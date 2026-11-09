Mūziķa Māra Mihelsona meitai zobus tīrīt palīdz Ričijs Rū
Foto: Juris Rozenbergs
Grupas "Prāta vētra" taustiņinstrumentālists Māris Mihelsons kopā ar meitu Adeli apmeklē koncertu "Ričijs Rū lauku sētā". Mazās Adeles rokās – bērnu iemīļotā varoņa Ričija Rū rotaļlietas!
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Mūziķa Māra Mihelsona meitai zobus tīrīt palīdz Ričijs Rū

Krista Klentaka

Žurnāls "Kas Jauns"

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Mūziķis Māris Mihelsons atklāj, ka viņa ģimenē par būtisku ikdienas sastāvdaļu kļuvis Rūtas Reinikas-Preisas radītais Ričijs Rū. Dziesmas ne tikai sagādā prieku Mihelsona trīsgadīgajai atvasei Adelei, bet arī palīdz apgūt dažādus ikdienas rituālus, tostarp zobu tīrīšanu.

Mūziķa Māra Mihelsona meitai zobus tīrīt palīdz Ri...

Mihelsonu ģimenē labprāt skatoties gan "Ričiju Rū", gan "Tutas lietas". Viņaprāt, abi projekti ir kvalitatīvi un bērniem piemēroti, turklāt to dziesmas ir tik lipīgas, ka paliek atmiņā arī pieaugušajiem. Mūziķis ar smaidu atzīst, ka meita mēdz dziedāt līdzi iemīļotajām melodijām. Tiesa, bērna muzikālās simpātijas laika gaitā mainās – bijis gan Ričija Rū gaisa balona dziesmas periods, gan aizraušanās ar Mušu Kušu, gan arī ar dziesmām par Āfriku un ziloni Bombero.

2026. gada 20. oktobrī "K. K. fon Stricka villā" notika raidījuma "Ričijs Rū lauku sētā" prezentācijas pasākums.

Raidījuma "Ričijs Rū lauku sētā" prezentācijas pasākums

2026. gada 20. oktobrī "K. K. fon Stricka villā" notika raidījuma "Ričijs Rū lauku sētā" prezentācijas pasākums.

Īpaši noderīga izrādījusies dziesma par zobu tīrīšanu. Kad ģimene sāka aktīvāk pievērsties šim ikdienas rituālam, talkā nāca melodija Tīrām zobus kārtīgi. “Domāju, tā atviegloja procesu,” atzīst Mihelsons. Mūziķis atceras arī laiku, kad viņa vecākie bērni bija mazi. Toreiz ģimenē noderējusi Renāra Kaupera veidotā alfabēta dziesma, kas būtiski atvieglojusi burtu apguvi.

Tikmēr Ričija Rū “mamma” Rūta Reinika-Preisa, runājot par Ričija Rū dziesmu praktisko nozīmi, atklājusi, ka viņas ģimenē īpaši aktuāla ir Poda dziesma par to, ko nedrīkst mest podā. Izrādās, bērniem domātās melodijas var noderēt ne tikai zobu tīrīšanas apgūšanai, bet arī svarīgu ikdienas paradumu veidošanai, kas reizēm noder arī pieaugušajiem.

Foto: Juris Rozenbergs
Dziedātājas Rūtas Reinikas-Preisas radītā bērnu projekta nosaukums "Ričijs Rū" dzimis, apvienojot viņas dēla Ričarda vārdu ar pašas vārdu Rūta. Tā tapis skanīgais un mazajiem viegli iegaumējamais nosaukums, kas nu jau kļuvis par daudzu bērnu ikdienas sastāvdaļu jau kopš 2021. gada.
Dziedātājas Rūtas Reinikas-Preisas radītā bērnu projekta nosaukums "Ričijs Rū" dzimis, apvienojot viņas dēla Ričarda vārdu ar pašas vārdu Rūta. Tā tapis skanīgais un mazajiem viegli iegaumējamais nosaukums, kas nu jau kļuvis par daudzu bērnu ikdienas sastāvdaļu jau kopš 2021. gada.

Tēmas

Prāta VētraTutas lietasMāris MihelsonsRūta Reinika

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