 99. vietā.
John Travolta’s iconic “Stayin’ Alive” walk in Saturday Night Fever almost didn’t happen. Producers wanted the song for dance scene but Travolta convinced them it belonged in opening. They played it from a boombox under camera so he strut perfectly in sync.https://t.co/778P546ukb— Emir Han (@RealEmirHan) March 8, 2026
Profesionālā konditore Malinofa klipā stāstīja, ka Vito bija viņai lūdzis ballītei uzcept sarkanvīna šokolādes kūku un grasījās izpriecāties ar pilnu krūti. “Viena lieta, ko es iemācījos no Vito, ir nekad neļaut vecumam sevi apturēt,” viņa sacīja. “Šis vīrs dzīvoja dzīvi pilnos apgriezienos, burtiski līdz pēdējam mirklim. Savos 24 gados es nespēju turēt viņam līdzi, viņš bija ballītes dvēsele!”
“Diemžēl vakars noslēdzās ne gluži tā, kā bija iecerēts,” viņa paziņoja. “Vito dramatiski aizgāja. Ja viņam būtu bijis iespējams izvēlēties savas aiziešanas veidu, tā būtu bijusi šāda.”
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Citā komentārā Malinofa apstiprināja, ka Vito nomira “ballītē viņas acu priekšā”. Cits Vito draugs to apliecināja, apgalvojot, ka Vito aizgāja “tajā pašā vakarā savu labāko draugu lokā uzreiz pēc tam, kad viņam nodziedājām “Happy Birthday”. “Tieši pirms tam viņš labi izdejojās. Tā bija apbrīnojama dzimšanas dienas ballīte. Viņam bija dažas medicīniskas problēmas, par kuru nopietnību mēs nezinājām, un viņš mierā aizgāja viņsaulē, skanot iemīļotajai mūzikai. Dusi mierā, leģenda,” viņš rakstīja.
Klips kļuva virāls, dažu dienu laikā gūstot vairāk nekā astoņus miljonus skatījumu un kļūstot par pasaules mediju sensāciju, vēsta “Daily Mail”. Kaut gan daudzi pauda apbrīnu tik cienījama vecuma cilvēka dzīvespriekam un pat apskauda šādu miršanas veidu, citi klipa autori kritizēja par to, kā viņa vēsā mierā varēja publiski stāstīt par cilvēka nāvi, vienlaikus reklamējot savus konditores talantus. “Cilvēka nāves izmantošana reklāmai ir jauns kapitālisma degradācijas līmenis,” kāds pauda savu sašutumu.
Tiesa, šobrīd neviens liktenīgās dzimšanas dienas ballītes video Īdenas Malinofas “TikTok” kontā vairs nav pieejams. Par video izdzēšanas iemesliem var tikai minēt.