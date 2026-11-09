Mūziķa Māra Mihelsona meitai zobus tīrīt palīdz Ričijs Rū
Mūziķis Māris Mihelsons atklāj, ka viņa ģimenē par būtisku ikdienas sastāvdaļu kļuvis Rūtas Reinikas-Preisas radītais Ričijs Rū. Dziesmas ne tikai sagādā prieku Mihelsona trīsgadīgajai atvasei Adelei, bet arī palīdz apgūt dažādus ikdienas rituālus, tostarp zobu tīrīšanu.
Mihelsonu ģimenē labprāt skatoties gan "Ričiju Rū", gan "Tutas lietas". Viņaprāt, abi projekti ir kvalitatīvi un bērniem piemēroti, turklāt to dziesmas ir tik lipīgas, ka paliek atmiņā arī pieaugušajiem. Mūziķis ar smaidu atzīst, ka meita mēdz dziedāt līdzi iemīļotajām melodijām. Tiesa, bērna muzikālās simpātijas laika gaitā mainās – bijis gan Ričija Rū gaisa balona dziesmas periods, gan aizraušanās ar Mušu Kušu, gan arī ar dziesmām par Āfriku un ziloni Bombero.
Raidījuma "Ričijs Rū lauku sētā" prezentācijas pasākums
2026. gada 20. oktobrī "K. K. fon Stricka villā" notika raidījuma "Ričijs Rū lauku sētā" prezentācijas pasākums.
Īpaši noderīga izrādījusies dziesma par zobu tīrīšanu. Kad ģimene sāka aktīvāk pievērsties šim ikdienas rituālam, talkā nāca melodija Tīrām zobus kārtīgi. “Domāju, tā atviegloja procesu,” atzīst Mihelsons. Mūziķis atceras arī laiku, kad viņa vecākie bērni bija mazi. Toreiz ģimenē noderējusi Renāra Kaupera veidotā alfabēta dziesma, kas būtiski atvieglojusi burtu apguvi.
Tikmēr Ričija Rū “mamma” Rūta Reinika-Preisa, runājot par Ričija Rū dziesmu praktisko nozīmi, atklājusi, ka viņas ģimenē īpaši aktuāla ir Poda dziesma par to, ko nedrīkst mest podā. Izrādās, bērniem domātās melodijas var noderēt ne tikai zobu tīrīšanas apgūšanai, bet arī svarīgu ikdienas paradumu veidošanai, kas reizēm noder arī pieaugušajiem.