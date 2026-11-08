Pēc atteikšanās no Pita uzvārda Džolijas meita atklāti runā par pārdzīvoto un atklāj, kāpēc nonākusi slimnīcā
Holivudas aktieru Andželīnas Džolijas un Breda Pita 18 gadus vecā meita Vivjena Džolija, kura nesen oficiāli atteicās no tēva uzvārda, publiski pastāstījusi par cīņu ar ēšanas traucējumiem un ārstēšanos slimnīcā, vēsta ārvalstu mediji.
Savu pieredzi Vivjena atklājusi jaunā mākslas izstādē, kuras nosaukums ir "Galerija par pacietību pacientiem" ("Gallery on Patience for Patients"). Tajā aplūkojami jaunietes veidoti personiski un emocionāli darbi, kuros viņa atspoguļojusi šā gada sākumā piedzīvoto ārstēšanos slimnīcā.
Ar roku zīmētās ilustrācijas Vivjena dēvē par slimnīcas "atmiņām". Zīmējumus papildina īsi, bet emocionāli ieraksti, kuros jauniete atklāj savus pārdzīvojumus un bailes.
"Es tik ļoti vēlos apskāvienu, ka viss mans ķermenis ir saspringts," vēstīts vienā no ierakstiem. Savukārt citā Vivjena atklāj savas sarežģītās attiecības ar ēšanu: "Es jūtos tik nejūtīga pret visu, un, ja es ēdīšu, šis nejutīgums pāries. Tas mani biedē vairāk par visu."
Kā vēsta izdevums "HELLO!", izstādes aprakstā Vivjena dalījusies arī ar to, kā ārstēšanās pieredze mainījusi viņas skatījumu uz cilvēkiem un pašai uz sevi.
"Šā gada sākumā mani hospitalizēja ēšanas traucējumu dēļ. Es biju dusmīga, slima un ļoti vientuļa. Tomēr galu galā citu bērnu un slimnīcas personāla laipnība un sirsnība nojauca sienas, ko biju uzcēlusi tik augstu. Es nekad neesmu tik daudz smējusies un raudājusi, nekad neesmu bijusi tik atklāta un tik ļoti pati," raksta Vivjena.
Kā iepriekš ziņots, neilgi pirms šīs atzīšanās tiesa apstiprināja Vivjenas lūgumu oficiāli atteikties no tēva uzvārda, viņas pilno vārdu no Vivjenas Marselīnas Džolijas-Pitas saīsinot uz Vivjenu Marselīnu Džoliju. Iepriekš līdzīgu soli spērusi arī Džolijas un Pita meita Šilo un pāra adoptētā Zahara.