"Art Management Group" ballīte 2026. gada novembrī
2026. gada 2. novembrī Rīgā, Ēbelmuižā, kopā ar sadarbības partneriem, aktieriem, režisoriem, dziedātājiem, mūziķiem un mediju pārstāvjiem "Art Management Group" ...
Ainars Virga vairs nedzīvo kopā ar sievu Aniju. Bet laulība šķirta nav
Roka leģenda Ainars Virga joprojām ir oficiāli precējies ar Aniju Virgu, ko apliecina arī uz kreisās rokas zeltneša mirdzošais laulību gredzens, kā arī tetovējums ar sievas vārdu. Taču kopīgas mājvietas pārim nav.
Uz Rīgā, Ēbelmuižā, vēlā vakara stundā notiekošo producentu kompānijas "Art Management Group" gaidāmo pasākumu programmas prezentēšanu viens no pēdējiem viesiem sirsnīgi tika sagaidīts slavenais liepājnieks – 62 gadus vecais rokmūziķis Ainars Virga. Viņu uz sarīkojumu pavadīja nevis sieva Anija, bet no Liepājas atvizināja ilggadējais šoferis Zigītis. Šoreiz par kavēšanos Virga ar vieglu smaidu nosaka: “Es no Liepājas braucu, man piedodams!”
Roka leģendu uzreiz ieskāva kolēģi, un dāmas, priecājoties par atkalredzēšanos, steidza Ainaru gan bučot, gan bildēties ar viņu. Vaicāts, kā sokas, Virga sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka viņam personiski klājas ļoti labi un arī "Līviem" viss esot kārtībā.
Ainars ar Aniju apprecējās 2015. gada 23. decembrī Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā, pirms tam viņi jau septiņus gadus bija kopā. Aizvadītajos gados vairākkārt izskanējusi informācija par krīzi abu attiecībās. Žurnālam "Kas Jauns" mūziķis apliecina, ka tik tiešām ar Aniju vairs nedzīvo vienās mājās, bet katrs atsevišķi. “Mēs joprojām esam laulībā un turpinām būt labi draugi, tikai nedzīvojam kopā. Es nezinu, varbūt veciem cilvēkiem tā ir?! Mana ome un opaps arī dzīvoja katrs savā istabā, bet mēs ar Aniju dzīvojam katrs savā dzīvoklī,” savu attiecību statusu komentē roka leģenda.